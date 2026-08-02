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खेती पर मानसून की बेरुखी का असर, पलामू और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में धान आच्छादन की स्थिति बेहद खराब

रांची:झारखंड में वैसे तो अभी तक कुल मिलाकर मानसूनी वर्षा सामान्य वर्षापात से सिर्फ 28% कम हुई है, लेकिन पूरे राज्य में एक समान बारिश नहीं होने का असर सीधे तौर ओर खरीफ की खेती पर पड़ता दिख रहा है. अगर खरीफ फसल के रूप में झारखंड में सबसे ज्यादा भू-भाग में की जानेवाली धान की फसल के आच्छादन की बात करें तो कई जिलों में धनरोपनी ठीक-ठाक हो चुका है तो दूसरी ओर पलामू और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल ऐसा हैं, जहां 31 जुलाई तक लक्ष्य का 15% भू-भाग पर भी धनरोपनी नहीं हो सका है. उत्तरी छोटानागपुर में लक्ष्य का 12.04% ही धान का आच्छादन हुआ है तो पलामू प्रमंडल में यह महज 10.11% है.

इन प्रमंडलों में धान का आच्छादन संतोषजनक

झारखंड में धान सबसे प्रमुख फसल है. कृषि निदेशालय से मिले आंकड़ों के अनुसार राज्य में सभी खरीफ फसलों को मिलाकर 28 लाख, 53 हजार, 908 हेक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें से अकेले धान के लिए 18 लाख 01 हजार 400 हेक्टेयर में खेती किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है. ऐसे में कृषि निदेशालय, रांची से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में सभी फसलों को मिलाकर खेती किए जाने के लक्ष्य की तुलना में 31 जुलाई तक महज 43.55% में ही आच्छादन हुआ है. धान के आच्छादन का प्रतिशत 42.61% है.

वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

प्रमंडलवार धान के आच्छादन के प्रतिशत

झारखंड के पांच प्रमंडलों में से दो प्रमंडल पलामू और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की स्थिति बेहद खराब है. पलामू प्रमंडल में 31 जुलाई तक जहां लक्ष्य का महज 10.11% धान का आच्छादन हुआ है, तो उत्तरी छोटानागपुर में 31 जुलाई तक सिर्फ 12.04% ही धान का आच्छादन हो सका है. कोल्हान प्रमंडल में धान का आच्छादन लक्ष्य का 57.32%, संथाल प्रमंडल में लक्ष्य 61.35% और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में लक्ष्य 46.31% के 31 जुलाई तक धान का आच्छादन हुआ है.

धनरोपनी में राज्य के सबसे पिछड़े जिले

कृषि निदेशालय से मिले 31 जुलाई तक के धान आच्छादन के आंकड़ें के अनुसार राज्य में कई जिले ऐसे हैं, जो धान के आच्छादन में काफी पीछे रह गए हैं. गढ़वा में धान का आच्छादन लक्ष्य का महज 4.27% हुआ है, जबकि पलामू में 6.06%, हजारीबाग में 2.97%, रामगढ़ में 3.49%, गिरिडीह में 8.03%, बोकारो में 14.71%, चतरा में 22.75%, लातेहार में 27.97%, कोडरमा में 27.03%, धनबाद में 27.83% ही धान का आच्छादन हो पाया है.

आसमान में छाए बादल. (फोटो-ईटीवी भारत)

राज्य में मक्का का आच्छादन संतोषजनक

झारखंड में जहां धान का आच्छादन लक्ष्य की तुलना में अभी तक 43.55% हुई है, वहीं मक्का का आच्छादन 67.79% तक पहुंच गया है. राज्य में इस वर्ष खरीफ फसल के लिए 313840 हेक्टेयर में मक्का लगाने का लक्ष्य रखा गया था. जिसकी तुलना में 31 जुलाई तक के आंकड़े के अनुसार 212739 हेक्टेयर भूमि में आच्छादन हो चुका है. वहीं राज्य में तिलहन का आच्छादन 37.81%, दलहन का आच्छादन 36.23% और मोटे अनाज का आच्छादन 27.17% हो चुका है.