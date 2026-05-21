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आम उपभोक्ता पर महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद लगातार खाद्य सामानों में हो रही वृद्धि

रांची: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक सप्ताह के अंदर दो बार हुई वृद्धि से परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत 3 से 4 % तक बढ़ गई है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ रहा है. एक तरफ पेट्रोल-डीजल की किल्लत और दूसरी ओर इसके बढ़ रहे दाम से रांची के बाजार तक पहुंचने वाले सामानों पर भी असर पड़ा है.

सप्लाई चेन में आ रही बाधा से फल, सब्जी, अनाज, तेल, रिफाइन और दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं. डेयरी प्रोडक्ट के दाम अमूल कंपनी द्वारा बढ़ाए जाने के बाद झारखंड का अपना उत्पाद मेधा ने भी दूध सहित अन्य सामानों के दाम बढ़ा दिए हैं. इसी तरह रोजमर्रा की चीजें चावल, दाल, सरसों तेल, रिफाइन जैसी वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे हैं.

जानकारी देते व्यवसायी और उपभोक्ता (ETV BHARAT)

रांची के अपर बाजार के व्यवसायी संजय कुमार कहते हैं कि पिछले एक सप्ताह के अंदर चावल, सरसों तेल, रिफाइन जैसी खाद्य सामग्रियों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है. हमलोग भी चिंतित हैं कि आखिर बाजार का क्या हो रहा है, क्योंकि बाजार में अस्थिरता बनी हुई है. सरसों तेल के दाम 5 से 10 रुपये तक बढ़ चुके हैं. इसी तरह चीनी में भी तीन से चार रुपए की वृद्धि हुई है. चावल के दाम में भी दो से तीन रुपए प्रति किलो वृद्धि हुई है.

महंगाई की मार से जनता परेशान