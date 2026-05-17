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हांसी में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दिखा असर, फलों के भाव छू रहे हैं आसमान

ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से सीधे तौर पर ग्राहक प्रभावितः फलों को एक राज्य से दूसरे राज्य और मंडियों तक पहुंचाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्च सीधे तौर पर बढ़ जाता है. प्रति किलोमीटर लागत बढ़ने का असर फलों की कीमतों पर पड़ता है, जिसके कारण आम, केला, सेब और अनार जैसे फलों के भाव बाजार में दाम बढ़ गए हैं. यही वजह है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होते ही फल आम आदमी की पहुंच से धीरे-धीरे दूर होने लगा है.

हांसीः हरियाणा समेत पूरे भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी का असर अब फलों के बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है. हांसी भी इससे अछूता नहीं रहा है. बढ़े हुए ट्रांसपोर्ट खर्च के कारण फलों के दामों में उछाल आ गया है, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है. सरकार के मंत्री इस बढ़े पेट्रोल-डीजल के भावों को न के बराबर कह रहे हैं. वहीं बढ़े भावों से मंडी सुनी पड़ी हुई है.

फलों की कीमत में 10-50 प्रति किलो बढ़ोतरीः गर्मी का राजा कहलाने वाला आम अब 10 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो गया है, वहीं केले के दामों में भी प्रति दर्जन 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. सेब और अनार जो पहले 200 रुपए किलो बिक रहे थे, अब 250 से 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. गर्मियों का तोहफा तरबूज का भाव 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ा है. मौसमी के भावों में 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. लीची के भाव आसमान छू रहे हैं. हालांकि सब्जियों के दामों में फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है.

क्या बोले फल खरीददारः महंगाई का असर बाजारों की रौनक पर भी पड़ा है. फलों की दुकानों पर ग्राहकी कम दिखाई दे रही है. फल खरीदने पहुंचे दीपक का कहना है कि "फलों के भाव आसमान छू रहे हैं और आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है. लोगों ने सरकार से मांग की कि पेट्रोल-डीजल के दाम कम किए जाएं ताकि महंगाई पर नियंत्रण हो सके.

कीमतों में बढ़ोतरी, ग्राहक घटेः मंडी के फल विक्रेता जयभगवान का कहना है कि डीजल-पेट्रोल महंगा होने से फलों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने का सीधा असर बाजार पर पड़ा है, जिससे आम आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है. फल मंडी के विक्रेता वीरभान ने बताया कि बढ़ती कीमतों की वजह से ग्राहकी भी कम हो गई है.

जरूरत के हिसाब से ही खरीद रहे हैं फलः वहीं फल विक्रेता सोनू ने बताया कि बढ़ती महंगाई के कारण मंडी में ग्राहकी काफी कम हो गई है. पहले जहां लोग ज्यादा मात्रा में फल खरीदते थे, अब लोग जरूरत के हिसाब से ही खरीददारी कर रहे हैं. मंडी में सन्नाटा पसरा है और कारोबार प्रभावित हो रहा है, जिससे व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.