सिरदर्द बनती ट्रैफिक समस्या, निर्माण कार्यों से पहले होगा ट्रैफिक पर पड़ने वाले असर का आकलन
उत्तराखंड के कई शहरों में जाम के झाम से लोगों को राहत दिलाने की कवायद चल रही है.
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य शहरों में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए एक नई कसरत शुरू हो रही है. इसके तहत निर्माण कार्यों से पहले इसके ट्रैफिक पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था को देखते हुए ही निर्माण की स्वीकृति दी जाए. हालांकि अभी इसके लिए शुरुआती कसरत चल रही है और जल्द ही इस पर कोई ड्राफ्ट तैयार करने के प्रयास हैं.
उत्तराखंड के कई शहरों में लगातार बढ़ते शहरी दबाव का असर अब सड़कों और यातायात व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है. राज्य के प्रमुख शहरों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते आए दिन जाम जैसी स्थिति बन रही है.खासतौर पर देहरादून और हल्द्वानी जैसे शहरों में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है और हालात धीरे-धीरे गंभीर होते जा रहे हैं. सुबह और शाम के समय तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जब लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. यातायात पुलिस की तैनाती, सिग्नल सिस्टम में सुधार और वन-वे व्यवस्था जैसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रही है. इसी को देखते हुए अब सरकार शहरी विकास और निर्माण कार्यों को यातायात से जोड़कर देखने की तैयारी कर रही है.
इसके तहत राज्य सरकार एक नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिसमें किसी भी बड़े निर्माण कार्य या व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसके यातायात पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जाएगा. यानी अब केवल भवन का नक्शा और तकनीकी पहलुओं को ही नहीं, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि उस निर्माण से आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कितना बढ़ेगा.
शहरों के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है. ऐसे इलाकों में अगर बड़े व्यावसायिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या अन्य निर्माण हो जाते हैं, तो यातायात की समस्या और गंभीर हो सकती है. इसी वजह से सरकार इन क्षेत्रों के चिन्हीकरण के साथ-साथ व्यापक स्तर पर ट्रैफिक सर्वे कराने की भी तैयारी कर रही है, ताकि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेहतर योजना बनाई जा सके.
इससे शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक प्लान को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा और अनियोजित निर्माण के कारण पैदा होने वाली यातायात समस्याओं से भी काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि विकास के साथ-साथ यातायात की स्थिति और आम लोगों की सहूलियत को समझना बेहद जरूरी है. जिन इलाकों में ट्रैफिक की समस्या ज्यादा रहती है, वहां विकास कार्यों और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर ही नक्शे पास किए जाते हैं.
अगर यह ट्रैफिक असेसमेंट नीति लागू होती है, तो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जैसे शहरों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. इस अध्ययन से न केवल सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति का आकलन होगा, बल्कि पार्किंग व्यवस्था, संकरी सड़कों के चौड़ीकरण और ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़ी जरूरतें भी स्पष्ट रूप से सामने आ सकेगी. इससे आने वाले समय में उत्तराखंड के शहरी इलाकों में यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा.
