ईरान युद्ध में पुष्कर के गारमेंट्स कारोबार को लगा झटका, अब तक 200 करोड़ का नुकसान

आधे से भी कम हुआ सालाना टर्नओवर : पुष्कर में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है. पुष्कर में छोटी-बड़ी करीब 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं. इन फैक्ट्री में साढ़े तीन हजार से भी अधिक श्रमिक काम करते हैं, जिनमें 60 फीसदी श्रमिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार से हैं. 40 फीसदी श्रमिक स्थानीय हैं. 10 दिन से हालात बिगड़ने पर ढाई हजार श्रमिक काम से वंचित हो गए. 20 फीसदी श्रमिक पुराने ऑर्डर तैयार कर रहे हैं. पुष्कर के गारमेंट बिजनेस का अच्छे दिनों में सालाना टर्नओवर 300 करोड़ के पार था, लेकिन अब घटकर आधे से भी कम रह गया है.

अजमेर : कोरोना काल के बाद से पुष्कर का गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का कारोबार कई उतार चढ़ाव देख चुका है. वहीं, अब मिडिल ईस्ट में व्याप्त अशांति के कारण बीते 10 दिन में पुष्कर के गारमेंट्स कारोबार को ग्रहण लग गया है. यूरोप और इजरायल को जाने वाला माल होल्ड पर है. नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं, इस कारण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर भी 80 फीसदी असर आया है. गारमेंट्स निर्माण का कार्य केवल 20 प्रतिशत ही हो रहा है.

200 करोड़ के लगभग का नुकसान : पुष्कर में गारमेंट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर राकेश जैन बताते हैं कि पुष्कर से बड़े पैमाने पर गारमेंट्स इजरायल और हवाई और समुद्र के रास्ते यूरोप भी जाता है. मिडिल ईस्ट में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उससे गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स का माल होल्ड पर है, जो आर्डर पूर्व में लिए गए थे वह ऑर्डर भेज नहीं पा रहे हैं. लंबे रूट से यदि माल भेजा भी जाता है तो माल भाड़ा लगभग डबल हो जाएगा. माल होल्ड होने से कारोबार पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है. फैक्ट्रियों में 80 फीसदी मशीनें बंद पड़ी हैं, इससे करीब 2500 श्रमिकों के आगे रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. वहीं, 80 फीसदी माल होल्ड पर है. वहीं, 30 फीसदी माल शिपिंग कार्गो मुंबई और एयर कार्गो दिल्ली में अटका है. व्यापारियों के मुताबिक एयर और शिप कार्गो लाल सागर नहीं होकर ऊपर से जा रहा है. अब तक माल होल्ड पर होने से 200 करोड़ के लगभग का नुकसान हो चुका है.

ईरान जंग से कारोबारियों में बड़ी चिंता : कारोबारी जैन ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए तो कच्चे माल की कीमतों में 20 से 25 फीसदी का इजाफा होगा. ऐसे में कारोबार पर और भी फर्क पड़ेगा. यूरोप, साउथ अमेरिका, रूस, इजरायल में बड़े पैमाने पर माल जाता है, लेकिन जंग के कारण हवाई और समुद्री मार्ग प्रभावित हो गया है. इससे काफी विकट स्थिति कारोबार के लिए बन गई है. कोरोना काल में गारमेंट्स कारोबार पूरी तरह से ठप था. कोरोना काल के बाद दो वर्ष तक व्यापार में अच्छी तेजी थी. इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के कारण माल रूस जाना बंद हो गया. 2022 दिसंबर से 2024 तक हालात ठीक रहे. रूस को छोड़ अन्य जगह पर माल जा रहा था, लेकिन जंग के कारण यूरोप में भी गारमेंट्स की डिमांड कम होने लगी थी. जैसे तैसे हालत सुधरने लगे तो फिलिस्तीन और इजरायल में युद्ध छिड़ गया. इस दौरान भी 70 फीसदी कारोबार पर असर रहा. इजरायल गारमेंट्स का बड़ा खरीदार है. 35 फीसदी माल इजरायल जाता था, लेकिन युद्ध के कारण कारोबार पर गहरा असर पड़ा है.

अन्य कारोबार करने का मन बना रहे कारोबारी : उन्होंने बताया कि युद्ध समाप्ति के बाद कुछ हालातों में सुधार होने लगा तो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया. टैरिफ लगने के बाद तो अमेरिका में माल जाना बंद हो गया. यूरोप और इजरायल के भरोसे कारोबार चल रहा था. एक साल पहले से रूस भी माल जाना शुरू हुआ था, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में अशांति से विगत 10 दिनों से गारमेंट्स कारोबार को गहरा झटका लगा है. कारोबार में अस्थिरता के हालतों से व्यापारी चिंतित हैं. कई कारोबारी साथ में अन्य कारोबार भी करने का मानस बना रहे हैं.

10 गुना बढ़ा माल भाड़ा : गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर मधुसूदन मालू बताते हैं कि पिछले कई समय से पुष्कर के गारमेंट्स व्यापार पर काफी प्रभाव पड़ा है. पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया. इसके बाद काफी ऑर्डर होल्ड पर हो गए थे. नए ऑर्डर मिलना भी लगभग बंद हो गए थे. अब मिडिल ईस्ट में अशांति के कारण फ्लाइट और शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है. अब माल लम्बे रूट से जाता है. ऐसे में माल भाड़ा 10 गुना बढ़ गया है. माल पहुंचाने में भी काफी समय लगता है.

उन्होंने बताया कि पुष्कर गारमेंट्स के कारोबार पर 80 फीसदी असर पड़ा है. इजराइल में पुष्कर के गारमेंट्स का काफी बड़ा बाजार था, लेकिन फिलिस्तीन से जंग और अब ईरान से इजरायल की जंग के बाद मार्केट 20 फीसदी रह गया है. पुष्कर में इजरायली टूरिस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन खरीदार नहीं आ रहे. यही हालात लंबे समय तक रहे तो पुष्कर के गारमेंट्स कारोबार की कमर टूट जाएगी.