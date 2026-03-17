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चरखी दादरी में LPG संकट का असर, पढ़ाई की जगह गैस के लिए लाइन में खड़े हैं छात्र-छात्राएं

चरखी दादरीः घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत ने चरखी दादरी में आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. हालात ऐसे बन गए हैं कि कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राएं भी अपनी पढ़ाई छोड़कर गैस बुकिंग और सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं. परीक्षा के इस अहम दौर में पढ़ाई करने की जगह विद्यार्थियों गैस के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है

कॉलेज छोड़ गैस की लाइन में खड़े हैं छात्राः गांवों में गैस सप्लाई ठप होने के कारण लोगों को कई किलोमीटर दूर दादरी मुख्यालय आना पड़ रहा है. दादरी शहर में सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कई उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. कालेज छात्र मंजीत और सकीला ने बताया कि "खाना बनाने के लिए गैस जरूरी है, इस कारण कॉलेज जाने की बजाए लाइनों में लगे हैं. गांवों में गैस की गाड़ियां जानी बंद हो गई तो कालेज नहीं गए और बुकिंग के लिए लाइनों में लगे हैं."