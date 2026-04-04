ईरान इजरायल युद्ध का असर : छत्तीसगढ़ के राइस एक्सपोटर्स को नुकसान, सरकार के रिलीफ फंड ने दी राहत
ईरान इजराइल युद्ध का असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है.यहां के राइस एक्सपोटर्स को गल्फ देशों में चावल एक्सपोर्ट करने में परेशानी हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 4, 2026 at 10:32 PM IST
रायपुर : ईरान इजरायल के मध्य चल रहे युद्ध की वजह से छत्तीसगढ़ से मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों में निर्यात होने वाले चावल पर असर पड़ा है. छत्तीसगढ़ से हर साल मिडल ईस्ट और अफ्रीकी देशों में लगभग 30 से 35 लाख टन चावल का निर्यात होता है. जो पूरे विश्व का लगभग 15% है. जिसमें नॉन बासमती राइस प्रमुख है. एक अनुमान के मुताबिक गल्फ कंट्री में छत्तीसगढ़ से लगभग 5 लाख टन मीट्रिक चावल का निर्यात होता है. गल्फ कंट्री यानी ओमान, दुबई, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत जैसे देशों में चावल निर्यात होता है. इनमें जवाफुल, सुगंधित राइस दुबराज, बादशाह भोग, नगरी का दुबराज चावल प्रमुख है. गल्फ कंट्री में छत्तीसगढ़ का चावल निर्यात पर असर पड़ने की वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि व्यापार लगभग 20% कम होगा.
भारत सरकार ने दिया रिलीफ
द राइस एक्सपोटर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि इस समय जो ईरान इजरायल का युद्ध चल रहा है. युद्ध का सबसे ज्यादा असर मिडिल ईस्ट एरिया में पड़ रहा है, जो बासमती चावल निर्यात करने वालों के लिए काफी कठिन समय है. जो युद्ध की वजह से काफी परेशान हैं. युद्ध के कारण शिपिंग लाइन ने कंटेनर नहीं मिल रहे हैं.भारत सरकार ने लगभग 600 करोड़ रुपए का रिलीफ स्कीम दिया है. इस रिलीफ स्कीम से इंश्योरेंस के जो दाम बढ़े हुए हैं. निर्यातक को जो नुकसान लगा हुआ है. वह इसका क्लेम कर सकता है.
मुकेश जैन के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है. इसके साथ ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर धान का है. भारत देश पूरे विश्व के 150 देशों में चावल का निर्यात करता है. लगभग 21.55 मिलियन टन चावल का निर्यात हुआ है. जिसमें बासमती चावल के साथ ही नॉन बासमती चावल शामिल है. जिसमें छत्तीसगढ़ से लगभग 30 लाख मैट्रिक टन चावल हर साल विश्व के कई देशों में जाता है जो कि पूरे विश्व का लगभग 15% चावल छत्तीसगढ़ से निर्यात होता है. जो की पोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट होता है. क्योंकि यहां पर ड्राई पोर्ट है. यहां पर इनकमिंग कंटेनर नहीं आते. ऐसी स्थिति में एक्सपोर्टर काकीनाला पोर्ट विशाखापटनम पोर्ट, मूंदरा पोर्ट से निर्यात करते हैं.
शिपिंग लाइन ने प्राइस बढ़ा दिए हैं. बाजार में एक तरह से स्थिरता आ गई है. 500 डॉलर का जीआरआई लगाया गया है. वार चार्जेस के साथ ही बंकर चार्जेस. इस तरह से किराया डेढ़ गुना बढ़ गया है. पहले जो चावल 60 से 65 डॉलर में पश्चिम अफ्रीका जाता था, वो युद्ध की वजह से अभी 80 से 85 डॉलर हो चुका है. पुराने जो ऑर्डर थे वह जा रहे हैं, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में परेशानी हो रही है- मुकेश जैन,अध्यक्ष, द राइस एक्सपोटर्स एसोसिएशन
भारतीय चावल निर्यातक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय गोयल ने बताया कि गल्फ कंट्री के साथ ही दूसरे देशों में छत्तीसगढ़ से सुगंधित चावल का निर्यात होता है. छत्तीसगढ़ से निर्यात होने वाले चावल अफ्रीकन कंट्री और गल्फ कंट्री को होता है. चीन को टूटे हुए चावल का निर्यात होता है. छत्तीसगढ़ से विश्व के कई देशों में लगभग 30 से 35 लाख टन चावल का निर्यात हर साल होता है. छत्तीसगढ़ का उसना चावल अफ्रीकन कंट्री को जाता है.
काफी मात्रा में छत्तीसगढ़ से गल्फ कंट्री को चावल निर्यात होता है. अफ्रीकन कंट्री में भी छत्तीसगढ़ का चावल निर्यात होता है. चावल निर्यात के दफ्तर ज्यादातर दुबई में है. इसके साथ ही बैंकिंग व्यवस्था भी दुबई में है. वह सब अस्त व्यस्त होने के कारण इसके साथ ही कंटेनर भी उपलब्ध नहीं है. किराया भाड़ा में भी भारी बढ़ोतरी हुई है. इसकी वजह से चावल निर्यात पर असर पड़ा है- विजय गोयल, उपाध्यक्ष, भारत चावल निर्यातक संघ
विजय गोयल के मुताबिक युद्ध की वजह से चावल निर्यात करने वाले व्यापारी भी अब डरने लगे हैं. लेकिन भारत सरकार ने उन्हें काफी भरोसा दिलाया है. उनके लिए रिलीफ स्कीम लाया है. गल्फ कंट्री को चावल का निर्यात बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है.
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