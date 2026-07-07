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Mumbai Heavy Rain: कोटा से गुजरने वाली राजधानी-अगस्त क्रांति समेत 6 से ज्यादा Train रद्द, बदला गया कई ट्रेनों का रूट

कोटा: मुंबई में हो रही भीषण बारिश से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है और उसका असर कोटा रेल मंडल में भी नजर आ रहा है. दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर स्थित कोटा रेल मंडल से गुजर रही कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है. कई ट्रेनों को रीशेड्यूल व आंशिक रद्द करते हुए बीच के स्टेशन से ही उन्हें दोबारा चलाया जा रहा है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि एक तरफ की ट्रेन कैंसिल होने के चलते आने वाली ट्रेनों को भी रद्द किया गया है. बारिश के चलते कई ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है, जिसके चलते कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं.

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ये ट्रेनें हुई हैं कैंसिल, दूसरी तरफ का फेरा भी रहेगा रद्द