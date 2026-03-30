अमर शहीदों की प्रतिमाएं तोड़े जाने के मामले में दिखा असर, हटाए गए नगर आयुक्त विपिन, सौम्या गुरुरानी को कमान
शासन ने नगर आयुक्त विपिन कुमार मिश्रा को हटाकर उनकी जगह पर आईएएस सौम्या गुरुरानी को शाहजहांपुर का नया नगर आयुक्त तैनात किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 2:13 PM IST
शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में अमर शहीदों की प्रतिमाओं को बुलडोजर से ढहाए जाने के मामले में नगर आयुक्त विपिन कुमार मिश्रा पर गाज गिरी है. शासन ने नगर आयुक्त को हटाकर उनकी जगह पर आईएएस सौम्या गुरुरानी को शाहजहांपुर का नया नगर आयुक्त तैनात किया है.
इससे पहले इसी मामले में दो इंजीनियर सस्पेंड किया जा चुके हैं. और काम करने वाली संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है.
दरअसल 23 मार्च 2026 की रात को सौंदरीकरण के नाम पर नगर निगम में लगी अमर शहीद अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमाओं को बुलडोजर से गिरा दिया गया था.
इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था राजनीतिक पार्टियों के हंगामे और प्रदर्शन के बाद मामला शासन तक पहुंच गया था. इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर 24 घंटे के अंदर प्रतिमाओं को दोबारा से स्थापित करवाया गया था. इस मामले में मुख्यमंत्री के आदेश पर नगर निगम के दो इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए थे. साथ ही करदाई संस्था के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था.
इस मामले में अब नगर आयुक्त विपिन कुमार मिश्रा पर भी गाज गिरी है. शासन ने उन्हें हटाकर आईएएस सौम्या गुरुरानी को शाहजहांपुर का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया है. इस कार्रवाई के बाद से नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है.
चर्चा है कि इस मामले में अभी कुछ और कर्मचारी और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है.
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