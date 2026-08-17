नोएडा में बच्चों पर मौसमी फ्लू का 'अटैक', विशेषज्ञ ने बताया क्या करें-क्या नहीं
तेजी से फैल रहे फ्लू से बच्चों की प्लेटलेट्स तेजी से घटने व श्वासन संबंधी समस्याएं देखी जा रही हैं. जानें डॉक्टर ने क्या कहा..
Published : August 17, 2026 at 7:08 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: बरसात के मौसम में बच्चों पर मौसमी बीमारियों का बड़ा खतरा मंडराने लगा है. इस बीच शून्य से 10 साल तक के बच्चों में एक खतरनाक फ्लू तेजी से फैल रहा है, जो पूरे देखते ही देखते पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले रहा है. नोएडा के वरिष्ठ बाल चिकित्सक डॉ. वीके गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए अभिभावकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.
डॉ. वीके गुप्ता ने बताया कि आजकल जो फ्लू फैल रहा है, उसमें बच्चों को 5 से 6 दिन लगातार तेज बुखार, उल्टी-दस्त और खांसी हो रही है. अत्यधिक खांसी के कारण कुछ बच्चों को सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है. कई मामलों में बच्चों की प्लेटलेट्स तेजी से घट रही हैं, जबकि डेंगू रिपोर्ट निगेटिव आ रही है. यह भी मौसमी वायरल संक्रमण का एक असर देखा जा रहा है.
उन्होंने बताया कि यह H1N1 जैसा एक बेहद संक्रामक फ्लू है. इसमें खांसी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है. वहीं परिवार में एक व्यक्ति के बीमार होने पर बाकी सदस्य भी तुरंत संक्रमित हो रहे हैं. माता-पिता बच्चों को बाहर का खाना बिल्कुल न दें. उन्हें घर का बना ताजा और पौष्टिक भोजन ही खिलाएं और बारिश के मौसम में बाहर भेजने से बचें. अगर आपके बच्चे में भी बुखार या गंभीर खांसी के लक्षण दिखें, तो खुद से दवा देने के बजाय फौरन नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें.
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