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ट्रंप प्रशासन के सैंक्शन से यूपी के बासमती किसानों पर मंडराया संकट

प्रतिबंध से यूपी के बासमती चावल कारोबारियों में हलचल मची है, जहां से हर साल बड़े पैमाने पर ईरान को चावल निर्यात होता है.

Uttar Pradesh Basmati farmers
यूएस के सैंक्शन से यूपी के बासमती किसानों पर संकट गहराया. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब भारत, ख़ासकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचता दिख रहा है. अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जो देश ईरान से व्यापारिक संबंध बनाए रखेंगे, उन्हें भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

इस चेतावनी ने उत्तर प्रदेश के बासमती चावल कारोबार में हलचल मचा दी है, जहां से हर साल बड़े पैमाने पर ईरान को चावल निर्यात होता है.

यूपी के बासमती किसानों पर मंडराया संकट. (ईटीवी भारत)

आंकड़ों पर गौर करें तो बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश से करीब 6 हजार करोड़ रुपये का बासमती चावल ईरान भेजा जाता रहा है. लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अब इस व्यापार पर ग्रहण लगने की आशंका है, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में विदेश व्यापार मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भरोसा जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संकट से निपटने में सक्षम हैं.

उन्होंने कहा कि मोदी ने अतीत में भी कई वैश्विक चुनौतियों का हल निकाला है और देश पर उनका नकारात्मक असर नहीं पड़ने दिया, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री की क्षमता पर पूरा भरोसा है.

वहीं ज़मीनी हकीकत जानने के लिए जब बासमती उत्पादक किसानों से बातचीत की गई, तो उनकी चिंता साफ झलकी.

बासमती चावल उत्पादन करने वाले किसान वकार ने बताया कि बासमती चावल अपनी खुशबू और स्वाद के लिए ईरान में खासा पसंद किया जाता है, और हर साल उत्तर प्रदेश से वहां भारी मात्रा में निर्यात होता रहा है.

उन्होंने बताया कि वे न सिर्फ अपने खेत की उपज बल्कि आसपास के अन्य किसानों से भी चावल खरीदकर ईरान भेजते थे, जिससे कई परिवारों को सीधा लाभ मिलता था, लेकिन अब प्रतिबंधों के डर से यह पूरी व्यापार शृंखला खतरे में है.

किसानों के मुताबिक, अगर यह चावल ईरान की बजाय घरेलू बाजार में बेचना पड़ा, तो प्रति एकड़ चार से पांच लाख रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है. सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यह संकट सीज़न के बीचोबीच सामने आया है जब किसान पहले ही अपने खेतों में निर्यात-गुणवत्ता वाला बासमती लगा चुके हैं.

ऐसे में लागत ज्यादा और बिक्री का दाम कम मिलने से उन्हें भारी घाटा झेलना पड़ सकता है. किसानों की मांग है कि सरकार इस संकट से राहत के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करे.

इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को ईरान के साथ अपनी दोस्ती निभानी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर बिना शुल्क लिए भी चावल भेजा जाना चाहिए.

उन्होंने इसकी तुलना नेपाल को दी जाने वाली मदद से करते हुए कहा कि किसानों को भी राहत पैकेज मिलना चाहिए. हालांकि, अब तक राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में किसी आर्थिक पैकेज या ठोस कदम की घोषणा नहीं की गई है.

गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में बासमती चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है, और यहां के अधिकतर किसान निर्यात पर ही निर्भर हैं.

इस बार फसल पहले से करीब डेढ़ महीने की देरी से तैयार हुई थी, जिससे किसानों को उम्मीद थी कि उपज के साथ-साथ अच्छे दाम भी मिलेंगे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की आहट ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है, और अब निर्यात को लेकर किसानों के सामने गहरा संकट खड़ा हो गया है.

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