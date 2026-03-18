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जयपुर के मशहूर सांगानेर प्रिंटिंग उद्योग पर एलपीजी संकट का असर, 1 हजार फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर

प्रिंटिंग उद्योग में भट्टियों को चलाने, कपड़ों की रंगाई और फिनिशिंग प्रक्रिया में एलपीजी की निरंतर आपूर्ति बेहद जरूरी होती है.

Printing Factory in Jaipur
जयपुर की प्रिंटिंग फैक्ट्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: पूरे देश में गहराए एलपीजी संकट के कारण आम उपभोगता ही नहीं बल्कि उद्योग से जुड़े कारोबारी भी परेशान होने हैं. इसके चलते लाखों मजदूरों पर रोजी–रोटी का संकट खड़ा हो गया है. विश्वविख्यात जयपुर का सांगानेर प्रिंटिंग उद्योग भी इससे अछूता नहीं है. एलपीजी संकट ने इस उद्योग को भी बुरी तरह प्रभावित किया है. इसका सीधा असर सांगानेर की रंगाई–छपाई इकाइयों पर पड़ा है. एलपीजी संकट की वजह आधी से ज्यादा फैक्ट्री बंद होने की कगार पर हैं.

सांगानेर क्षेत्र में संचालित सैकड़ों छोटी-बड़ी प्रिंटिंग और डाइंग यूनिट्स में एलपीजी का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है. भट्टियों को चलाने, कपड़ों की रंगाई और फिनिशिंग प्रक्रिया में गैस की निरंतर आपूर्ति बेहद जरूरी होती है. लेकिन पिछले कुछ समय से एलपीजी की कमी और आपूर्ति में अनियमितता के चलते उद्योगों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है. उद्योग से जुड़े कारोबारी श्रेयांश जैन का कहना है कि गैस की उपलब्धता न होने के कारण उत्पादन लगभग ठप हो गया है. यहां 1 हजार फैक्ट्रियां संचालित हैं. इनमें से कई इकाइयों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, जबकि कुछ फैक्ट्रियां पूरी तरह बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं. इसका सीधा असर यहां काम करने वाले हजारों मजदूरों पर पड़ा है, जिनकी रोजी-रोटी अब संकट में है.

एलपीजी की कमी से बढ़ी चिंता (ETV Bharat Jaipur)

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अर्थव्यवस्था को नुकसान: वहीं एक अन्य फैक्ट्री संचालक दीपा खुशलानी का कहना है कि सांगानेर में आमतौर पर रोजाना लाखों मीटर कपड़ा प्रिंट होता था, लेकिन एलपीजी नहीं मिलने के कारण फिलहाल सिर्फ 2 लाख मीटर कपड़ा ही प्रिंट हो पा रहा है. फैक्ट्रियों की फ्लैट-बेल्ट प्रिंटिंग मशीनें एलपीजी के बिना चल ही नहीं सकतीं. कपड़ा ड्राई करने के लिए भी सिलेंडर की जरूरत होती है. गैस न मिलने से मशीनें बंद हैं. यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो यह संकट न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि सांगानेर की पारंपरिक प्रिंटिंग कला पर भी खतरा मंडराने लगेगा. दीपा का कहना है कि एलपीजी संकट का सबसे बड़ा असर मजदूरों पर पड़ा है. कई फैक्ट्री संचालकों ने मजदूरों को घर भेज दिया है.

Impact of the LPG Crisis
एलपीजी संकट का असर (ETV Bharat GFX)

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Empty LPG cylinders
खाली पड़े एलपीजी सिलेंडर (ETV Bharat Jaipur)

सरकार से राहत देने की मांग: कारोबारियों का कहना है कि अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं. सरकार ने पहले कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक लगाई थी, लेकिन कुछ दिन बाद सप्लाई वापस शुरू करने की बात कही. लेकिन अभी भी उद्योगों को आपूर्ति नहीं मिल पा रही है. एलपीजी सप्लाई में कमी ने उद्योगों की कमर तोड़ दी है. हमारी मांग है कि सरकार-प्रशासन सप्लाई बहाल करे. नहीं तो उद्योग को रोज करोड़ों का नुकसान होने का अंदेशा है.

A defunct factory
बंद पड़ी एक फैक्ट्री (ETV Bharat Jaipur)

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