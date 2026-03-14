ETV Bharat / state

LPG Crises : तीर्थ नगरी पुष्कर के कारोबारियों की बढ़ी चिंता, पर्यटक घटे, जो आ रहे उन्हें भी खिलाना मुश्किल

एलपीजी किल्लत के कारण पर्यटकों की आवक कम हो गई. जो तीर्थ यात्री और पर्यटक पुष्कर आ रहे हैं, उनके लिए भी खाने-पीने की व्यवस्था करना होटल, रेस्टोरेंट और दुकानदारों के लिए मुश्किल हो रहा है. ऐसी परिस्थिति को आपात मानते हुए पुष्कर के तमाम होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट हाउस, धर्मशालाए, रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबे, फास्ट फूड और चाट पकौड़ी की दुकानें, चाय की थड़ियां, कैफे हाउस के संचालक बेचैन और चिंतित हैं. पुराने ढर्रे पर सभी लौटते हैं तो इतनी मात्रा में ईंधन के लिए कोयला और लकड़ी कहां से आएगी? ऐसा हुआ तो कोयला और लकड़ी भी महंगी हो जाएगी.

अजमेर : ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग जारी है. इसका असर अब भारत की रसोई घर में भी दिखने लगा है. भारत को एलपीजी गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. कमर्शियल गैस सिलेंडर तो दूर की बात घरेलू सिलेंडर भी उपभोक्ता को नहीं मिल पा रहा है. एलपीजी किल्लत का असर पर्यटन उद्योग पर भी जबरदस्त पड़ रहा है. धार्मिक और पर्यटन नगरी पुष्कर में पर्यटन उद्योग ऑक्सीजन पर है.

लकड़ी और कोयला भी नहीं बन सकता विकल्प : पुष्कर में तीर्थ पुरोहित और होटल व्यवसायी अरुण पाराशर बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है. इस कारण भारत में भी एलपीजी की किल्लत का असर देखने को मिल रहा है. पुष्कर तीर्थ नगरी है, यहां बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक भी आते हैं. साथ ही पुष्कर शादियों के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बन गया है. पुष्कर में बड़ी-बड़ी शादियां होने लगी हैं. ऐसे में एलपीजी की किल्लत ने विकट हालात खड़े कर दिए हैं. कई लोगों को तो काला बाजार से तिगुने दाम देकर गैस सिलेंडर लेने पड़े हैं, ताकि शादी का कार्यक्रम निपटा सकें. कुछ लोग ब्लैक से सिलेंडर लेकर जैसे-तैसे काम चला रहे हैं, लेकिन यह भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है. हालात ऐसे ही बने रहे तो होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट, दुकानें बंद करनी होंगी.

LPG किल्लत से परेशानी (ETV Bharat GFX)

कालाबाजारी बड़ी चिंता : पाराशर बताते हैं कि पुष्कर में होटल, रिसॉर्ट, धर्मशालाएं, भोजनालय, ढाबे, खाने की दुकानें कुल मिलाकर 1500 के लगभग हैं. यहां प्रति दिन 4 करोड़ का कारोबार होता है. यदि विकल्प के तौर पर लकड़ी और कोयला इस्तेमाल किया जाने लगा तो मुश्किल और भी बढ़ जाएगी. सरकार और प्रशासन की यह घोर लापरवाही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने हालातों को समझते हुए उन्हें एलपीजी के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए थे. पुष्कर में गायत्री पुरश्चरण यज्ञ चल रहा है, हजारों लोग पुष्कर आए हुए हैं. प्रशासन को एलपीजी की कालाबाजारी को रोकना चाहिए और घरेलू गैस सिलेंडर के साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को देने के लिए ठोस और प्रभावशाली कार्य योजना बनानी चाहिए.

कारोबारियों की चिंता (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. जैसलमेर में गैस संकट एजेंसी के बाहर लंबी कतारें, OTP और ऑनलाइन बुकिंग बनी लोगों की नई परेशानी

एलपीजी नहीं मिली तो व्यवसाय पर पड़ेगा असर : होटल और रेस्टोरेंट मालिक बाबू लाल दग्दी बताते हैं कि तीर्थराज गुरु पुष्कर तीर्थ स्थल के साथ-साथ पर्यटन स्थल भी है. हर रोज बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. एलपीजी के दाम बढ़ने और किल्लत के कारण होटल, रिजॉर्ट में हो रही शादियों में काफी दिक्कत आ रही है. सरकार ने यह नहीं सोचा कि इस युद्ध से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा. ऐसा सोचा होता तो विकल्प जरूर तलाश लिए होते. कारोबारी के पास कुछ स्टॉक है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट और दुकान संचालित हो रहे हैं. कुछ लोगों ने ब्लैक से भी दोगुने-तिगुने दाम में सिलेंडर लिए हैं. उन्होंने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर तो मिलना बिल्कुल ही बंद हो चुका है. यदि एलपीजी नहीं मिलेगी तो होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों का व्यवसाय चौपट हो जाएगा. यहां आने वाले तीर्थ यात्री और पर्यटकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

खाने-पीने की दुकानों के लिए मुश्किल (ETV Bharat Ajmer)

कारोबारियों में चिंता : पुष्कर में गौ घाट के सामने हलवाई गली हमेशा तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से आबाद रहती है. एलपीजी की किल्लत का असर यहां देखने को मिल रहा है. दुकानों पर खाद्य सामग्री है, लेकिन तीर्थ यात्री और पर्यटकों की संख्या काफी कम है. मिष्ठान कारोबारी प्रदीप कुमावत बताते हैं कि पुष्कर में छोटी बड़ी 50 दुकानें हैं. इनमें पुष्कर के प्रसिद्ध रबड़ी के मालपुए और अन्य मिठाइयों की बिक्री होती है. एलपीजी का कोई विकल्प नहीं है. एलपीजी की किल्लत ने कारोबारी की चिंता बढ़ा दी है. करीब 40 लाख रुपए प्रतिदिन का कारोबार इन दुकानों पर होता है.

बड़ी संख्या में आते हैं देसी-विदेशी पर्यटक (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें. बाड़मेर में गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें लोग - जिला रसद अधिकारी

कुमावत ने बताया कि पुष्कर में होटलों, रिसॉर्ट में शादियों के लिए पहले से बुकिंग है. पहले ब्लैक से एलपीजी सिलेंडर लेकर काम चल रहा था, लेकिन अब वह भी मुश्किल हो गया. पुराने ढर्रे से लकड़ियों को ईंधन बना भट्टियों पर खाना बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. यह विकल्प सब अपनाते हैं तो कोयला और लकड़ी की भी किल्लत हो जाएगी. पहले तो दुकानों पर काम करने वाले लेबर का खाना बनाने के लिए ईंधन चाहिए, उसके बाद तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए खाना और अन्य खाद्य सामग्री बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता है. यह हालात व्यवसाय के लिए काफी विकट बने हुए हैं.