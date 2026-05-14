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पीएम-सीएम की अपील के साथ घटे किराए का असर, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या बढ़ी

लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. इलेक्ट्रिक एसी बस का किराया कम होने का असर.

Impact of pm cm appeal
पीएम-सीएम की अपील के साथ घटे किराए का असर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:47 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अपील का असर जनता पर पड़ने लगा है. यही कारण है कि लोग अपने वाहन घरों में छोड़कर अब इलेक्ट्रिक एसी बसों और मेट्रो से सफर करने को तरजीह देने लगे हैं. ऐसे में सार्वजनिक परिवहन साधनों के रूप में संचालित हो रही सिटी बसों और मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है. इससे इन दोनों विभागों को फायदा भी होने लगा है.

इलेक्ट्रिक एसी सिटी बसों में पहले की तुलना में अब लगभग 500 यात्री ज्यादा संख्या में यात्रा कर रहे हैं. इससे घाटे में चल रहे सिटी बस प्रबंधन को कुछ फायदा होने लगा है. सिटी बस के अधिकारी बताते हैं कि अब शहर में जो बसें संचालित हो रही हैं, वे सभी एसी हैं और इलेक्ट्रिक भी. ऐसे में गर्मी में खासकर अपने निजी दो पहिया वाहन से यात्रा करने के बजाय लोग एसी बस में यात्रा करने को तरजीह दे रहे हैं.

लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमर नाथ सहाय. (ETV Bharat)

साथ ही सिटी बसें पॉल्यूशन फ्री हैं, ऐसे में यात्रा करते वक्त यात्रियों को आवाज भी नहीं आती है और पसीना भी नहीं बहाना पड़ता है. किराया भी कम कर दिया गया है, इसलिए यात्री अब सिटी बसों में यात्रा करने लगे हैं.

अभी तक सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करने से कतरा रहे लोग अब अपने निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक वाहनों की तरफ रुख करने लगे हैं. कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का ग्लोबल असर पड़ने लगा है.

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लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों पर जोर. (ETV Bharat)

इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले ही देशवासियों से अपील की है कि निजी वाहनों को छोड़कर यात्रा के लिए सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, जिससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो सके. स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्लीट में वाहनों की संख्या कम कर दी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कदम उठाया है. इसके बाद ज्यादातर मंत्री और अधिकारी अपनी फ्लीट में कटौती कर रहे हैं जिससे डीजल और पेट्रोल की बचत हो.

पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील के बाद जनता भी अब अपने निजी वाहन के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महत्व दे रही है.

लखनऊ में संचालित हो रही मेट्रो ट्रेन और सिटी बसों का सहारा ले रही है..इससे अब पहले की तुलना में इन दोनों ही सार्वजनिक परिवहन साधनों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है.

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लखनऊ में मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या में इजाफा. (ETV Bharat)

पांच रुपए कम किया किराया, मिल रहा फायदा

लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक एसी बसों का किराया जो पहले 10 किलोमीटर तक का ₹25 था अब ₹20 कर दिया गया है. 13 किलोमीटर तक का 30 से 25 रुपए हो गया है. 16 किलोमीटर तक का 35 से 30 रुपए कर दिया गया है. 20 किलोमीटर तक का किराया ₹40 की जगह ₹35 हो गया है. 24 किलोमीटर का किराया अब₹5 घटकर ₹40 लिया जा रहा है. 30 किलोमीटर तक का किराया 45 रुपए कर दिया गया है. 36 किलोमीटर तक का किराया ₹50, 42 किलोमीटर तक का किराया 55 रुपए, 48 किलोमीटर तक का किराया ₹60, 54 किलोमीटर तक का किराया ₹65 और 54 से ऊपर की दूरी के लिए अब 75 रुपए के स्थान पर ₹70 यात्रियों से लिए जा रहे हैं. यानी कुल मिलाकर किराए में ₹5 की कमी की गई है.

क्या कहते हैं सिटी बस एमडी

लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमर नाथ सहाय बताते हैं कि पिछले दो से तीन दिनों में सिटी बस का लोड फैक्टर चार से लेकर 5% तक बढ़ गया है. यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. इसके पीछे वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता से सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल की अपील करना.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सिटी ट्रांसपोर्ट की तरफ से अपनी एसी इलेक्ट्रिक बसों के किराए में भी कमी कर दी गई है. हर रूट पर लगभग पांच रुपए कम किए गए हैं, जिससे यात्रियों की जेब पर भी भार नहीं पड़ रहा है.

यही कारण है की डीजल और पेट्रोल की बचत के साथ बस से यात्रा कर वे अपने पैसे की भी बचत कर पा रहे हैं. अभी तक हर रोज सिटी बस में सफर करने वाले की यात्रियों की संख्या 13000 से कुछ ज्यादा थी, लेकिन अब ये 14000 तक पहुंच रही है.

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