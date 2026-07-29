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दिल्ली मेट्रो पर छात्र आंदोलन का असर: 5 दिनों में 2.67 लाख यात्री घटे, DMRC ने कहा- मामूली गिरावट

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के आंदोलने के चलते 20 से 24 जुलाई के दौरान सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश एवं निकास अस्थायी रूप से बंद किया गया था. इसकी वजह से दिल्ली मेट्रो में यात्री संख्या पर भी असर देखने को मिला. डीएमआरसी के अनुसार, इस अवधि में औसत कार्य दिवस यात्राओं में लगभग 2.67 लाख की कमी दर्ज की गई है.

हालांकि, डीएमआरसी का कहना है कि पूरे मेट्रो नेटवर्क के संदर्भ में यह गिरावट बहुत अधिक नहीं मानी जा सकती. इस तरह के उतार-चढ़ाव सप्ताहांत, छुट्टियों तथा अवकाश के दौरान भी देखने को मिलते हैं. डीएमआरसी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 से 19 जुलाई के बीच औसत कार्यदिवस यात्री यात्राएं 65,93,294 थीं. वहीं, 20 से 24 जुलाई 2026 के दौरान यह संख्या घटकर 63,25,892 रह गई. यानी औसतन 2,67,402 यात्रियों की कमी दर्ज की गई थी. जो लगभग 4.1 प्रतिशत की गिरावट है.

डीएमआरसी ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में यात्रियों की संख्या में हल्की कमी जरूर आई, लेकिन पूरे मेट्रो नेटवर्क के संचालन व कुल यात्री संख्या को देखते हुए इसे बड़ी गिरावट नहीं कहा जा सकता है. डीएमआरसी के मुताबिक, इसी तरह की स्थिति अक्सर सप्ताह के अंत में, सार्वजनिक अवकाश और स्कूल-कॉलेज की छुट्टियों के दौरान भी देखने को मिलती है.

डीएमआरसी के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल का कहना है कि तुलनात्मक आंकड़ों पर नजर डालें तो जून 2026 में औसत कार्य दिवस पर 68,56,803 यात्राएं थीं. वहीं जुलाई 2025 में यह आंकड़ा 67,40,968 और जून 2025 में 66,77,710 दर्ज किया गया था. इससे स्पष्ट है कि जुलाई के अंतिम हिस्से में हुई गिरावट सामान्य दिनों की तुलना में कम रही. 20 से 24 जुलाई के बीच दिल्ली पुलिस के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने राजधानी के अधिकतम 18 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वार अस्थायी रूप से बंद कर दिए थे. हालांकि चुनिंदा स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध रखी गई थी, जिससे नेटवर्क का संचालन पूरी तरह प्रभावित न हो.