ETV Bharat / state

मिडल ईस्ट तनाव: दिल्ली में महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर, चूल्हे पर बन रहा रेस्टोरेंट्स में खाना, बिजनेस पर संकट

रेस्टोरेंट कारोबारियों का कहना है कि LPG CRISIS से उनका काम धीमा हो गया है. लागत ज्यादा होने से रेस्टोरेंट्स घाटे में चल रहे हैं.

दिल्ली में महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर
दिल्ली में महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: मिडल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालात का असर अब भारत के बाजारों में भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है खासकर राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने छोटे व्यापारियों और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

हाल ही में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में करीब 195.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर लगभग 2078.50 रुपये हो गई है इस बढ़ोतरी का सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए गैस सिलेंडर पर निर्भर हैं.

दिल्ली में महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर (ETV Bharat)

दिल्ली में पनीर का कारोबार करने वाले व्यापारी आयान का कहना है कि गैस सिलेंडर महंगा होने से उनके काम की लागत काफी बढ़ गई है उन्होंने बताया कि पहले जहां उत्पादन और बिक्री के बीच संतुलन बना रहता था, अब खर्च ज्यादा और मुनाफा कम हो गया है इसके अलावा लेबर की कमी भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है उनका कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा.

राशन, सब्जियां भी महंगी
वहीं रेस्टोरेंट मालिक खुश कुमार बिंद्रा ने बताया कि सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं, बल्कि सब्जियां, राशन और अन्य जरूरी चीजों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है. उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट में तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, जिसका असर सीधे बाजार पर पड़ रहा है. ऐसे में रेस्टोरेंट चलाना अब पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है.

चूल्हे के सहारे बन रहा खाना
स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई रेस्टोरेंट संचालक अब गैस की खपत कम करने के लिए लकड़ी और कोयले का सहारा ले रहे हैं. खुश कुमार बिंद्रा के अनुसार, पहले उनके यहां एक दिन में एक सिलेंडर इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन अब वही सिलेंडर 4 से 5 दिन तक चलाने की कोशिश की जा रही है।. इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त तंदूर और वैकल्पिक ईंधन का उपयोग शुरू कर दिया है.

बढ़ती महंगाई और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर स्थानीय कारोबार पर साफ दिख रहा है अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे, तो इसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि खाने-पीने की चीजों की कीमतों में और बढ़ोतरी होने की आशंका है.

ये भी पढ़ें- गैस सिलेंडर के मुद्दे पर एमसीडी सदन में हंगामा, सत्ता पक्ष ने बताया AAP का राजनीतिक ड्रामा

ये भी पढ़ें- रनहौला में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी पर क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, 459 सिलेंडर जब्त

TAGGED:

COMMERCIAL CYLINDERS PRICE HIKE
कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा
DELHI COMMERCIAL CYLINDERS
MIDDLE EAST NEWS
LPG CYLINDER NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.