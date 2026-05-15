सॉरी, पेट्रोल-डीजल नहीं है! रांची के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर लटका बोर्ड, पलामू में भी दिख रहा असर
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. इसका असर रांची के साथ-साथ पलामू में भी देखने को मिल रहा है.
Published : May 15, 2026 at 12:01 PM IST
रांची: राजधानी रांची में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ईंधन संकट गहराता जा रहा है. शुक्रवार को भी शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली. लोग सुबह से ही अपनी गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए.
सॉरी, पेट्रोल-डीजल नहीं है का लगा पोस्टर
कई पेट्रोल पंपों पर स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां “सॉरी, पेट्रोल-डीजल नहीं है” का बोर्ड लगा दिया गया. जबकि कुछ पंपों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया. ईटीवी भारत की टीम ने राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में स्थित पेट्रोल पंपों का जायजा लिया. पड़ताल में सामने आया कि तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई प्रभावित होने के कारण शहर के करीब 80 से 85 फीसदी पेट्रोल पंपों का स्टॉक खत्म हो चुका है. जिन पंपों पर थोड़ी बहुत उपलब्धता है, वहां सीमित मात्रा में ही ईंधन दिया जा रहा है.
हालात और हो सकते हैं खराब
इस बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी भारी उछाल आया है. पहले डीजल का दाम 92 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर 95 रुपए 74 पैसे हो गया है. वहीं, पेट्रोल का दाम 97 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 100 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है. करीब तीन रुपए की बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.
कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई संकट की खबर फैलते ही शहर में पैनिक की स्थिति बन गई है. लोग आशंका जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं. यही वजह है कि वाहन चालक अपने वाहनों की टंकियां फुल कराने में जुटे हैं. कई जगहों पर लोगों के बीच जल्दबाजी और धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी देखने को मिली.
बंद करना पड़ सकता है पेट्रोल पंप: संचालक
पेट्रोल पंप संचालक अश्विनी चौधरी ने बताया कि फिलहाल उनके पास सीमित स्टॉक उपलब्ध है और उसी के आधार पर लोगों को ईंधन दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगभग तीन रुपए की बढ़ोतरी हुई है. अगर स्थिति इसी तरह बनी रही और सप्लाई सामान्य नहीं हुई, तो उनके पेट्रोल पंप को भी बंद करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि फिलहाल ग्राहकों को कम मात्रा में ही पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा लोगों तक ईंधन पहुंचाया जा सके.
वहीं, बरियातू स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप के संचालक राघवेंद्र ने बताया कि फिलहाल सीएनजी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ-साथ स्टॉक खत्म हो जाने के कारण उन्हें अपना पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा. उन्होंने कहा कि सप्लाई सामान्य होने के बाद ही स्थिति में सुधार आ पाएगा.
राजधानी रांची में लगातार बिगड़ते हालात ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. अगर जल्द ही तेल कंपनियों की ओर से पर्याप्त सप्लाई नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में संकट और गहरा सकता है.
पलामू के कई जगहों पर पेट्रोल पंप बंद
पलामू में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. पिछले कुछ महीनों में पलामू के इलाके में पेट्रोल-डीजल की खपत डबल हो गई है. शुक्रवार के अहले सुबह से ही पलामू के प्रमंडलीय मेदिनीनगर और उसके आसपास इलाकों में स्थित अधिकांश पेट्रोल पंप बंद रहे. इस बीच, कुछ पेट्रोल पंपों पर 'आउट ऑफ ऑर्डर' के पोस्टर चिपका दिए गए हैं. पेट्रोल-डीजल नहीं मिलने से आम लोगों का जन जीवन प्रभावित हुआ है. कई लोग बिहार के इलाके से पलामू के इलाके में दाखिल हुए और यहां फंस गए हैं.
शुक्रवार शाम से हालात सामान्य होने की उम्मीद
पलामू में 85 पेट्रोल पंप है. पेट्रोल पंप यूनियन के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि लगन के कारण मांग दोगुनी हो गई है और सप्लाई आधी हो गई है. कुछ पेट्रोल पंप तकनीकी के कारण बंद है. शुक्रवार की शाम तक सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद है.
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