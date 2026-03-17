ईरान-इजराइल युद्ध की आंच मुरादाबाद के पीतल उद्योग तक, 8000 करोड़ रुपये पर सिमटा कारोबार
अंतरराष्ट्रीय बाजार में धातुओं की कीमतों में तेजी के कारण मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 6:46 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 7:00 PM IST
मुरादाबाद : अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब पीतल नगरी पर भी साफ दिखाई देने लगा है. कभी 11000 करोड़ का सालाना टर्नओवर करने वाला मुरादाबाद का पीतल उद्योग अब लगभग 8000 करोड़ पर सिमट गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और धातुओं की कीमतों में तेजी के कारण विदेशी ग्राहकों ने कई नए ऑर्डर फिलहाल रोक दिए हैं. जिससे एक्सपोर्टर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है.
अपनी सोने सी चमक बिखेरने वाले पीतल उत्पाद को तैयार करने में सबसे पहले ढलाई कारीगरों का अहम रोल माना जाता है. यहीं से शुरू होती है पीतल के उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया. पहले टैरिफ की मार और अब युद्ध की मार से ढलाई कारीगर या तो खाली हैं या फिर छोटे ऑर्डर पूरा कर रहे हैं.
ढलाई कारीगर अब्दुल वाहिद ने बताया, जंग से मुरादाबाद का कारोबार बुरी तरह पर प्रभावित हुआ है. कभी तीन भट्टियां चलती थीं अब सिर्फ एक ही भट्टी चल रही है. काम न होने से कारीगर भी परेशान हैं. अब हफ्ते में सिर्फ दो या तीन दिन ही काम होता है, जिससे गुज़ारा करना भी मुश्किल हो रहा है.
मुरादाबाद यंग एंटरप्रेन्योर समिति (यस) के अध्यक्ष जेपी सिंह ने बताया, ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से पीतल उद्योग में पैकेजिंग में काम आने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ गए हैं. शिपिंग कंपनियों के इंश्योरेंस बढ़ जाने और उनके दूसरे लंबे रूट से आने के कारण उन्होंने भी अपना फ्रेट (किराया) बढ़ा दिया है. जिसका सीधा असर यहां के कारोबार पर पड़ा है.
उन्होंने बताया कि मुरादाबाद के ज़्यादातर प्रोडक्ट डेकोरेटिव होते हैं, जिसको सुख और शांति के समय में ही इस्तेमाल किया जाता है. फिलहाल जंग के कारण यहां के एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं. पहले के जो ऑर्डर एक्सपोर्टर्स को मिले हैं, अब शिपिंग और मेटल के दाम बढ़ जाने के बाद तय किए हुए दामों पर एक्सपोर्ट करना मुमकिन नहीं होगा. इस वजह से ऑर्डर्स होल्ड पर चले जाएंगे, जिसका सीधा असर यहां के एक्सपोर्टर्स के साथ-साथ पीतल उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों पर पड़ेगा.
उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि पीतल कारीगरों को राहत पहुंचाने के लिए यहां रॉ मैटेरियल बैंक स्थापित की जाए. उन्होंने कहा, एक्सपोर्टर्स द्वारा जो मेटल आयात किए जाते हैं उन पर आयात शुल्क को जीरो किया जाए, ताकि प्राइस कंट्रोल किया जा सके.
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