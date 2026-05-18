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बढ़ती पेट्रोल कीमतों का गिग वर्कर्स की कमाई पर असर, डोर-टू-डोर सेवाओं की रफ्तार धीमी, आम लोगों की परेशानी भी बढ़ी

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