नेपाल त्रासदी की 'छाया' में फिरोजाबाद का चूड़ी कारोबार; 80 फीसदी निर्यात फंसा, रक्षाबंधन-तीज पर सबसे ज्यादा डिमांड
पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में अरविंद शर्मा की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 7:55 AM IST
फिरोजाबाद: हिंदू त्योहार रक्षाबंधन और हरितालिका तीज पर नेपाल में फिरोजाबाद की चूड़ियों की जबरदस्त डिमांड होती है. नेपाल को जितना निर्यात साल भर में होता है, उसका 80% निर्यात सिर्फ इन त्योहारों पर किया जाता है. लेकिन इस बार हालात बिगड़ गए हैं.
नेपाल की बाढ़ त्रासदी में फिरोजाबाद से सप्लाई किया गया माल रास्ते में हीं फंस गया है. इससे कारोबारी और ट्रांसपोर्टर दोनों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि नेपाल के बाजारों में ज्यादा समय तक प्रभाव दिखेगा तो भुगतान भी फंस सकता है.
नेपाल से वर्षों पुराना कारोबार: कांच की चूड़ियों के लिए दुनियाभर में पहचान रखने वाले फिरोजाबाद का नेपाल से वर्षों पुराना व्यापारिक रिश्ता है. नेपाल में होने वाले प्रमुख त्योहारों पर यहां की चूड़ियों की मांग तेजी से बढ़ जाती है. खासकर रक्षाबंधन और हरितालिका तीज के मौके पर नेपाली बाजारों में फिरोजाबाद की रंग-बिरंगी चूड़ियां हीं नजर आती हैं.
महिलाओं के बीच फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों की मांग काफी अधिक रहती है. यही वजह है कि त्योहारों से कई सप्ताह पहले ही फिरोजाबाद के कारखानों और गोदामों में नेपाल भेजे जाने वाले माल की तैयारियां शुरू हो जाती है.
इस बार भी नेपाल से कारोबारियों को बड़ी संख्या में ऑर्डर मिले थे. स्थानीय चूड़ी निर्माताओं और निर्यातकों ने मांग के अनुरूप बड़े पैमाने पर चूड़ियों का उत्पादन कराया. माल नेपाल के बाजारों तक पहुंचाया.
नेपाल त्रासदी का त्योहार पर असर: व्यापारियों को उम्मीद थी कि त्योहारों के दौरान बिक्री अच्छी होगी और इसके बाद भुगतान भी समय पर मिल जाएगा. लेकिन नेपाल में पैदा हुए मौजूदा हालात ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है. फिरोजाबाद के कारोबारियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि नेपाल भेजा गया काफी माल उधारी अथवा तय भुगतान अवधि पर जाता है.
अंतरराष्ट्रीय कारोबार में खरीदार माल प्राप्त करने के बाद निर्धारित अवधि में भुगतान करते हैं. ऐसे में यदि वहां बाजार, परिवहन, बैंकिंग व्यवस्था या व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा समय तक प्रभावित होती हैं, तो इसका सीधा असर भुगतान चक्र पर पड़ सकता है.
क्या है कारोबारियां की चिंता: चूड़ी व्यापारी मनीष गर्ग और अनुज अग्रवाल मिंट का कहना है कि फिलहाल उनकी चिंता यह नहीं है कि नेपाल से ऑर्डर कम हो गए हैं. असली चिंता यह है कि जो माल पहले ही भेज दिया गया है, उसका भुगतान समय पर आएगा या नहीं.
कारोबारी अनुज अग्रवाल मिंट के मुताबिक, त्योहारों को देखते हुए नेपाल के लिए माल पहले ही तैयार कर भेजा जा चुका था. उस समय बाजार में अच्छी मांग थी और किसी बड़े व्यवधान की आशंका नहीं थी.
अब परिस्थितियां बदलने के बाद कारोबारी अपने नेपाली खरीदारों से लगातार संपर्क में हैं और भुगतान को लेकर स्थिति पर नजर रख रहे हैं. उन्होंने बताया कि नेपाल में रक्षाबंधन और हरितालिका तीज महिलाओं से जुड़े प्रमुख त्योहार हैं. इन अवसरों पर चूड़ियों की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है.
फिरोजाबाद की चूड़ियों की मांग: नेपाली बाजार में फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों की अपनी अलग पहचान है. अलग-अलग रंगों, डिजाइनों और आकारों में तैयार की जाने वाली चूड़ियां वहां के बाजारों में पहुंचती हैं.
हरितालिका तीज के दौरान महिलाएं विशेष रूप से सजने-संवरने के लिए चूड़ियां और अन्य श्रृंगार सामग्री खरीदती हैं. यही वजह है कि त्योहार से पहले नेपाल के व्यापारियों की ओर से फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबारियों को बड़े ऑर्डर मिलते हैं.
इस साल भी कारोबारियों ने इसी मांग को देखते हुए उत्पादन और सप्लाई बढ़ाई लेकिन अब नेपाल की स्थिति ने उन कारोबारियों के लिए जोखिम बढ़ा दिया है, जिन्होंने खरीदारों को भरोसे पर माल भेजा है.
पहले से संघर्ष कर रहा चूड़ी उद्योग: फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग पहले से ही उत्पादन लागत, गैस और ईंधन की कीमत, कच्चे माल की लागत, श्रम लागत और बाजार में प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है.
ऐसे में किसी बड़े बाजार से भुगतान अटकने की आशंका कारोबारियों के लिए अतिरिक्त परेशानी पैदा कर सकती है. व्यापारियों का कहना है कि निर्यात कारोबार में केवल माल तैयार करना और भेज देना ही पर्याप्त नहीं होता. माल भेजने के बाद भुगतान की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.
यदि भुगतान चक्र बिगड़ता है तो इसका असर निर्माता से लेकर छोटे कारोबारी और श्रमिकों तक पड़ता है. नेपाल को भेजे जाने वाले चूड़ी कारोबार का असर केवल निर्यातक तक सीमित नहीं रहता.
नेपाल से आने वाले ऑर्डर के आधार पर फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कारीगर और श्रमिक काम करते हैं. मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है और इससे पैकिंग, परिवहन तथा अन्य संबंधित कारोबारों को भी फायदा मिलता है.
यदि नेपाल में हालात लंबे समय तक सामान्य नहीं होते और तो वहां के व्यापारियों की बिक्री प्रभावित होगी. इसका असर अगले ऑर्डरों पर भी पड़ सकता है. हालांकि अभी कारोबारी यह मानकर चल रहे हैं कि स्थिति जल्द सामान्य होगी और पहले से भेजे गए माल का भुगतान भी निर्धारित समय पर हो जाएगा.
फिलहाल फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबारी नेपाल से आने वाली खबरों और वहां के बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं. जिन कारोबारियों ने बड़े स्तर पर माल भेजा है, वह अपने खरीदारों से लगातार संपर्क में हैं.
सबसे ज्यादा चिंता उन व्यापारियों को है, जिनका भुगतान त्योहार के बाद होना है. कारोबारियों को उम्मीद है कि नेपाल में हालात जल्द सामान्य होंगे और बाजार दोबारा पटरी पर लौटेगा.
श्रमिक और ट्रांसपोर्टर भी चिंतित: नेपाल की त्रासदी से न केवल चूड़ी कारोबारी बल्कि मजदूर और ट्रांसपोर्टर भी चिंतित है. त्रासदी का असर मजदूरों की जीविका पर भी पड़ रहा है. कुछ कारखानों में तो सन्नाटा नजर आ रहा है. यह ऐसे कारखाने हैं, जिनका ज्यादातर माल नेपाल के लिए सप्लाई होता है.
ऐसे ही कारखाने में काम करने वाले श्रमिक लाल सिंह और संजय ने बताया कि नेपाल की त्रासदी के कारण उनकी जीविका प्रभावित हो रही है. वह रोज कमाने-खाने वाले हैं. ऐसे में हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. श्रमिक भी नेपाल के हालात जल्द सामान्य होने की उम्मीद लगाए बैठे है.
ट्रांसपोर्टर अभी तेनगुरिया का कहना है कि उनका मूल व्यापार नेपाल में चूडियों को भेजना है, लेकिन इस त्रासदी की बजह से उनके कई ट्रक और चालक-परिचालक रास्ते मे फंसे हैं. इससे ट्रांसपोर्ट का कारोबार प्रभावित हो रहा है. उनके यहां काम करने वालों की जीविका प्रभावित हो रही है.
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