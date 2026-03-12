US-Israel and Iran War : टेक्सटाइल सिटी के उद्यमी चिंतित, बीच रास्ते अटका एक्सपोर्ट, कुछ जगह होल्ड पर
Published : March 12, 2026 at 6:31 PM IST
भीलवाड़ा: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण भीलवाड़ा जिले का टेक्सटाइल व्यापार भी प्रभावित हो रहा है. सऊदी अरब, कुवैत, कतर, युएई, ओमान व बहरीन सहित अन्य कई देशों में भीलवाड़ा वस्त्र इंडस्ट्रीज में बना कपड़ा व डेनिम निर्यात होता है, जो वर्तमान में बंदरगाह पर अटक गया है. कुछ जगह तैयार कपड़ा विदेश नहीं भेजने के कारण स्थानीय स्तर पर भी होल्ड पर है. प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए कुछ अन्य देशों से कपड़ा बनाने के लिए केमिकल, डाईज व पैकिंग मटेरियल मंगवाया जाता है, जिसमें से कुछ केमिकल व रॉ मटेरियल की लागत बढ़ने लगी है. ऐसे में कपड़ा उद्यमी चिंतित हैं.
मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक संगठन मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के मानद महासचिव आर.के. जैन ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि भीलवाड़ा को पूरे विश्व में टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं, जहां 450 से ज्यादा वीविंग, 20 स्पिनिंग, 21 प्रोसेसिंग व पांच डेनिम इंडस्ट्री स्थित हैं. इन इंडस्ट्रीज में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 2.5 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है.
वहीं, इन सभी कपड़ा इंडस्ट्रीज में 10 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिमाह बनता है, जिनमें से 10% कपड़ा विदेश में एक्सपोर्ट होता है. वर्तमान में इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है. इसका प्रभाव वैश्विक रूप से पड़ा है. अगर यह युद्ध लंबा चला तो भीलवाड़ा में भी इसका प्रभाव व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा.
उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर निरस्त भी हो सकते हैं. वर्तमान में कुछ रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है. इस कारण एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है. भीलवाड़ा इंडस्ट्रीज में बन रहे यार्न की बात करें तो यार्न बांग्लादेश व यूरोपियन व अन्य देशों में एक्सपोर्ट होता है. फैब्रिक व डेनिम कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर सहित बहरीन में 8500 करोड़ रुपए का सालाना एक्सपोर्ट होता है, जिसमें यार्न 7000 करोड़, डेनिम 400 से 500 करोड़ व अन्य कपड़ा एक हजार करोड़ रुपए तक का एक्सपोर्ट होता है. अगर यह युद्ध लंबे समय तक चला तो युद्ध के कारण जो एक्सपोर्ट होल्ड पर हैं, वह कपड़ा एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा. इसका असर सीधा-सीधा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम गल्फ कंट्री से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ आयात नहीं करते हैं. चीन और दूसरी कंट्री से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रोसेसिंग यूनिट में काम आने वाला केमिकल, डाईज, पैकिंग रॉ मटेरियल आयात करते हैं. इनमें से कुछ प्रोडक्ट की लागत कॉस्ट बढ़ रही है. इसका सारा प्रभाव प्रोसेसिंग व विविंग इंडस्ट्री पर आने वाला है. टेक्सटाइल संगठन के पदाधिकारियों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ ही सभी इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ेगा.
