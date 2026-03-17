ETV Bharat / state

चरखी दादरी में LPG संकट का असर, पढ़ाई की जगह गैस के लिए लाइन में खड़े हैं छात्र-छात्राएं

गैस की किल्लत नहीं होने के सरकार के दावों के बीच बुजुर्ग, महिलाएं और कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राएं लाइनों में परेशान नजर आ रहे हैं.

LPG CRISIS IN CHARKHI DADRI
चरखी दादरी में LPG संकट का असर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 2:18 PM IST

|

Updated : March 17, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चरखी दादरीः घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत ने चरखी दादरी में आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. हालात ऐसे बन गए हैं कि कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राएं भी अपनी पढ़ाई छोड़कर गैस बुकिंग और सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं. परीक्षा के इस अहम दौर में पढ़ाई करने की जगह विद्यार्थियों गैस के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है

कॉलेज छोड़ गैस की लाइन में खड़े हैं छात्राः गांवों में गैस सप्लाई ठप होने के कारण लोगों को कई किलोमीटर दूर दादरी मुख्यालय आना पड़ रहा है. दादरी शहर में सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कई उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. कालेज छात्र मंजीत और सकीला ने बताया कि "खाना बनाने के लिए गैस जरूरी है, इस कारण कॉलेज जाने की बजाए लाइनों में लगे हैं. गांवों में गैस की गाड़ियां जानी बंद हो गई तो कालेज नहीं गए और बुकिंग के लिए लाइनों में लगे हैं."

गैस के लाइनों में खड़े उपभोक्ता (Etv Bharat)

फसल कटाई की सीजन में किसानों और मजदूरों की परेशानी बढ़ीः गृहिणी सरिता ने कहा कि "महिलाएं घरेलू कामकाज छोड़कर धूप में घंटों लाइन में खड़ी हैं. बिना गैस के खाना बनाना मुश्किल हो गया है." वहीं, फसलों की कटाई के इस व्यस्त सीजन में किसानों और मजदूरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. नागरिकों ने प्रशासन से जल्द से जल्द गांवों में गैस सप्लाई बहाल करने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है.

ये भी पढ़ें-भिवानी में कांग्रेस सेवादल का अनोखा प्रदर्शन, LPG सिलेंडर पर फूल-माला डालकर जताया विरोध
Last Updated : March 17, 2026 at 2:28 PM IST

TAGGED:

दादरी में एलपीजी संकट
LPG CRISIS IN HARYANA
LPG PROBLEM IN HARYANA
घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत
LPG CRISIS IN CHARKHI DADRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.