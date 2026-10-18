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बारिश गई, अब गुलाबी सर्दी की बारी, जानिए मौसम की नई करवट के बारे में

उत्तर प्रदेश में थमा बारिश का दौर, लखनऊ समेत पूरे सूबे में अगले 7 दिनों तक मौसम रहेगा ड्राई ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की और कहीं-कहीं भारी बारिश हुई. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चली. साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से भी क्षति पहुंची.

अब पश्चिमी विच्छोभ का असर धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है. जिससे आने वाले दिनों में मौसम ड्राई बना रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी के आसार हैं. पिछले 24 घंटे में पश्चिमी यूपी के मथुरा और आगरा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई. वहीं पूर्वी और अन्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मौसम ड्राई रहा.