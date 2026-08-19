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JPSC परीक्षा रद्द होने का श्रावणी मेला पर असर, 70 अधिकारी-कर्मचारियों ने छोड़ी ड्यूटी, चौथी सोमवारी प्रशासन के लिए चुनौती

JPSC परीक्षा रद्द होने का असर श्रावणी मेला व्यवस्था पर पड़ रहा है. करीब 70 अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी है.

Impact of JPSC exam cancellation
श्रावणी मेले के दौरान अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 6:46 PM IST

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देवघर: 11वीं से 13वीं JPSC एवं इससे संबंधित परीक्षाओं को रद्द किए जाने की राज्य सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद इसका असर अब देवघर के श्रावणी मेला की व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है.

परीक्षा के जरिए नौकरी पाने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी श्रावणी मेला में मजिस्ट्रेट समेत विभिन्न जिम्मेदारियों पर तैनात थे. सरकार के फैसले की जानकारी मिलते ही कई अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी छोड़कर अपने गृह क्षेत्र या रांची के लिए रवाना हो गए. श्रावणी मेला में तैनात अमित आनंद भी 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा के माध्यम से नौकरी पाने वाले अधिकारियों में शामिल हैं. सरकार की अधिसूचना की जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल अपने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी और मजिस्ट्रेट के पद पर जारी अपनी ड्यूटी छोड़कर रवाना हो गए. इसी तरह श्रावणी मेला के दौरान बनाए गए ओपी-5 में मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात हरे राम ने भी सरकार के फैसले की जानकारी मिलने के बाद अपनी ड्यूटी छोड़ दी और वहां से रवाना हो गए.

स्थानीय का बयान (ETV Bharat)

परीक्षा रद्द होने के बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी के पदाधिकारियों के बीच हुई हलचल

दरअसल, मंगलवार देर रात राज्य सरकार की ओर से 11वीं से 13वीं JPSC से संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की गई. इसके बाद श्रावणी मेला में तैनात उन अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी हलचल शुरू हो गई, जिन्होंने इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी हासिल की थी.

करीब 70 अधिकारी-कर्मचारी थे JPSC परीक्षा से नियुक्त

देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के बाद निश्चित रूप से कई अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी छोड़ी है. उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला में करीब 70 ऐसे अधिकारी और कर्मचारी तैनात थे, जिन्होंने 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा के माध्यम से नौकरी हासिल की थी. सरकार की ओर से परीक्षा रद्द किए जाने की सूचना मिलने के बाद इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी और अपनी ड्यूटी से अलग हो गए.

खाली पदों पर दूसरे अधिकारियों की होगी तैनाती

डीसी ने कहा कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने ड्यूटी छोड़ी है, उनकी जगह जिले के वैसे अधिकारी और कर्मचारियों को लगाया जाएगा, जो फिलहाल श्रावणी मेला की ड्यूटी से दूर हैं. प्रशासन का प्रयास है कि मेला व्यवस्था में किसी तरह की कमी न आने पाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि यह निर्णय तीन सोमवारी के बाद आया है और अब श्रावणी मेला की सिर्फ एक सोमवारी बची है. चौथी सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन दो से तीन गुना अधिक मेहनत करने के लिए तैयार है.

स्थानीय लोग बोले- सुरक्षा व्यवस्था में नहीं आएगी कमी

श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काम कर रहे समाजसेवी सरोज सिंह ने कहा कि अधिकारियों के चले जाने से निश्चित रूप से प्रशासनिक स्तर पर कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन मेला की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी भूमिका पुलिस बल की है. इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो स्थानीय लोग प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहयोग करेंगे.

चौथी सोमवारी से पहले प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती

तीन सोमवारी के दौरान जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के भरोसे मेला की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने की जिम्मेदारी थी, उनमें से करीब 70 लोगों के ड्यूटी से हटने के बाद अब प्रशासन के सामने उनकी जगह नए अधिकारियों की तैनाती करने की चुनौती है. हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम सोमवारी को लेकर वह पूरी तरह तैयार है और व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी.

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