ETV Bharat / state

ईरान-इजराइल युद्ध की आंच मुरादाबाद के पीतल उद्योग तक, 8000 करोड़ रुपये पर सिमटा कारोबार

पीतल कारोबार पर संकट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद : अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब पीतल नगरी पर भी साफ दिखाई देने लगा है. कभी 11000 करोड़ का सालाना टर्नओवर करने वाला मुरादाबाद का पीतल उद्योग अब लगभग 8000 करोड़ पर सिमट गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और धातुओं की कीमतों में तेजी के कारण विदेशी ग्राहकों ने कई नए ऑर्डर फिलहाल रोक दिए हैं. जिससे एक्सपोर्टर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है. अपनी सोने सी चमक बिखेरने वाले पीतल उत्पाद को तैयार करने में सबसे पहले ढलाई कारीगरों का अहम रोल माना जाता है. यहीं से शुरू होती है पीतल के उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया. पहले टैरिफ की मार और अब युद्ध की मार से ढलाई कारीगर या तो खाली हैं या फिर छोटे ऑर्डर पूरा कर रहे हैं. ईरान-इजराइल युद्ध का असर पीतल नगरी पर. (Video Credit; ETV Bharat) ढलाई कारीगर अब्दुल वाहिद ने बताया, जंग से मुरादाबाद का कारोबार बुरी तरह पर प्रभावित हुआ है. कभी तीन भट्टियां चलती थीं अब सिर्फ एक ही भट्टी चल रही है. काम न होने से कारीगर भी परेशान हैं. अब हफ्ते में सिर्फ दो या तीन दिन ही काम होता है, जिससे गुज़ारा करना भी मुश्किल हो रहा है.