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मिडिल ईस्ट में तनाव से थर्राया बाजार: कानपुर के निवेशकों में घबराहट, 100 नई SIP शुरू तो 98 बंद

कानपुर: पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में भारी अस्थिरता देखी जा रही है. इसका सीधा असर अब कानपुर के खुदरा निवेशकों के व्यवहार पर भी साफ नजर आने लगा है. शेयर बाजार में लगातार जारी उतार-चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक अनिश्चितता ने यहां निवेशकों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है. इसका नतीजा यह है निवेश के सबसे लोकप्रिय माध्यम म्यूचुअल फंड की सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) से भी लोग दूरी बनाने लगे हैं.

मिडिल ईस्ट में तनाव से थर्राया बाजार: कानपुर के निवेशकों में घबराहट (Video Credit; ETV Bharat)

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के हालिया आंकड़े बताते हैं शहर में हर 100 नई एसआईपी शुरू होने के मुकाबले 98 पुराने एसआईपी खाते बंद हो रहे हैं या उनकी अवधि पूरी होने के बाद निवेशक उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं. वहीं, शेयर बाजार के कैश सेगमेंट में डिलीवरी आधारित निवेश में करीब 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

विशेषज्ञ इसे केवल बाजार की सामान्य कमजोरी नहीं, बल्कि खुदरा निवेशकों के घटते भरोसे और बढ़ती जोखिम आशंका का संकेत मान रहे हैं. कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में बाजार से जुड़े नए निवेशकों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अस्थिर बाजार में निवेश जारी रखें या सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करें. इस मामले में ईटीवी भारत ने शेयर बाजार एक्सपर्ट्स और निवेशकों से बातचीत की है.

शेयर बाजार विशेषज्ञ राजीव सिंह ने बताया कि एसआईपी बंद होने की दर लगातार बढ़ रही है. साल 2023-24 में जहां बंद एसआईपी और नए एसआईपी खुलने का आंकड़ा 52 प्रतिशत पर था. वहीं, अब 2026-27 में यह बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31 मई तक कानपुर में 49,289 नए एसआईपी खाते खुले, जबकि 48,405 एसआईपी खाते बंद हुए. यानी लगभग हर 100 नए एसआईपी पर 98 एसआईपी बंद हो रहे हैं.

कानपुर में एसआईपी एयूएम चार सालों में 60 प्रतिशत बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये से 8,000 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया. केश्री ब्रोकिंग के को-फाउंडर राजीव सिंह कहते हैं कि अगर निवेशक को इस समय निवेश करना है तो उसे लंबी अवधि के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही निवेश करना होगा. इस समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा.