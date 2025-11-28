कोंडागांव में स्कूली बच्चों के सड़क पर प्रदर्शन करने पर जज ने लिया संज्ञान, जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट
आत्मानंद स्कूल के बच्चों के प्रदर्शन का असर हुआ है. जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन से सोमवार तक रिपोर्ट तलब
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2025 at 5:55 PM IST
कोंडागांव. आत्मानंद स्कूल के बच्चों के प्रदर्शन का बड़ा असर हुआ है. पिछले तीन दिनों से भवन निर्माण के विरोध में छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे. मीडिया में खबर छपने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी ने इसका संज्ञान लिया है. किरण चतुर्वेदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं.
जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन से सोमवार तक रिपोर्ट मांगी: मामले की संवेदनशीलता देखते हुए न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया है. कहा है कि कलेक्टर, एसडीएम सहित संबंधित स्कूल प्रबंधन से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट सोमवार तक हर हाल में मांगी जाए. अदालत ने पूछा है कि स्कूल समय में नाबालिग छात्र अचानक पढ़ाई छोड़कर सड़क पर प्रदर्शन करने क्यों उतर आए?
15 साल की भूमि संबंधी सभी फाइलें भी मांगी गईं: न्यायालय ने प्रशासन से विवादित स्थल से जुड़े पिछले 15 वर्षों के सभी भूमि अभिलेख भी मांगे हैं. साथ ही आवंटन की स्थिति, स्कूल की वैधानिक स्थिति और बच्चों या स्कूल प्रबंधन की मांगों की वैधता से जुड़े दस्तावेज भी पेश करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने साफ कहा है कि बिना दस्तावेजों के इस विवाद की वास्तविक स्थिति समझ पाना मुश्किल होगा.
बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर न्यायालय सख्त: कोर्ट के मुताबिक, यह जानना बेहद जरूरी है कि नाबालिग बच्चे सड़क पर उतरने जैसे कदम उठाने को मजबूर क्यों हुए. अदालत ने इसे बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बताया और तुरंत जांच प्रक्रिया शुरू करने कहा.
प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब त्वरित कार्रवाई में जुट गया है. वहीं पूरे जिले की नजरें जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन पर टिक गई हैं, जिन्हें अदालत के सामने पूरी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
अदालत द्वारा मांगी गई रिपोर्ट से साफ होगा कि मासूम बच्चों को आंदोलन की राह पर चलने के पीछे असल वजह क्या थी और इस विवाद का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ेगा. प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की ओर से आने वाली रिपोर्ट इस पूरे मामले का अगला रास्ता तय करेगी.