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पलामू-गढ़वा में हीटवेव, साथ ही कई जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट

रांचीः झारखंड में मौसम ने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है. राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में जहां भीषण गर्मी और उष्ण लहर का असर देखने को मिल सकता है, वहीं कई जिलों में तेज हवा, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 25 और 26 मई को लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.

25 मई को इन जिलों में हीटवेव का खतरा

25 मई को राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में उष्ण लहर यानी हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है. इसमें मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू और चतरा जिले शामिल हैं. इन इलाकों में तेज गर्म हवाएं और तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं.

IMD द्वारा जारी तापमान के आंकड़े (ETV Bharat)

डालटनगंज में प्रचंड गर्मी

पिछले 24 घंटे में झारखंड में गर्मी का असर काफी तेज रहा. राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. सबसे ज्यादा तापमान डालटनगंज में 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जिससे यह राज्य का सबसे गर्म इलाका बना रहा. रांची में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.

इन जिलों में पारा 40 डिग्री या ज्यादा

जमशेदपुर में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री ज्यादा रहा. बोकारो थर्मल में 42.1 डिग्री और चाईबासा में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन के अनुसार देवघर में 40.4 डिग्री, कोडरमा में 40.5 डिग्री और सरायकेला में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. कई इलाकों में दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी सामान्य से ऊपर बना रहा, जिससे लोगों को उमस और गर्मी दोनों का सामना करना पड़ा.