काशी के वर्ल्ड फेम 'चाट-कचौड़ी' पर संकट, ईरान, यूएस-इज़रायल वॉर के चलते नीले सिलिंडर हुए 'गायब'
ईरान युद्ध का काशी के स्ट्रीट फूड पर काफी असर है. चाट-कचौड़ी की दुकानें बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 11:50 AM IST
वाराणसी: धर्म एवं अध्यात्म की नगरी काशी में अपने मिठाई एवं स्ट्रीट फूड के बारे में भी विश्व भर में अपनी पहचान बनाई हुई है. काशी के स्ट्रीट फूड की बात करें तो, यहां का आलू चाट और कचौड़ी दुनिया भर में मशहूर है. इसका असर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वज़ह से दिख रहा है.
सबसे ख़ास बात ये कि कॉमर्शियल सिलेंडर की कमी के कारण स्ट्रीट फूड पर 50 प्रतिशत असर दिखने लगा है. गैस की कमी के कारण दुकानें बंद होने लगी हैं. इसमें कुछ दुकानदार वैकल्पिक रास्ता तलाश कर रहे हैं.
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद काशी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों का आना हुआ है. काशी आने वाले पर्यटकों को काशी के स्ट्रीट फूड खाना पहली पसंद होती है. हालांकि कॉमर्शियल गैस सिलिंडर सप्लाई प्रभावित होने की वजह से इसकी रफ्तार थम सी गई है.
वहीं घरेलू सिलिंडर के लिए भी एजेंसियों पर पिछले 4 दिनों से लंबी कतारें लगी हुई हैं. गैस संकट के कारण छोटे-बड़े कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है और शहर में सड़क किनारे लगने वाली 40 प्रतिशत स्ट्रीट फूड की दुकानें बंद हो चुकी हैं. इसके साथ ही कई रेस्टोरेंट और होटल ने भी अपने मेन्यू में कटौती कर दी है.
वाराणसी के दशाश्वमेध, सिगरा, रविन्द्रपुरी, अस्सी, रविन्द्रपुरी, कबीरनगर सहित शहर के विभिन्न इलाकों में दिन और शाम के समय स्ट्रीट फूड की दुकानें सजती हैं. पिछले दो दिनों में इन क्षेत्रों में हर दूसरी दुकान बंद पड़ी नजर आ रही हैं. कुछ क्षेत्र में दुकानें खुली हैं, लेकिन कॉमर्शियल गैस की किल्लत का असर इस पर दिखने लगा है. गंगा के अस्सी घाट का भी लगभग यही हाल है.
लंका क्षेत्र में दुकानदार किसी तरह गैस सिलेंडर का व्यवस्था कर दुकान खोल रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था कब तक चलेगी, उन्हें ये भी नहीं पता है. गैस मुश्किल से मिलने और वैकल्पिक व्यवस्था पर अधिक खर्च होने से दुकानदारों को खर्चा निकाल पाना मुश्किल हो रहा है.
रविन्द्रपुरी में कचौड़ी की दुकान चलाने वाले रमेश ने बताया कि गैस सिलिंडर की कमी के कारण 50 प्रतिशत दुकानदारी प्रभावित हुई है. वो किसी तरह से दुकान लगा रहे हैं. आगे क्या करना है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है. रमेश ने बताया कि दुकान में 4 लोग काम करते हैं. उनके परिवार की जीविका इसी से चलती है.
वहीं, रविन्द्रपुरी क्षेत्र में कई स्ट्रीट फूड दुकानों पर ताला लगा हुआ है. दुकानदारों का कहना है कि अगर यह संकट कुछ दिन और चला, तो बाकी दुकानों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा.
लंका क्षेत्र में गोलपप्पा चाट की दुकान लगाने अजय गुप्ता ने बताया कि गैस की कमी के कारण दुकानदारी में 40 प्रतिशत कमी आई है. वो कहते हैं कि किसी तरह गैस की व्यवस्था कर पाए हैं, मगर वो भी आज ख़त्म हो रही है. गहरी सांस लेकर वो कहते हैं कि अब लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमान करेंगे. उनको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है.
डीएम सत्येंद्र कुमार ने दिए निर्देश
वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया है कि शहर में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए. गैस संकट के कारण काशी के छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट फूड कारोबारियों के सामने फिलहाल रोज़गार का बड़ा संकट खड़ा हो गया है.
वहीं मार्च 2025 में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹6 की बढ़ोतरी हुई थी. जिसके बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की दर ₹1,803 हो गई, जबकि फरवरी 2025 में यह ₹1,797 थी.
मार्च 2025 में प्रमुख शहरों में 19 kg कमर्शियल सिलेंडर के रेट
दिल्ली: ₹1,803
कोलकाता: ₹1,913
मुंबई: ₹1,755.50
चेन्नई: ₹1,965.50
मार्च 2026 में कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट
मध्य ईस्ट में युद्ध के बाद किल्लत और अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है.
दिल्ली में अब कॉमर्शियल सिलेंडर लगभग ₹1,883 और मुंबई में ₹1,835-₹1,836 के आसपास मिल रहा है, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किल्लत के कारण कई जगहों पर यह ₹3,000 से ₹4,000 तक भी बिक रहा है.
प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर
दिल्ली: ₹1,883 (₹115 की बढ़ोतरी)
मुंबई: ₹1,835 - ₹1,836
कोलकाता: ₹1,875 - ₹1,988
चेन्नई: ₹1,929 - ₹2,043.50
लखनऊ: ₹2,007
पटना: ₹2,133.50