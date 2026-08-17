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नोएडा में बच्चों पर मौसमी फ्लू का 'अटैक', विशेषज्ञ ने बताया क्या करें-क्या नहीं

नई दिल्ली/नोएडा: बरसात के मौसम में बच्चों पर मौसमी बीमारियों का बड़ा खतरा मंडराने लगा है. इस बीच शून्य से 10 साल तक के बच्चों में एक खतरनाक फ्लू तेजी से फैल रहा है, जो पूरे देखते ही देखते पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले रहा है. नोएडा के वरिष्ठ बाल चिकित्सक डॉ. वीके गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए अभिभावकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

डॉ. वीके गुप्ता ने बताया कि आजकल जो फ्लू फैल रहा है, उसमें बच्चों को 5 से 6 दिन लगातार तेज बुखार, उल्टी-दस्त और खांसी हो रही है. अत्यधिक खांसी के कारण कुछ बच्चों को सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है. कई मामलों में बच्चों की प्लेटलेट्स तेजी से घट रही हैं, जबकि डेंगू रिपोर्ट निगेटिव आ रही है. यह भी मौसमी वायरल संक्रमण का एक असर देखा जा रहा है.