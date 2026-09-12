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बदल रही प्रयागराज की सूरत: मंदिरों पर खर्च हुए 170 करोड़, 1500 करोड़ से अधिक का आया नया निवेश

प्रयागराज में धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नई भव्यता देने के लिए पर्यटन विभाग ने कई बड़ी परियोजनाएं ज़मीन पर उतारी हैं.

Investment in Prayagra
बदली प्रयागराज की सूरत: मंदिरों के कायाकल्प पर खर्च हुए 170 करोड़. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 10:19 AM IST

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प्रयागराज: गंगा, यमुना और पावन सरस्वती के संगम पर बसी तीर्थ नगरी प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सफर अब पहले से कहीं ज्यादा सुगम और आकर्षक हो गया है.

धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नई भव्यता देने के लिए पर्यटन विभाग ने जिले भर में बुनियादी सुविधाओं, मंदिरों के जीर्णोद्धार और रात्रि सौंदर्य से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं ज़मीन पर उतारी हैं.

इसके साथ ही पर्यटन नीति के तहत जिले में 1500 करोड़ रुपये से अधिक का निजी निवेश भी आया है, जिससे स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिली है.

Investment in Prayagraj
बदली प्रयागराज की सूरत: 1500 करोड़ से अधिक का आया नया निवेश. (ईटीवी भारत)

प्रमुख मंदिरों और परिक्रमा पथ पर सुधरीं सुविधाएं

श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 131 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया गया है. 12 माधव और परिक्रमा पथ पर पड़ने वाले मंदिरों में रास्ते, शेड, पेयजल और बैठने जैसी जरूरी सुविधाएं तैयार की गई हैं.

श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज पार्क (फेज-1 और फेज-2), भगवान श्रीराम और निषादराज के मिलन की 51 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा, पार्किंग, वॉल पेंटिंग्स और शौचालयों के जीर्णोद्धार का काम पूरा किया गया है.

इसके अलावा भारद्वाज आश्रम, दशाश्वमेध मंदिर (दारागंज), लालापुर का मनकामेश्वर मंदिर, पांडेश्वरनाथ धाम, अरैल का शूलटंकेश्वर मंदिर, लाक्षागृह, दुर्वासा आश्रम और शहीद रोशन सिंह स्मारक सहित शहर और ग्रामीण अंचल के कई प्राचीन देवालयों को सुंदर और सुविधायुक्त बनाया गया है.

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मंदिरों के कायाकल्प पर खर्च हुए 170 करोड़. (ईटीवी भारत)

रात में जगमग हो रहे पुल और मंदिर: फसाड लाइटिंग से बढ़ा आकर्षण

प्रयागराज के रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 27 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक फसाड लाइटिंग लगाई गई है. अब रात के समय नैनी ब्रिज और शास्त्री ब्रिज रोशनी से नहा उठते हैं.

वहीं नागवासुकी मंदिर, अलोपी देवी शक्तिपीठ, सिविल लाइंस हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम, श्रृंगी ऋषि आश्रम और म्योहाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इमारतों पर की गई विशेष रोशनी पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है.

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प्रयागराज में मंदिरों के कायाकल्प पर खर्च हुए 170 करोड़. (ईटीवी भारत)

जंगल और वन्यजीव प्रेमियों के लिए इको पार्क

प्रकृति प्रेमियों के लिए मेजा स्थित काले हिरण (कृष्ण मृग) संरक्षण क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च कर इको पार्क और जरूरी सुविधाएं विकसित की गई हैं. इससे लोग प्राकृतिक माहौल के बीच सुकून के पल बिता सकें.

होटलों का कायाकल्प, नाविकों और ड्राइवरों को खास ट्रेनिंग

बाहर से आने वाले सैलानियों के ठहरने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन निगम के होटल ‘राही इलावर्त’ और ‘त्रिवेणी दर्शन’ का 7.36 करोड़ रुपये से आधुनिकीकरण किया गया है. साथ ही क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय को भी अपडेट किया गया है.

आगामी महाकुंभ को देखते हुए सैलानियों से सीधे जुड़ने वाले लोगों-जैसे नाव चलाने वाले नाविक, ऑटो-टैक्सी ड्राइवर और टूरिस्ट गाइडों को विनम्र व्यवहार और पर्यटकों की मदद के तौर-तरीकों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है.

शहर में जगह-जगह दिशा-सूचक बोर्ड (साइन बोर्ड) लगाए गए हैं और स्कूलों में 'युवा पर्यटन क्लब' के ज़रिए बच्चों को जिले की ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ा गया है.

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बदली प्रयागराज की सूरत: मंदिरों के कायाकल्प पर खर्च हुए 170 करोड़. (ईटीवी भारत)

₹1523 करोड़ का निवेश, 17 करोड़ के काम अब भी जारी

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के तहत कारोबारियों और उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया, जिसके चलते जिले में 1,523 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरे हैं. इससे होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबारों में निजी भागीदारी बढ़ी है.

इसके अलावा करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से कई अन्य ग्रामीण व शहरी मंदिरों के सौंदर्यीकरण का काम अभी चल रहा है.

इनमें फूलपुर का इंद्री धाम, सोरांव का पंचदेवरा दुर्गा मंदिर, करछना का फलाहारी बाबा मंदिर, हंडिया-बरौत का महादेव भेलनाथ मंदिर, अलोपीबाग का गीता निकेतन और जसरा का प्राचीन पथरबन्धी महादेवालय प्रमुख हैं.

विभाग का कहना है कि इन सभी विकास कार्यों से न केवल तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान हुई है, बल्कि संगम नगरी में पर्यटकों की आमद में भी बड़ा इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है.

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