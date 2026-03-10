मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से रांची में एलपीजी को लेकर घबराहट, सिलेंडर के लिए लंबी कतारें
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई की कमी की अफवाह के कारण शहर के कई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों पर लोगों की लंबी कतारें लगीं.
रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
रांचीः मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध का असर अब देश के कई हिस्सों के साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी दिखने लगा है. डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई 15 दिन के बजाय 25 दिन पर देने के फैसले की खबर फैलते ही उपभोक्ताओं में पैनिक की स्थिति बन गई है. शहर के कई गैस गोदामों और डिस्ट्रीब्यूटर सेंटरों पर लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं.
गोदाम के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइन
रांची में सुधा डेयरी के पास स्थित एलपीजी गोदाम के बाहर भी बड़ी संख्या में उपभोक्ता सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े नजर आए. हालांकि गोदाम में एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता बताई जा रही है, फिर भी संभावित संकट की आशंका से लोग पहले ही सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं.
सिलेंडर न मिलने से उपभोक्ता परेशान
उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता है कि अगर आने वाले दिनों में गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो घर में खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा. कई लोग एहतियात के तौर पर स्टैंडबाई अरेंजमेंट करने की कोशिश में हैं. कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें पिछले सात दिनों से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण परेशानी और बढ़ गई है.
सिलेंडरों की कोई कमी नहींः एसडीओ
इधर गैस डिस्ट्रीब्यूटरों का कहना है कि डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई को लेकर फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. उनके मुताबिक सप्लाई सामान्य है और सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है. रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि उपभोक्ताओं को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. सभी कंपनियों के अधिकारियों के साथ इसको लेकर मीटिंग की जा चुकी है और स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं के फोन अटेंड किए जाएं और उन्हें बताया जाए कि एलपीजी गैस की कोई किल्लत नहीं है.
