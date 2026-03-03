ETV Bharat / state

ईरान-इजरायल युद्ध से टेंशन में फरीदाबाद के कारोबारी, स्टील उद्योग में गिरावट, फार्मा सेक्टर पर भी छाए संकट के बादल

फरीदाबाद: मध्य पूर्व में जारी ईरान–इजरायल संघर्ष का असर अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर भारत के औद्योगिक शहरों में भी देखने को मिल रहा है. हरियाणा का औद्योगिक हब माने जाने वाला फरीदाबाद इस वैश्विक उथल-पुथल से अछूता नहीं है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, निर्यात-आयात में बाधाएं और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता ने यहां के उद्योग जगत की चिंताएं बढ़ा दी हैं. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ते ही सबसे पहले झटका कारोबारी वर्ग को लगता है.

कच्चे तेल की कीमतों से बढ़ी उत्पादन लागत: फरीदाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स और फरीदाबाद आयरन स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान संदीप सिंघल से ईटीवी भारत ने बातचीत की. बातचीत के दौरान संदीप सिंघल ने कहा कि, "भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल मध्य पूर्वी देशों से आयात करता है. ऐसे में जब भी इन क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है, तो तेल की कीमतों में उछाल आ जाता है. कच्चा तेल अधिकांश उद्योगों की रीढ़ है.चाहे वह परिवहन हो, उत्पादन हो या लॉजिस्टिक्स. तेल महंगा होने से उत्पादन लागत बढ़ती है, जिसका सीधा असर उत्पादों की कीमत और मुनाफे पर पड़ता है. उद्योगपति मानते हैं कि यदि यही हालात बने रहे तो भारतीय मुद्रा पर भी दबाव बढ़ सकता है."

ईरान-इजरायल तनाव से उद्योग जगत में मचा हड़कंप (ETV Bharat)

स्टील उद्योग में गिरावट और निर्यात पर ब्रेक: संदीप सिंघल ने आगे कहा कि, "स्टील उद्योग, जो फरीदाबाद की औद्योगिक पहचान का अहम हिस्सा है, इस समय दोहरी मार झेल रहा है. एक ओर कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर निर्यात पूरी तरह प्रभावित हो गया है. पहले जहां स्टील के दामों में तेजी थी, वहीं अब एक्सपोर्ट रुकने से बाजार में कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. कई व्यापारियों के ऑर्डर रद्द हो चुके हैं और तैयार माल गोदामों में पड़ा है. निर्यात न हो पाने से नकदी प्रवाह भी बाधित हुआ है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों पर अतिरिक्त दबाव बन गया है."

दवा उद्योग पर भी संकट के बादल: फरीदाबाद के कारोबारी नवदीप चावला की फैक्ट्री में दवाइयां बनती हैं. उन दवाइयों को वे अफ्रीकी और अरब देशों में निर्यात करते हैं. नवदीप चावला कहते हैं कि, "युद्ध ने उनके कारोबार को सीधे प्रभावित किया है. विदेशी ग्राहकों से एडवांस पेमेंट मिलने के बाद माल तैयार कर लिया गया था, लेकिन जैसे ही कंसाइनमेंट भेजने की तैयारी हुई, युद्ध छिड़ गया. परिणामस्वरूप शिपमेंट रोक दिया गया है. इससे न केवल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, बल्कि भविष्य के ऑर्डर को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ गई है."