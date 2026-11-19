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तूफान 'अकवान' बदलेगा यूपी का मौसम; 21-22 नवंबर को बारिश का अलर्ट

लखनऊ: यूपी में बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच मौसम विभाग ने पूर्वी इलाकों में दो दिन बारिश की संभावना जताई है. पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ तूफान अकवान पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है. जिसके प्रभाव से 21 और 22 नवंबर को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है.

वहीं, पिछले 24 घंटों में प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में मौसम शुष्क रहा. सुबह के समय दोनों मौसम संभागों में (पूर्वी एवं पश्चिमी) में कहीं-कहीं हल्का कोहरा दर्ज किया गया. दूसरी ओर प्रदेश के पूर्वी मौसम संभाग में कहीं-कहीं पर मध्यम कोहरा पड़ा. आंकड़ों में न्यूनतम दृश्यता 300 मीटर गोरखपुर में दर्ज की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

राजधानी में बुधवार को सुबह-शाम हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. सुबह-शाम के समय हल्की उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलीं. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. सुबह-शाम के समय उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से ठंडक में इजाफा हुआ है.

पिछले दिनों गुजरे पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं के रुख में परिवर्तन हुआ. उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से जहां कोहरे में कमी आई, वहीं अधिकतम-न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई. जिसके कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे है. न्यूनतम तापमान कम होने के कारण रात के समय पड़ने वाली ठंडक में तेजी से वृद्धि हुई है. मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. आने वाले दिनों में कोहरा तथा ठंडक में और वृद्धि होने की संभावना है.

वाराणसी सबसे गर्म

बुधवार को प्रदेश का वाराणसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर में 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि चक्रवाती तूफान अकवान के 21-22 नवंबर के दौरान पूर्वांचल को प्रभावित करने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के साथ ही ठंडी एवं शुष्क उत्तरी-पश्चिमी हवाएं जोर पकड़ेंगी. इससे पिछले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भाग में दिन-रात के तापमान में 3-6°C डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी. पारा सामान्य या सामान्य से नीचे पहुंचेगा. साथ-साथ नमी घटने के कारण सुबह कोहरे के घनत्व में प्रभावी गिरावट हुई है.

बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'अकवान' के प्रभाव से 20 नवंबर से हवा के दिशा परिवर्तन के कारण न्यूनतम तापमान में 2-4°C की वृद्धि होगी. 21-22 नवम्बर के दौरान पूर्वांचल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. उसके बाद न्यूनतम तापमान में पुनः 4-6°C की गिरावट आने की संभावना है.

प्रयागराज: बारिश थमते ही लुढ़केगा पारा

मौसम विभाग के अनुसार, इस मौसमी हलचल के चलते अगले दो दिनों तक रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन बारिश का दौर थमते ही पारा तेजी से नीचे लुढ़केगा और ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर देगी. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवाती तूफान 'अकवान' के कारण 20 नवंबर से हवाओं की दिशा बदलने जा रही है. इसके असर से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की अस्थायी बढ़ोतरी होगी. इसके बाद 21 और 22 नवंबर को पूर्वांचल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि, जैसे ही यह सिस्टम कमजोर पड़ेगा और बारिश थमेगी. न्यूनतम तापमान में एक बार फिर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट आएगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी. मौसम विभाग ने विशेष रूप से पूर्वांचल के किसानों और आम नागरिकों को बदलते मौसम के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है.

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