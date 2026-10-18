बारिश गई, अब गुलाबी सर्दी की बारी, जानिए मौसम की नई करवट के बारे में
न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी की संभावना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 11:36 AM IST
लखनऊ: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की और कहीं-कहीं भारी बारिश हुई. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चली. साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से भी क्षति पहुंची.
अब पश्चिमी विच्छोभ का असर धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है. जिससे आने वाले दिनों में मौसम ड्राई बना रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी के आसार हैं. पिछले 24 घंटे में पश्चिमी यूपी के मथुरा और आगरा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई. वहीं पूर्वी और अन्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मौसम ड्राई रहा.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को आसमान साफ रहेगा, दिन में धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला: शनिवार को प्रयागराज प्रदेश का सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण यूपी में आने वाले 7 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है.
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