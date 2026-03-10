इजरायल-ईरान युद्ध का असर: बिहार में LPG संकट, सिलेंडर लेकर भटक रहे लोग
ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का असर बिहार में देखने को मिल रहा है. LPG संकट के कारण लोग सिलेंडर लेकर भटक रहे हैं.
दरभंगा: खाड़ी देश ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के कारण देश में घरेलु गैस की अनियमित व अपर्याप्त आपूर्ति से परेशानी बढ़ गयी है. बिहार के दरभंगा के मोहन पंडित पिछले दो दिनों से बिना गैस लिए एजेंसी से वापस जा रहे हैं. मोहन पंडित कहते हैं कि सुबह के 4:00 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता है. इसके बावजूद गैस नहीं मिल रहा है.
"सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं. पिछले दो दिनों से बिना गैस लिए वापस घर जा रहे हैं. धूप भी काफी तेज है. आज भी गैस मिलेगी या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है. एजेंसी संचालक का कहना है कि गैस की आर्पूती नहीं हो रही है." -मोहन पंडित, उपभोक्ता, दरभंगा
गैस गोदामों में भीड़ : यह समस्या सिर्फ मोहन पंडित की नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों की है. दरभंगा बीते कई दिनों से बहेड़ी बाजार क्षेत्रों के एलपीजी गैस गोदामों में उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है. लोग गैस भराने के लिए गोदाम के पास सिलेंडर के साथ लाइन में खड़े हैं. रोज खाली सिलेंडर लेकर आते हैं और खाली सिलेंडर लेकर घर जाते हैं.
क्यों लग रही भीड़?: स्थानीय लोग गैस खत्म होने की आशंका से समय से पहले ही सिलिंडर लेने के लिए गोदामों पर पहुंच रहे हैं. उपभोक्ता मो. शाहिद कहते हैं कि 'बहुत लंबी लाइन है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की स्थिति बनने से गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है.
"गैस का दाम भी बढ़ गया हैं, इसलिए पहले से ही गैस सिलेंडर लेना जरूरी है नहीं तो घर का चूल्हा-चौका ठप हो जायेगा. इसलिए समय से पहले गैस स्टॉक करना चाह रहे हैं, लेकिन आर्पूती नहीं हो रही है." -मो. शाहिद, उपभोक्ता
क्या कहते हैं एजेंसी संचालक: गैस एजेंसी प्रबंधक भी इस बात को स्वीकार कर रहे कि रसोई गैस की आपूर्ति अनियमित व अपर्याप्त हो गयी है. बहेड़ी एचपी गैस एजेंसी के संचालक विजय राज ने कहा कि प्लांट से रसोई गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. यह समस्या सभी जगह हैं.
"मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने से परेशानी हो रही. उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने का पुरा प्रयास किया जा रहा है. कुछ उपभोक्ता अनावश्यक भंडारण करने में लगे है, जो सही नहीं है." - विजय राज, संचालक, एचपी गैस एजेंसी बहेड़ी
होली की छुट्टी का भी असर: हालांकि विजय राज होली की छुट्टी का भी हवाला दे रहे हैं. कहते हैं कि होली को लेकर तीन दिन एजेंसी बंद थी. गैस वाले वाहन के चालक भी छुट्टी पर थे. यह भी एक कारण हो सकता है. हमलोगों को प्लांट से ही गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.
प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश: देश में गैस की आपूर्ती को लेकर सरकार पूरी तरह तत्पर है. मंत्रालय का कहना है कि फ्यूल सप्लाई में मौजूदा जियोपॉलिटिकल रुकावटों और LPG की सप्लाई पर रुकावटों को देखते हुए, मिनिस्ट्री ने ऑयल रिफाइनरियों को ज़्यादा LPG प्रोडक्शन करने और इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का इस्तेमाल घरेलू LPG इस्तेमाल के लिए करने के ऑर्डर दिए हैं.
गैस रीफिलिंग के नियम बदले: मंत्रालय ने घरेलू LPG सप्लाई को प्राथमिकता दी है. जमाखोरी/ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड शुरू किया है. यानि गैस डिलिवरी के 25 दिनों के बाद ही दूसरे सिलेंडर के लिए बुकिंग की जा सकती है. पहले यह नियम 21 दिनों का था.
कमेटी बनायी गयी: इम्पोर्टेड LPG से नॉन-डोमेस्टिक सप्लाई को हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे ज़रूरी नॉन-डोमेस्टिक सेक्टर में प्राथमिकता दी जा रही है. दूसरे नॉन-डोमेस्टिक सेक्टर में LPG सप्लाई के लिए, OMCs के तीन ED की एक कमेटी बनाई गई है जो रेस्टोरेंट/होटल/दूसरी इंडस्ट्री को LPG सप्लाई के लिए आए रिप्रेजेंटेशन का रिव्यू करेगी.
आर्पूती को लेकर लगातार बैठक: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गैस, डीजल-पेट्रोल की आर्पूती को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं. सोमवार को बैठक में उन्होंने मीडिया प्रोफेशनल्स के एक बड़े ग्रुप के साथ इनफॉर्मल बातचीत की. कहा कि हमने नई जियोपॉलिटिकल स्थिति और एनर्जी मार्केट के सामने आने वाली चुनौतियों पर डिटेल में चर्चा की है.
"भारत में बिना रुकावट एनर्जी इंपोर्ट उन रास्तों से आ रहा है जिन पर लड़ाई का असर नहीं हुआ है. हम अपने नागरिकों को एनर्जी की उपलब्धता पक्का करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रहे हैं." -हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री
युद्ध का असर: 28 फरवरी 2026 से इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है. इससे कई देश प्रभावित है. खासकर कच्चे तेल और उड़ान ज्यादा प्रभावित है. इस कारण देश में पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है.
बिहार में गैस की कीमत: वर्तमान में बिहार में घरेलू गैस (14.2 kg) 1002 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है. पिछले महीने इसकी कीमत 942 रुपये 50 पैसे थे. पिछले 12 महीनों में बिहार में घरेलु गैस की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. लोगों को आशंका है कि युद्ध के कारण आगे और बढ़ोतरी हो सकती है. इसलिए लोग घरेलु गैस स्टॉक करने में जुटे हैं.
