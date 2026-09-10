ETV Bharat / state

GI टैग के 12 साल बाद: क्या वैश्विक बाजारों तक पहुंच पाई कन्नौज के इत्र की खुशबू, या नई पीढ़ी की बेरुखी से संकट में है यह विरासत?

पढ़िए मनीष चौहान के संपादन में नित्य मिश्रा की खास रिपोर्ट.

Photo Credit; ETV Bharat
कन्नौज के इत्र की खुशबू (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 9:44 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

कन्नौज: प्राकृतिक इत्र की खुशबू से अपनी अनोखी पहचान बनाने वाला कन्नौज, पीढ़ियों से दुनियाभर में अपनी महक बिखेर रहा है. सदियों से यहां गुलाब, बेला, चमेली, खस और मिट्टी की सौंधी खुशबू को इत्र की बोतलों में कैद कर विदेशों तक भारत का परचम लहरा रहा है. यहां सैकड़ों किस्म के इत्र तैयार किए जाते हैं, जो हर मौसम और मिजाज के अनुकूल भी हैं, इनकी बेहतरीन सुगंध हर दिल दिमाग को भा जाती है. साल 2014 में कन्नौज के इत्र को भौगोलिक संकेतक यानी GI Tag मिलने के बाद इसके कारोबार में भारी उछाल आने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वाकई कोई बदलाव आया? पढ़िए इस खास रिपोर्ट में...

कन्नौज के इत्र की खुशबू (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, कन्नौज के इत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज भी यह देग-भपका की पारंपरिक तकनीक से ही तैयार होता है. इसमें न तो मशीनों की जरूरत पड़ती है और न ही बिजली की. इसके बावजूद इसकी बेमिसाल खुशबू देश-दुनिया पर राज कर रही है. सदियों पुराने इस पारंपरिक कारोबार को साल 2014 में जब भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला. तो स्थानीय व्यापारियों में एक नई उम्मीद जगी थी, उन्हें भरोसा था कि अब उनका कारोबार वैश्विक स्तर पर और तेजी से बढ़ेगा. जिसका सीधा लाभ यहां के कारोबारियों और कारीगरों को मिलेगा, लेकिन GI टैग मिलने के करीब 12 साल बाद, यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका वास्तविक और व्यावहारिक फायदा कन्नौज के इत्र उद्योग को कितना मिला? इसी जमीनी हकीकत को टटोलने के लिए हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जानने का प्रयास किया गया.

Photo Credit; ETV Bharat
कन्नौज के इत्र में क्या है खास? (Photo Credit; ETV Bharat)

GI टैग का किसको मिला लाभ?

इत्र व्यापारी निशिश तिवारी का कहना है कि GI टैग ने कन्नौज के इत्र को कानूनी और भौगोलिक पहचान जरूर दी, लेकिन इसका लाभ अधिकांश व्यापारियों को नहीं मिला. कुछ ही कारोबारी इसका लाभ ले पाए हैं. उनकी आय भी बढ़ी है, लेकिन छोटे कारोबारियों को आज भी GI टैग की जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि प्राकृतिक इत्र को तैयार करने में काफी समय लगता है, जबकि सिंथेटिक खुशबू केमिकल से बनती है, इस कारण वह सस्ती होती है और उसमें समय भी कम लगता है. जिससे कई लोग अब सिंथेटिक खुशबू वाले व्यापार पर ध्यान देने लगे हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
कन्नौज के इत्र (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, इत्र व्यापारी शिवा का कहना है कि GI टैग एक अच्छी पहल थी. इससे कन्नौज के पारंपरिक और प्राकृतिक तरीके से बनने वाले इत्र को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने लगी है, जिससे विदेशों में इत्र का व्यापार आसान हो गया है. विदेशों में यहां के प्राकृतिक इत्र को खासा पसंद किया जाता है, कन्नौज का अधिकांश इत्र खाड़ी देशों में जाता है. इधर उद्योग से जुड़े जानकारों का मानना है कि प्राकृतिक उत्पादों की वैश्विक मांग कन्नौज के लिए बड़ा अवसर हो सकती है, लेकिन इसके लिए बेहतर पैकेजिंग, गुणवत्ता और मजबूत ब्रांडिंग की आवश्यकता है.

Photo Credit; ETV Bharat
'देग-भपका' विधि क्या होती है? (Photo Credit; ETV Bharat)

जनपद में अगर इत्र इकाइयों की बात करें तो एक सरकारी क्लस्टर रिपोर्ट में यहां करीब 250 MSME इकाइयों का जिक्र है, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि इससे अधिक इकाइयां संचालित हैं. उन्होंने तो यह भी दावा किया कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जहां हर घर में इत्र इकाइयां चल रही हैं. हालांकि कारोबारी इसमें चुनौतियों के बढ़ने की बात भी कही है.

Photo Credit; ETV Bharat
कन्नौज (Photo Credit; ETV Bharat)

"देग-भपका की चुनौतियां बढ़ीं"

इत्र व्यापारी निशिश तिवारी बताते हैं कि उनका परिवार पिछली चार पीढ़ियों से इसी कारोबार से जुड़ा है. उन्होंने उद्योग की चुनौती का जिक्र करते हुए कहा कि पारंपरिक इत्र के मुकाबले केमिकल से बनने वाली सिंथेटिक खुशबू बेहद कम समय और कम लागत में बड़े पैमाने पर तैयार हो जाती है. इस वजह से आज कन्नौज के असली और प्राकृतिक इत्र को बाजार में सस्ती और कृत्रिम खुशबू से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

Photo Credit; ETV Bharat
'देग-भपका' से इत्र कैसे बनता है? (Photo Credit; ETV Bharat)

देग-भपका विधि में कड़ी मेहनत

देग-भपका विधि आज भी यहां के अनगिनत परिवारों की रोजी-रोटी का जरिया है. इस विधि में ताजे फूलों को तांबे के बड़े बर्तनों (देग) में डालकर पानी के साथ उबाला जाता है, इससे निकलने वाली खुशबूदार भांप को बांस की नली के जरिए भपका (दूसरे बर्तन) तक पहुंचाया जाता है, जहां चंदन के तेल के साथ इस प्राकृतिक खुशबू को पूरी तरह समाहित कर लिया जाता है. इस पारंपरिक कला में मशीनों का कोई काम नहीं है. यही वजह है कि शुद्ध इत्र की एक-एक बूंद तैयार करने में लंबा वक्त और कड़ी मेहनत लगती है.

निशिश तिवारी ने यह भी कहा कि कन्नौज के पुराने इत्र बाजार और उत्पादन क्षेत्रों में आज भी कई पारंपरिक भठ्ठियां दिखाई देती हैं, लेकिन सभी भठ्ठियां नियमित रूप से नहीं चलतीं. कुछ रोजाना तो कुछ सीजन के हिसाब से चलती हैं. कुछ जगहों पर तो पुरानी भठ्ठियों का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है.

Photo Credit; ETV Bharat
कन्नौज के खास इत्र (Photo Credit; ETV Bharat)

युवा पीढ़ी नहीं ले रही रुचि

इत्र से जुड़े कारीगरों का कहना है कि मेहनत और हुनर के बावजूद इस पारंपरिक कारोबार में लागत, बाजार और बिक्री की अनिश्चितता एक बड़ी चुनौती है. यही वजह है कि कई युवा पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाने के बजाय दूसरे रोजगार की ओर रुख कर रहे हैं. अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी दुनियाभर में सुगंध बिखरने वाले इस कारोबार से दूरी बना लेगी.

भारत की इत्र राजधानी क्यों?

कन्नौज को भारत की इत्र राजधानी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि यहां खुशबू बनती है, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुशबू बनाने की प्राचीन कला यहां आज भी हवाओं में सांस ले रही है. कन्नौज ने खुशबू को सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि अपनी पहचान बना लिया है. यहां इत्र निर्माण की यह कला पीढ़ियों से चली आ रही है. नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार, यहां देग-भपका तकनीक से इत्र बनाने का इतिहास 5,000 साल से भी अधिक पुराना है.

Photo Credit; ETV Bharat
इन देशों में निर्यात (Photo Credit; ETV Bharat)

मिट्टी की खुशबू में कन्नौज की पहचान

कन्नौज के पारंपरिक इत्रों में मिट्टी का इत्र सबसे खास माना जाता है. पहली बारिश के बाद सूखी मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू को यहां के कारीगर एक पारंपरिक प्रक्रिया के जरिए चंदन के तेल में कैद कर लेते हैं, सबसे खास इत्रों में अपनी पहचान रखता है. इसके अलावा गुलाब, खस, बेला, चमेली और मेंहदी जैसे पूरी तरह प्राकृतिक इत्र भी कन्नौज में बनाए जाते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
कन्नौज के इत्र (Photo Credit; ETV Bharat)

कुल मिलाकर GI टैग मिलने के 12 साल बाद भी आज कन्नौज में पारंपरिक देग-भपका विधि की खुशबू को जिंदा रखने की चुनौती है, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस उद्योग में लगे हैं, लेकिन उन्हें न तो GI टैग की कोई जानकारी है, न ही उन्हें ये पता कि इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है. और न ही यह मालूम है कि वह अपने उत्पाद को वैश्विक बाजार में कैसे पहचान दिला सकते हैं. इसलिए जानकारों का मानना है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम सदियों पुराने इस हुनर को समय के साथ खोते जाएंगे.

पाठकों से खास अपील

अगर आपको यह खबर पसंद आए तो शेयर जरूर करें

ये भी पढ़ें- प्रकाश की आस में 900 लोग; सिर्फ 4 नेत्रदान, आई बैंक में स्टॉक खाली, कैसे रोशन होंगी जिंदगियां?

TAGGED:

PERFUME OF KANNAUJ
KANNAUJ NEWS
KANNAUJ PERFUME INDUSTRY
GI TAG OF KANNAUJS PERFUME
KANNAUJS PERFUME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.