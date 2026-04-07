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ईरान युद्ध का असर शादियों पर, वाराणसी में कैटरर्स कैंसिल कर रहे ऑर्डर, बुकिंग के लिए रखी ये शर्त

इस बारे में कैटरर एसोसिएशन के पदाधिकारी शरद श्रीवास्तव कहते हैं कि, शादियों में कैटरर्स की मुख्य भूमिका होती है. इस बार कमर्शियल सिलेंडर की समस्या ऐसी हुई है कि इनकी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ रही है. कॉमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, जिससे हम असमर्थ हैं. कहते है कि, वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन शादियों की बुकिंग के लिए पर्याप्त नहीं हैं. क्योंकि शादी में लोग आधुनिक खानपान तरीकों को पसंद कर रहे हैं. लड़की-कोयले के स्टॉल नहीं लगा पाएंगे, न ही चाइनीज खाना इन पर बन पाएगा.

शादियों का सीजन कैटरर्स, टेंट, लॉन जैसे कारोबार के लिए एक सुनहरा अवसर होता है. बुकिंग खूब होती है और मनचाहा दाम भी मिलता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के युद्ध ने इस बार शादियों के सीजन पर ऐसा असर डाला है कि कैटरर्स को अपनी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ रही है. आंकड़ों के अनुसार, अब तक दर्जन से शादियों की बुकिंग कैंसिल हो गई हैं तो 100 के करीब कैंसिल होने की कगार पर हैं.

वाराणसी: ईरान युद्ध के कारण शादियों पर भी संकट मंडरा रहा है. दरअसल, एलपीजी गैस की किल्ल्त ने कैटरिंग सर्विस को बेहद प्रभावित किया है. जिसका परिणाम है कि सवा सौ से ज्यादा शादियां कैंसिल हो चुकी हैं. यही नहीं, कैटरर शादी में सिलेंडर लाने की शर्त पर ही आर्डर बुक कर रहे हैं. इसके कारण शादी से जुड़े लोगों के रोजगार पर भी बड़ा असर पड़ा है.

कैटरर्स की शर्तों के कारण कैंसिल हो रहीं शादियां : हते हैं कि, ऐसी दिक्कत के बीच ये शर्त रखी है कि मेजबान खुद कुछ कॉमर्शियल सिलेंडर का जुगाड़ करें. जो लोग व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ रही है. इसका असर सीधा व्यापार पर पड़ रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश टेंट व्यापार एसोसिएशन के मंत्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि, हमने ऐसे हालात पहली बार देखे हैं, जहां कोविड जैसी हालत हो गई है. उस दौरान जैसे बेहद कम लोगों में ही शादी कर लेते थे, ऐसे ही फिलहाल जहां 200 मेहमान आने थे, वहां 50 से 100 को ही बुलाया जा रहा है.

100 से ज्यादा शादियों पर संकट: वहीं लॉन संचालक की मानें तो कैटरिंग व्यवस्था न होने से बहुत दिक्कत आ रही है. आलम यह है कि अब तक पांच शादियां कैंसिल हो चुकी हैं. 102 कैंसिल होने की स्थिति में हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. बताया कि इससे रोजगार पर भी बड़ा संकट आया है. एक शादी में काम से कम 50 लोगों को रोजगार मिलता है. बताया कि एक शादी के लिए लॉन की बुकिंग डेट से 4.30 लख रुपए तक की होती है. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार संचालकों को करोड़ों का नुकसान होने वाला है.

कॉमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता : इस बारे में जिला आपूर्ति अधिकारी के सिंह कहते हैं कि, वाराणसी में सिलेंडरों को लेकर के किसी तरीके की परेशानी की स्थिति नहीं है. घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति पूर्ण रूप से की जा रही है. कॉमर्शियल सिलेंडरों के लिए भी आपूर्ति शुरू कर दी गई है. होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को आपूर्ति दी जा रही है. उनसे बस इस बात का आग्रह किया गया है कि वह अपनी जरूरत को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें. जिन भी लोगों के कनेक्शन हैं, उनको आसानी से आपूर्ति मिल जा रही है. जिन लोगों के कनेक्शन नहीं हैं, वे कनेक्शन ले सकते हैं. जागरूकता के अभाव में लोग यहां-वहां भटक रहे हैं. हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि सिलेंडर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है. बल्कि एजेंसी जाकर रजिस्ट्रेशन करा समस्या का समाधान करना है.

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