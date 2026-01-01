ETV Bharat / state

सिरदर्द बनती ट्रैफिक समस्या, निर्माण कार्यों से पहले होगा ट्रैफिक पर पड़ने वाले असर का आकलन

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य शहरों में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए एक नई कसरत शुरू हो रही है. इसके तहत निर्माण कार्यों से पहले इसके ट्रैफिक पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था को देखते हुए ही निर्माण की स्वीकृति दी जाए. हालांकि अभी इसके लिए शुरुआती कसरत चल रही है और जल्द ही इस पर कोई ड्राफ्ट तैयार करने के प्रयास हैं.

उत्तराखंड के कई शहरों में लगातार बढ़ते शहरी दबाव का असर अब सड़कों और यातायात व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है. राज्य के प्रमुख शहरों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते आए दिन जाम जैसी स्थिति बन रही है.खासतौर पर देहरादून और हल्द्वानी जैसे शहरों में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है और हालात धीरे-धीरे गंभीर होते जा रहे हैं. सुबह और शाम के समय तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जब लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. यातायात पुलिस की तैनाती, सिग्नल सिस्टम में सुधार और वन-वे व्यवस्था जैसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रही है. इसी को देखते हुए अब सरकार शहरी विकास और निर्माण कार्यों को यातायात से जोड़कर देखने की तैयारी कर रही है.

इसके तहत राज्य सरकार एक नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिसमें किसी भी बड़े निर्माण कार्य या व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसके यातायात पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जाएगा. यानी अब केवल भवन का नक्शा और तकनीकी पहलुओं को ही नहीं, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि उस निर्माण से आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कितना बढ़ेगा.