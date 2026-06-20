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करनाल में खाद की पैनिक बाइंग में जुटे किसान, पिछले साल से 5 हजार एमटी अधिक हुई खरीद

क्या है विभागीय डेटाः विभागीय आंकड़ों के अनुसार जून 2025 तक जिले में लगभग 41 हजार मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई थी, जबकि जून 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 46 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है. यानी एक वर्ष में करीब 5 हजार मीट्रिक टन अधिक खाद की खरीद की गई है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ोतरी सामान्य मांग से अधिक है और किसानों में भविष्य को लेकर बनी चिंता को दर्शाती है.

5 हजार मीट्रिक टन अधिक खाद की बिक्री: ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार जून माह तक करीब 5 हजार मीट्रिक टन अधिक खाद की बिक्री दर्ज की गई है. कृषि विभाग ने इसे पैनिक बाइंग की स्थिति बताते हुए किसानों से संयम बरतने की अपील की है.

करनाल: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के बीच इसका असर अब हरियाणा के किसानों पर भी दिखाई देने लगा है. खाद की संभावित कमी की आशंका के चलते जिले में किसान जरूरत से पहले और जरूरत से ज्यादा उर्वरक खरीद रहे हैं.

खरीफ के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है खाद: कृषि विभाग के उपनिदेशक वजीर सिंह ने बताया कि "खरीफ सीजन के लिए जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है. विभाग लगातार खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है." उन्होंने कहा कि "मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण कुछ किसानों को भविष्य में खाद की किल्लत होने की आशंका है, जिसके चलते वे पूरे सीजन की जरूरत का खाद एक साथ खरीद रहे हैं."

13 खाद विक्रेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई: उपनिदेशक वजीर सिंह ने बताया कि "जिले में खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमित बिक्री रोकने के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है. जिले के सभी 853 लाइसेंसधारी खाद विक्रेताओं की नियमित जांच की जा रही है. जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर अब तक 13 विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इनमें से 9 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित (सस्पेंड) किए गए हैं, जबकि 4 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. इन विक्रेताओं का बिक्री रिकॉर्ड पीओएस मशीन के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा था."

अन्य उत्पादों की अनिवार्य बिक्री के खिलाफ कार्रवाईः इसके अलावा एक विक्रेता के खिलाफ खाद के साथ अन्य उत्पादों की अनिवार्य बिक्री करने की शिकायत मिलने पर भी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को खाद खरीदने के लिए किसी अन्य उत्पाद को खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

अफवाहों पर ध्यान न दें किसानः वजीर सिंह ने किसानों से अपील की कि "वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आवश्यकता के अनुसार ही खाद खरीदें." उन्होंने कहा कि "सरकार और विभाग के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. जरूरत के अनुसार लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. किसानों को अपनी भूमि की मिट्टी की जांच करवाकर वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि लागत कम हो और फसलों का उत्पादन बेहतर हो सके."