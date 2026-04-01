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भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में युद्ध का असर, बंद होने की कगार पर गैस आधारित उद्योग, लेबर लौट रहे गांव

युद्ध के चलते भिवाड़ी के कई उद्योगों में कच्चे माल की सप्लाई चेन चरमराने से उद्योगपतियों की परेशानियां बढ़ गई हैं.

इजरायल ईरान युद्ध का असर
इजरायल ईरान युद्ध का असर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 3:39 PM IST

5 Min Read
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अलवर : ईरान-इजरायल व अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है. युद्ध के चलते उद्योगों में कच्चे माल की सप्लाई चेन बाधित होने से उत्पादन प्रभावित होन लगा है. वहीं, गैस आपूर्ति चरमराने से उद्योगपतियों के साथ कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों की परेशानी बढ़ने लगी है. इतना ही नहीं एलपीजी की कमी के चलते श्रमिकों को वापस अपने गांव की ओर लौटना पड़ रहा है. उद्योगपतियों का कहना है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो उद्योगों के उत्पादन पर गहरा असर पड़ेगा और उन्हें दोबारा पटरी पर लाना मुश्किल हो सकता है.

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में करीब 5000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं और इनमें चार लाख से अधिक कर्मचारी व श्रमिक काम करते हैं. युद्ध के चलते ईरान व अन्य गल्फ देशों से आने वाली एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है. गैस की कमी के चलते कई उद्योगों पर बंद होने का संकट मंडराने की आशंका बढ़ गई है. वहीं, युद्ध के चलते भिवाड़ी के कई उद्योगों में कच्चे माल की सप्लाई चेन चरमराने से उद्योगपतियों की परेशानियां बढ़ गई हैं. उद्योगपतियों का कहना है कि एलपीजी की कमी से कई उद्योगों के संचालन में परेशानी होने लगी है.

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में युद्ध का असर (ETV Bharat)

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एलपीजी गैस की सप्लाई बंद होने से उद्योगों में उत्पादन ठप : भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्य जी.एल. स्वामी ने बताया कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में करीब 5000 उद्योग इकाइयां संचालित हैं. इनमें 20 से 25 प्रतिशत इकाइयां एलपीजी गैस से संचािलत हैं, जो कि अभी गैस किल्लत से जूझ रही हैं. इन कंपनियों में एलपीजी गैस की कमी से उत्पादन ठप हो गया है. कॉमर्शियल एलपीजी की कमी के चलते कई उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं. भिवाड़ी में जो इकाइयां फिलहाल संचालित हैं, उनमें भी गैस की कमी से करीब 40 प्रतिशत उत्पादन घट गया है.

युद्ध का असर
युद्ध का असर (ETV Bharat GFX)

लेबर का पलायन हुआ शुरू : जी.एल. स्वामी ने बताया कि गैस की कमी के चलते घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता में कमी आई है. घरेलू एलपीजी की कमी के चलते उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी व श्रमिक परेशान हैं. भिवाड़ी के उद्योगपति प्रदीप भदौरिया ने बताया कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों में ज्यादातर लेबर बिहार, बंगाल व अन्य बाहरी क्षेत्रों के हैं. घरेलू गैस की किल्लत के कारण करीब 15 दिन पहले से लेबर वापस अपने गांव लौटने लगे हैं. करीब 30-40 प्रतिशत श्रमिक पलायन कर चुके हैं.

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उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर लेने के लिए श्रमिकों को कंपनी से छुट्टी कर दिन भर लाइन में लगना पड़ता है, जिससे कंपनियों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है. श्रमिकों की कमी के चलते ज्यादातर कंपनियों को एक शिफ्ट में चलाना पड़ रहा है. श्रमिकों के उनके गांव लौटने के बाद छह महीने तक वापस आना संभव नहीं होगा. इससे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का विकास पटरी से उतर जाएगा, जिसे वापस लौटाने में परेशानी होगी.

गैस की उपलब्धता के लिए बीएमए ने लिखा पत्र : बीएमए सदस्य स्वामी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में गैस की कमी की समस्या के जल्द निराकरण के लिए भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखकर श्रमिकों को घरेलू गैस की व्यवस्था कराने की मांग की है. वहीं, कई अन्य उद्योगपतियों ने सरकार से कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को समय पर घरेलू गैस उपलब्ध कराने की मांग की है, जिससे उद्योगपतियों को कंपनी संचालन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. युद्ध के चलते उद्योगों को आर्थिक नुकसान की आशंका है. इससे उद्योगपतियों को जीएसटी पेमेंट, बैंक लोन, बिजली बिल व श्रमिकों को वेतन का भुगतान में समस्या आएगी.

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प्रशासन का दावा, गैस की सप्लाई सुचारू : टपूकड़ा एसडीएम लाखन सिंह ने बताया कि क्षेत्र में एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू है. उन्होंने रसोई गैस की व्यवस्था देखने के लिए गैस कंपनियों का निरीक्षण भी किया है. निरीक्षण के दौरान गत 21 मार्च तक बुकिंग की डिलीवरी करने की बात सामने आई है. उद्योगपतियों के साथ भी बात की है, जिसमें उद्योग इकाइयों में काम कराने वाले श्रमिकों को छोटे घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराने की समस्या का निरकारण कराने का विश्वास दिलाया गया है. भिवाड़ी के डीएसपी कैलाश चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में एलपीजी की आपूर्ति पर पुलिस की ओर से नजर रखी जा रही है. क्षेत्र में गैस की कालाबाजारी करने वालों की जांच की जा रही है. उद्योगपतियों व गैस कंपनियों की मांग पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जा रहा है.

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