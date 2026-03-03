ईरान-इजरायल युद्ध से टेंशन में फरीदाबाद के कारोबारी, स्टील उद्योग में गिरावट, फार्मा सेक्टर पर भी छाए संकट के बादल
ईरान-इजरायल युद्ध से उद्योग जगत प्रभावित हुआ है. युद्ध के कारण निर्यात रुका है. साथ ही कच्चे तेल भी महंगे हो गए हैं.
फरीदाबाद: मध्य पूर्व में जारी ईरान–इजरायल संघर्ष का असर अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर भारत के औद्योगिक शहरों में भी देखने को मिल रहा है. हरियाणा का औद्योगिक हब माने जाने वाला फरीदाबाद इस वैश्विक उथल-पुथल से अछूता नहीं है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, निर्यात-आयात में बाधाएं और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता ने यहां के उद्योग जगत की चिंताएं बढ़ा दी हैं. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ते ही सबसे पहले झटका कारोबारी वर्ग को लगता है.
कच्चे तेल की कीमतों से बढ़ी उत्पादन लागत: फरीदाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स और फरीदाबाद आयरन स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान संदीप सिंघल से ईटीवी भारत ने बातचीत की. बातचीत के दौरान संदीप सिंघल ने कहा कि, "भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल मध्य पूर्वी देशों से आयात करता है. ऐसे में जब भी इन क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है, तो तेल की कीमतों में उछाल आ जाता है. कच्चा तेल अधिकांश उद्योगों की रीढ़ है.चाहे वह परिवहन हो, उत्पादन हो या लॉजिस्टिक्स. तेल महंगा होने से उत्पादन लागत बढ़ती है, जिसका सीधा असर उत्पादों की कीमत और मुनाफे पर पड़ता है. उद्योगपति मानते हैं कि यदि यही हालात बने रहे तो भारतीय मुद्रा पर भी दबाव बढ़ सकता है."
स्टील उद्योग में गिरावट और निर्यात पर ब्रेक: संदीप सिंघल ने आगे कहा कि, "स्टील उद्योग, जो फरीदाबाद की औद्योगिक पहचान का अहम हिस्सा है, इस समय दोहरी मार झेल रहा है. एक ओर कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर निर्यात पूरी तरह प्रभावित हो गया है. पहले जहां स्टील के दामों में तेजी थी, वहीं अब एक्सपोर्ट रुकने से बाजार में कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. कई व्यापारियों के ऑर्डर रद्द हो चुके हैं और तैयार माल गोदामों में पड़ा है. निर्यात न हो पाने से नकदी प्रवाह भी बाधित हुआ है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों पर अतिरिक्त दबाव बन गया है."
दवा उद्योग पर भी संकट के बादल: फरीदाबाद के कारोबारी नवदीप चावला की फैक्ट्री में दवाइयां बनती हैं. उन दवाइयों को वे अफ्रीकी और अरब देशों में निर्यात करते हैं. नवदीप चावला कहते हैं कि, "युद्ध ने उनके कारोबार को सीधे प्रभावित किया है. विदेशी ग्राहकों से एडवांस पेमेंट मिलने के बाद माल तैयार कर लिया गया था, लेकिन जैसे ही कंसाइनमेंट भेजने की तैयारी हुई, युद्ध छिड़ गया. परिणामस्वरूप शिपमेंट रोक दिया गया है. इससे न केवल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, बल्कि भविष्य के ऑर्डर को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ गई है."
घरेलू बाजार बना अस्थायी सहारा: हालांकि इस संकट के बीच कुछ अवसर भी नजर आ रहे हैं. व्यापारियों की मानें तो यदि तैयार माल विदेश नहीं भेजा जा सकता, तो उसे घरेलू बाजार में खपाया जा सकता है. इससे देश के भीतर उत्पादों की उपलब्धता बढ़ती है और कीमतों में कुछ कमी भी आती है. हालांकि यह समाधान अस्थायी है, लेकिन इससे उद्योगों को तत्काल राहत मिल सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में घरेलू मांग को मजबूत करना उद्योगों के लिए सहारा बन सकता है.
युद्ध विराम के बाद उभर सकते हैं नए अवसर: व्यापार जगत का एक वर्ग यह भी मानता है कि जब हालात सामान्य होंगे, तो नए अवसर पैदा हो सकते हैं. जिन देशों में युद्ध के कारण औद्योगिक ढांचा प्रभावित होगा, वहां पुनर्निर्माण की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए निर्यात के नए रास्ते खुल सकते हैं. साथ ही, जो विदेशी कंपनियां युद्धग्रस्त क्षेत्रों में निवेश करने से हिचकिचा रही हैं, वे भारत जैसे शांति प्रिय देश में निवेश के विकल्प तलाश सकती हैं. इससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है.
करेंसी और निवेश पर संभावित प्रभाव: यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो इसका असर भारतीय मुद्रा और निवेश पर भी पड़ सकता है. कच्चे तेल के महंगे होने से आयात बिल बढ़ेगा और चालू खाता घाटा गहरा सकता है. इससे रुपये पर दबाव बढ़ने की आशंका है. निवेशक भी अस्थिर माहौल में सतर्क रुख अपनाते हैं, जिससे शेयर बाजार और औद्योगिक निवेश प्रभावित हो सकता है. हालांकि सरकार की नीतियां और वैश्विक कूटनीतिक प्रयास हालात को संतुलित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
सामान्य हालात की उम्मीद में उद्योग जगत: फिलहाल फरीदाबाद का उद्योग जगत अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. कारोबारी हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि निर्यात-आयात की प्रक्रिया फिर से सुचारू हो सके. उनका कहना है कि जब वैश्विक माहौल शांत रहता है, तो उद्योगों में तेजी आती है और व्यापारियों का उत्साह भी बढ़ता है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मध्य पूर्व में शांति कब बहाल होगी और फरीदाबाद के उद्योगों की रफ्तार दोबारा कब पटरी पर लौटेगी.
