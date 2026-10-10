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अब पोस्ट मानसून का असर होगा कम, दशहरे से गुलाबी ठंड की दस्तक

इस साल ज्यादा बारिश के कारण ठंड का आगमन जल्द होने का अनुमान ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: मानसून की विदाई लगभग हो गई है. मानसून जाने के साथ ही अब पोस्ट मानसून का असर भी अधिकांश हिस्सों में दिखाई दे रहा है. यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश कहीं ओलावृष्टि तो कहीं तेज हवा की वजह से कंफ्यूजन है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अक्टूबर के महीने में ही शाम होते-होते गुलाबी ठंड का एहसास भी होने लगा है. जिसकी सबसे बड़ी वजह इस बार हुई जबरदस्त बारिश को माना जा रहा है. अब भी बादल रह-रहकर बरस जा रहे हैं. मौसम का यह असामान्य व्यवहार किसानों के लिए परेशानी बना है. ऐसे में आने वाले दिनों में क्या स्थिति मौसम को लेकर रहने वाली है, यह जानना जरूरी है. एक्सपर्ट्स की मानें तो एक-दो दिन तक बारिश को लेकर ऐसी असामान्य स्थिति यूपी के कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है, जबकि इस बार दशहरे से ही गुलाबी ठंड की दस्तक और नवंबर के पहले सप्ताह में ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

इस साल ज्यादा बारिश के कारण ठंड का आगमन जल्द होने का अनुमान (Video Credit; ETV Bharat) अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार नहीं

बीएचयू के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मौसम विज्ञान की तरफ से हर शुक्रवार और मंगलवार को किसानों के लिए विशेष अलर्ट मौसम को लेकर जारी होता है. इस बार शुक्रवार को जारी अलर्ट में स्पष्ट किया गया है कि आने वाले लगभग चार से पांच दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है. जिसकी वजह से निश्चिंत होने की जरूरत है. हालांकि कुछ जगहों पर बादल अचानक से एक्टिव हो रहे हैं, जिसके कारण कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है. दशहरे से ठंड की शुरुआत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भू-भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और कृषि मौसम एक्सपर्ट डॉ. शिवमंगल सिंह का कहना है कि लगातार दो-तीन दिनों से बारिश की जो स्थिति दिखाई दे रही है, यह पोस्ट मानसन का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है. जो दशहरे तक गुलाबी ठंड में बदल जाएगा. उनका कहना है कि 10 से 19 अक्ट्रबर तक रोजाना मौसम दिन में तेज धूप वाला और रात में साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम 21 से 23 डिग्री के बीच स्थिर रहेगा. बारिश की संभावना 10 प्रतिशत तक है.