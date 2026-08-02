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खेती पर मानसून की बेरुखी का असर, पलामू और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में धान आच्छादन की स्थिति बेहद खराब

झारखंड में मानसून की बेरुखी का असर खेती पर पड़ा है. कई जिलों में धान आच्छादन की स्थिति बेहद खराब है.

Paddy cultivation in Jharkhand
खेत में धान की रोपाई करते किसान. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 4:59 PM IST

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रांची:झारखंड में वैसे तो अभी तक कुल मिलाकर मानसूनी वर्षा सामान्य वर्षापात से सिर्फ 28% कम हुई है, लेकिन पूरे राज्य में एक समान बारिश नहीं होने का असर सीधे तौर ओर खरीफ की खेती पर पड़ता दिख रहा है. अगर खरीफ फसल के रूप में झारखंड में सबसे ज्यादा भू-भाग में की जानेवाली धान की फसल के आच्छादन की बात करें तो कई जिलों में धनरोपनी ठीक-ठाक हो चुका है तो दूसरी ओर पलामू और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल ऐसा हैं, जहां 31 जुलाई तक लक्ष्य का 15% भू-भाग पर भी धनरोपनी नहीं हो सका है. उत्तरी छोटानागपुर में लक्ष्य का 12.04% ही धान का आच्छादन हुआ है तो पलामू प्रमंडल में यह महज 10.11% है.

इन प्रमंडलों में धान का आच्छादन संतोषजनक

झारखंड में धान सबसे प्रमुख फसल है. कृषि निदेशालय से मिले आंकड़ों के अनुसार राज्य में सभी खरीफ फसलों को मिलाकर 28 लाख, 53 हजार, 908 हेक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें से अकेले धान के लिए 18 लाख 01 हजार 400 हेक्टेयर में खेती किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है. ऐसे में कृषि निदेशालय, रांची से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में सभी फसलों को मिलाकर खेती किए जाने के लक्ष्य की तुलना में 31 जुलाई तक महज 43.55% में ही आच्छादन हुआ है. धान के आच्छादन का प्रतिशत 42.61% है.

वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

प्रमंडलवार धान के आच्छादन के प्रतिशत

झारखंड के पांच प्रमंडलों में से दो प्रमंडल पलामू और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की स्थिति बेहद खराब है. पलामू प्रमंडल में 31 जुलाई तक जहां लक्ष्य का महज 10.11% धान का आच्छादन हुआ है, तो उत्तरी छोटानागपुर में 31 जुलाई तक सिर्फ 12.04% ही धान का आच्छादन हो सका है. कोल्हान प्रमंडल में धान का आच्छादन लक्ष्य का 57.32%, संथाल प्रमंडल में लक्ष्य 61.35% और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में लक्ष्य 46.31% के 31 जुलाई तक धान का आच्छादन हुआ है.

धनरोपनी में राज्य के सबसे पिछड़े जिले

कृषि निदेशालय से मिले 31 जुलाई तक के धान आच्छादन के आंकड़ें के अनुसार राज्य में कई जिले ऐसे हैं, जो धान के आच्छादन में काफी पीछे रह गए हैं. गढ़वा में धान का आच्छादन लक्ष्य का महज 4.27% हुआ है, जबकि पलामू में 6.06%, हजारीबाग में 2.97%, रामगढ़ में 3.49%, गिरिडीह में 8.03%, बोकारो में 14.71%, चतरा में 22.75%, लातेहार में 27.97%, कोडरमा में 27.03%, धनबाद में 27.83% ही धान का आच्छादन हो पाया है.

Paddy cultivation in Jharkhand
आसमान में छाए बादल. (फोटो-ईटीवी भारत)

राज्य में मक्का का आच्छादन संतोषजनक

झारखंड में जहां धान का आच्छादन लक्ष्य की तुलना में अभी तक 43.55% हुई है, वहीं मक्का का आच्छादन 67.79% तक पहुंच गया है. राज्य में इस वर्ष खरीफ फसल के लिए 313840 हेक्टेयर में मक्का लगाने का लक्ष्य रखा गया था. जिसकी तुलना में 31 जुलाई तक के आंकड़े के अनुसार 212739 हेक्टेयर भूमि में आच्छादन हो चुका है. वहीं राज्य में तिलहन का आच्छादन 37.81%, दलहन का आच्छादन 36.23% और मोटे अनाज का आच्छादन 27.17% हो चुका है.

जून-जुलाई में झारखंड में कैसा रहा मानसून

मौसम केंद्र, रांची से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 01 जून से 31 जुलाई तक राज्य में मानसूनी बारिश सामान्य से 26% कम हुई है. अगस्त के पहले दो दिनों में कम बारिश से यह अब माइनस 28% हो गया हैं. इस समयावधि में सामान्य वर्षापात 526.3mm की तुलना में 379.9mm वर्षा हुई है.

राज्य के सबसे अधिक वर्षा की कमी से जूझ रहे जिले

मौसम केंद्र, रांची से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 24 में से 06 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से काफी कम बारिश अभी तक हुई है. चतरा में सामान्य से 62% कम मानसूनी बारिश हुई है तो गढ़वा में सामान्य से 63% कम, देवघर में सामान्य से 54% कम, पाकुड़ में सामान्य से 58% कम, गोड्डा में सामान्य से 48% कम और पलामू में सामान्य से 44% कम बारिश हुई है.

अगस्त-सितंबर में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान

रांची मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 12 जून 2026 को झारखंड में मानसून का आगमन हुआ था, लेकिन धीमी चाल की वजह से पूरे राज्य को यह 30 जून को कवर कर पाया. ऐसे में जून महीने में राज्य में सामान्य से 56%(189.5mm की जगह 84mm) कम मानसूनी बारिश हुई, लेकिन जुलाई में बंगाल की खाड़ी में तीन-तीन निम्न दबाव सिस्टम(LPS) 02 जुलाई, 15 जुलाई और 25 जुलाई को बना.

15 जुलाई वाला लो प्रेशर सिस्टम तो डीप डिप्रेशन तक में तब्दील हुआ और राज्य के दक्षिणी हिस्से अच्छी बारिश हुई. इस वजह से जुलाई में मानसूनी बारिश सामान्य हुई और औसत 318.7mm की तुलना में 292.2mm बारिश रिकॉर्ड हुई, जो सामान्य से माइनस 08 प्रतिशत है और यह सामान्य वर्षापात की श्रेणी में आता है.

Paddy cultivation in Jharkhand
मौसम केंद्र, रांची का दफ्तर. (फोटो-ईटीवी भारत)

आनेवाले दिनों में अलनीनो का दिखेगा ज्यादा असर

मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि मौसम केंद्र, दिल्ली से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगस्त और सितंबर में झारखंड में सामान्य से कम बारिश होगी. उन्होंने बताया कि अलनीनो अभी मॉडरेट स्थिति में है और आनेवाले दिनों में इसके मजबूत होने की संभावना है. उन्होंने यह भी बताया कि इंडियन ओसन डायपोल भी अभी न्यूट्रल स्थिति में है, इसलिए इसकी संभावना अधिक है कि अगस्त और सितंबर में सामान्य से कम बारिश झारखंड में हो.

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