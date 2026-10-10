अब पोस्ट मानसून का असर होगा कम, दशहरे से गुलाबी ठंड की दस्तक
नवंबर के पहले सप्ताह से मौसम में होगा बड़ा बदलाव, जानिए क्या कहते हैं मौसम विज्ञानी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:55 AM IST
वाराणसी: मानसून की विदाई लगभग हो गई है. मानसून जाने के साथ ही अब पोस्ट मानसून का असर भी अधिकांश हिस्सों में दिखाई दे रहा है. यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश कहीं ओलावृष्टि तो कहीं तेज हवा की वजह से कंफ्यूजन है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अक्टूबर के महीने में ही शाम होते-होते गुलाबी ठंड का एहसास भी होने लगा है. जिसकी सबसे बड़ी वजह इस बार हुई जबरदस्त बारिश को माना जा रहा है. अब भी बादल रह-रहकर बरस जा रहे हैं. मौसम का यह असामान्य व्यवहार किसानों के लिए परेशानी बना है. ऐसे में आने वाले दिनों में क्या स्थिति मौसम को लेकर रहने वाली है, यह जानना जरूरी है. एक्सपर्ट्स की मानें तो एक-दो दिन तक बारिश को लेकर ऐसी असामान्य स्थिति यूपी के कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है, जबकि इस बार दशहरे से ही गुलाबी ठंड की दस्तक और नवंबर के पहले सप्ताह में ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार नहीं
बीएचयू के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मौसम विज्ञान की तरफ से हर शुक्रवार और मंगलवार को किसानों के लिए विशेष अलर्ट मौसम को लेकर जारी होता है. इस बार शुक्रवार को जारी अलर्ट में स्पष्ट किया गया है कि आने वाले लगभग चार से पांच दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है. जिसकी वजह से निश्चिंत होने की जरूरत है. हालांकि कुछ जगहों पर बादल अचानक से एक्टिव हो रहे हैं, जिसके कारण कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है.
दशहरे से ठंड की शुरुआत
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भू-भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और कृषि मौसम एक्सपर्ट डॉ. शिवमंगल सिंह का कहना है कि लगातार दो-तीन दिनों से बारिश की जो स्थिति दिखाई दे रही है, यह पोस्ट मानसन का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है. जो दशहरे तक गुलाबी ठंड में बदल जाएगा. उनका कहना है कि 10 से 19 अक्ट्रबर तक रोजाना मौसम दिन में तेज धूप वाला और रात में साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम 21 से 23 डिग्री के बीच स्थिर रहेगा. बारिश की संभावना 10 प्रतिशत तक है.
उन्होंने बताया कि इस साल दशहरे से गुलाबी ठंड दस्तक दे देगी. बीएचय मौसम विज्ञान विभाग के प्रो. मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि, दशहरे तक ठंड नहीं बाल्कि गुलाबी ठंड की शुरुआत होगी. दिन में धप तेज रहेगी, जिससे गर्मी का एहसास होगा, लेकिन इस बार ठंड हर साल की तुलना में जल्द आएगी. डॉ शिवमंगल का कहना है कि 15 अक्ट्रबर के बाद मौसम में बड़ा बदलाव दिखेगा. गुलाबी ठंड के बाद असली ठंड दिवाली यानी नवंबर के पहले सप्ताह के बाद आएगी.
28 अक्ट्रबर तक मानसून डिएक्टिवेट
मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि इस साल पूर्वांचल में सामान्य से ज्यादा बरसा है. सिर्फ अगस्त-सितंबर में ही अच्छी बारिश हुई है. आखिरी स्पेल 4-5 अक्ट्रबर का था और अब पोस्ट मानसून में कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है. बंगाल की खाडी में कोई लो प्रेशर नही बन रहा. इसलिए 28 अक्ट्रबर तक मानसून पूरी तरह डिएक्टिवेट होगा.
डॉ. शिवमंगल का कहना है कि बारिश और तेज हवा के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि से बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है. अच्छी बारिश होने की वजह से इस बार सब्जी और धान की फसल अच्छे होने की पूरी उम्मीद है. सब्जियां खिल गई हैं और अब आलू पर काम शुरू होने जा रहा है. धान की फसल कई जगहों पर तेज हवा चलने की वजह से लोट गई है. इसकी बड़ी वजह यह है कि धान की बालियां फूटने को तैयार थीं, लोड ज्यादा होने के कारण इन पर ज्यादा बड़ा असर पड़ा है, लेकिन इसका भी उपाय किसानों को बताया गया है कि वह अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए खेतों में पानी किसी भी तरह न रुकने दें. जो फसल लोटी है, वह अपने स्थिति में सही होगी लेकिन नमी रहने दें और पानी की कमी रखें. खास तौर पर सब्जियों की खेती-बड़ी करने वाले किसानों को ऐसी स्थिति में विशेष सतर्क होना होगा,
रखें इन बातों का ध्यान
- खेतों में अभी भी नमी है. धान में नमी ज्यादा होने से मंडी में एमएसपी पर बिकने में दिक्कत हो सकती है. अगर अब 1-2 दिन भी बूंदाबांदी हुई तो अंकुरण शुरू हो जाएगा.
- धान लेट कटेगा तो गेहूं की बुवाई 15 नवंबर तक खिसक जाएगी,इससे गेहं के उत्पादन पर असर पडता है.
- पोस्ट मानसून की आलू, टमाटर. मटर और सरसों की बुवाई के लिए वरदान है.
- कषि विभाग के अनुसार, खेत को 2 दिन सूखाकर जुताई करें और फफूंद नाशक क छिडकाव करें.
- किसान धान को खलिहान में सूखाकर ही मंडी लाएं. इस समय धान को खेत में ज्यादा देर न रखें. शाम के समय ओस गिर रही है, इससे फसल में कालापन आ सकता है.
- बारिश अचानक से हो रही है, इस वजह से खेतों में पानी ना रुके, इसकी व्यवस्था पहले से रखें, क्योंकि अचानक से बारिश होने से धान की फसल को नुकसान पहुंच सकता है.
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