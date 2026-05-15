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सॉरी, पेट्रोल-डीजल नहीं है! रांची के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर लटका बोर्ड, पलामू में भी दिख रहा असर

पेट्रोल पंप पर चिपकाया गया नो पेट्रोल-डीजल का पोस्टर ( Etv Bharat )