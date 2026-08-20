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पंजाब बंद का चंडीगढ़ तक दिखेगा असर, कई निजी स्कूल 21 अगस्त को रहेंगे बंद

21 अगस्त को होने वाले पंजाब बंद का असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिल सकता है.

Impact of Punjab bandh reaches Chandigarh many private schools to remain closed on August 21
पंजाब बंद का चंडीगढ़ तक दिखेगा असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2026 at 10:23 PM IST

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चंडीगढ़ : बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया गया है. प्रस्तावित बंद का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है. इसका असर पंजाब के साथ चंडीगढ़ और मोहाली में भी देखने को मिल सकता है.

कई स्कूलों ने की छुट्टी घोषित : बंद को देखते हुए चंडीगढ़-मोहाली के कुछ निजी स्कूलों ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्कूल बसों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए 21 अगस्त को छुट्टी घोषित कर दी है. कई स्कूलों की ओर से अभिभावकों को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी गई है. मोहाली में ज्ञान ज्योति स्कूल, शिवालिक पब्लिक स्कूल फेज-6 और मानव मंगल स्कूल समेत कई निजी स्कूलों ने छुट्टी का फैसला लिया है. वहीं कुछ स्कूलों ने अभिभावकों को उनकी सुविधा के अनुसार बच्चों को स्कूल भेजने का विकल्प दिया है.

स्कूल बसों की आवाजाही को लेकर चिंता : स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बंद के दौरान सड़क पर प्रदर्शन और यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाली बसों की आवाजाही में परेशानी हो सकती है. इसी को देखते हुए कई स्कूलों ने पहले ही छुट्टी का निर्णय लिया है.

बाजार और यातायात पर भी असर की संभावना : कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से बंद के दौरान मोहाली के बाजारों, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और निजी कार्यालयों को बंद रखने की अपील की गई है. सामाजिक, धार्मिक और कारोबारी संगठनों से भी बंद का समर्थन करने को कहा गया है. बंद के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. हालांकि मोर्चे की ओर से कहा गया है कि एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों, अस्पताल जाने वालों और जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा. फिलहाल बंद को देखते हुए चंडीगढ़ और मोहाली में स्कूलों के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है.

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