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काशी के वर्ल्ड फेम 'चाट-कचौड़ी' पर संकट, ईरान, यूएस-इज़रायल वॉर के चलते नीले सिलिंडर हुए 'गायब'

वाराणसी: धर्म एवं अध्यात्म की नगरी काशी में अपने मिठाई एवं स्ट्रीट फूड के बारे में भी विश्व भर में अपनी पहचान बनाई हुई है. काशी के स्ट्रीट फूड की बात करें तो, यहां का आलू चाट और कचौड़ी दुनिया भर में मशहूर है. इसका असर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वज़ह से दिख रहा है.

सबसे ख़ास बात ये कि कॉमर्शियल सिलेंडर की कमी के कारण स्ट्रीट फूड पर 50 प्रतिशत असर दिखने लगा है. गैस की कमी के कारण दुकानें बंद होने लगी हैं. इसमें कुछ दुकानदार वैकल्पिक रास्ता तलाश कर रहे हैं.

काशी के वर्ल्ड फेम 'चाट-कचौड़ी' पर संकट गहराया. (ETV Bharat)

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद काशी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों का आना हुआ है. काशी आने वाले पर्यटकों को काशी के स्ट्रीट फूड खाना पहली पसंद होती है. हालांकि कॉमर्शियल गैस सिलिंडर सप्लाई प्रभावित होने की वजह से इसकी रफ्तार थम सी गई है.

आलू चाट पर मद्धिम पड़ी नीले सिलिंडर की आंच. (ETV Bharat)

वहीं घरेलू सिलिंडर के लिए भी एजेंसियों पर पिछले 4 दिनों से लंबी कतारें लगी हुई हैं. गैस संकट के कारण छोटे-बड़े कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है और शहर में सड़क किनारे लगने वाली 40 प्रतिशत स्ट्रीट फूड की दुकानें बंद हो चुकी हैं. इसके साथ ही कई रेस्टोरेंट और होटल ने भी अपने मेन्यू में कटौती कर दी है.

काशी की मिठाई और फूड स्ट्रीट. चाट-कचौड़ी के शौकीनों को झटका. (ETV Bharat)

वाराणसी के दशाश्वमेध, सिगरा, रविन्द्रपुरी, अस्सी, रविन्द्रपुरी, कबीरनगर सहित शहर के विभिन्न इलाकों में दिन और शाम के समय स्ट्रीट फूड की दुकानें सजती हैं. पिछले दो दिनों में इन क्षेत्रों में हर दूसरी दुकान बंद पड़ी नजर आ रही हैं. कुछ क्षेत्र में दुकानें खुली हैं, लेकिन कॉमर्शियल गैस की किल्लत का असर इस पर दिखने लगा है. गंगा के अस्सी घाट का भी लगभग यही हाल है.

वीरान दिख रही बनारस का फूड स्ट्रीट. (ETV Bharat)

लंका क्षेत्र में दुकानदार किसी तरह गैस सिलेंडर का व्यवस्था कर दुकान खोल रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था कब तक चलेगी, उन्हें ये भी नहीं पता है. गैस मुश्किल से मिलने और वैकल्पिक व्यवस्था पर अधिक खर्च होने से दुकानदारों को खर्चा निकाल पाना मुश्किल हो रहा है.

वीरान दिख रहा काशी का फूड स्ट्रीट. (ETV Bharat)

रविन्द्रपुरी में कचौड़ी की दुकान चलाने वाले रमेश ने बताया कि गैस सिलिंडर की कमी के कारण 50 प्रतिशत दुकानदारी प्रभावित हुई है. वो किसी तरह से दुकान लगा रहे हैं. आगे क्या करना है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है. रमेश ने बताया कि दुकान में 4 लोग काम करते हैं. उनके परिवार की जीविका इसी से चलती है.