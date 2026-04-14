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बाजार से 'गायब' हुए ड्रैगन फ्रूट-एवोकाडो जैसे Exotic फ्रूट्स, देसी विकल्प की ओर मुड़ रहे ग्राहक

युद्ध के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हो गई है. इस कारण एग्जॉटिक फलों का आयात ठप हो गया.

बाजार से 'गायब' हुए Exotic फ्रूट्स
बाजार से 'गायब' हुए Exotic फ्रूट्स (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 8:33 PM IST

4 Min Read
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भरतपुर : जिले में इन दिनों विदेशी फलों का स्वाद लोगों की पहुंच से दूर हो गया है. ईरान-इजराइल तनाव के चलते इम्पोर्टेड फलों की सप्लाई ठप हो गई है, जिससे कीवी, खजूर, ब्लैकबेरी, ड्रैगन फ्रूट और अवोकाडो जैसे फलों की बाजार में भारी कमी देखने को मिल रही है. व्यापारी जहां पुराने स्टॉक पर निर्भर हैं, वहीं उपभोक्ताओं को अब देसी विकल्पों से ही संतोष करना पड़ रहा है.

बाजार में दिखने लगा असर : भरतपुर की फल-सब्जी मंडियों में विदेशी फलों की रौनक लगभग खत्म हो चुकी है. पहले जहां दुकानों पर न्यूजीलैंड का कीवी, इटली का सेब और थाईलैंड की इमली आसानी से मिल जाती थी, वहीं अब इनकी जगह स्थानीय उत्पादों ने ले ली है. फल व्यवसायी पप्पू ने बताया कि युद्ध के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हो गई है. कीवी, खजूर, ड्रैगन फ्रूट, इमली, सेब, एवोकाडो और ब्लैकबेरी जैसे फल अब नहीं आ रहे हैं, जो थोड़ा बहुत माल बचा है, वही बिक रहा है. आयात ठप होने से व्यापारियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है. विदेशी फल ज्यादा मुनाफा देते हैं और उनकी मांग भी खास वर्ग में बनी रहती है.

विदेशी फलों पर पड़ी युद्ध की मार. (ETV Bharat bharatpur)

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माल ही नहीं तो क्या करें ? : फल व्यापारी सीताराम का कहना है कि विदेशी फलों की आवक पूरी तरह से बंद हो चुकी है. ऐसे में अब देश में ही उत्पादित फलों की बिक्री की जा रही है. उन्होंने बताया कि विदेशी फलों की मांग हमेशा बनी रहती है. खासकर त्योहारों, शादियों के सीजन और खास मौकों पर, लेकिन इस समय उपभोक्ताओं के पास विकल्प नहीं है. ग्राहक पूछते जरूर हैं, लेकिन जब माल ही नहीं है तो हम क्या करें? अब लोग भारतीय फलों की ओर ही रुख कर रहे हैं.

बाजार से 'गायब' हुए Exotic फ्रूट्स
यहां से आतें हैं विदेश फल. (ETV Bharat GFX)

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उदयपुर की फल-सब्जी मंडी के व्यापारी नितेश ने बताया कि इस संकट का सबसे ज्यादा असर कीवी पर पड़ा है. कीवी का आयात मुख्य रूप से ईरान, चिली और न्यूजीलैंड से होता है. मौजूदा स्थिति में इन देशों से सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे बाजार में इसकी भारी कमी हो गई है. नितेश ने बताया कि खजूर का आयात भी अरब देशों से होता है, लेकिन इसकी मांग सर्दियों में ज्यादा रहती है, इसलिए फिलहाल इसका असर कम दिखाई दे रहा है. अन्य फलों जैसे सेब, ड्रैगन फ्रूट और अंगूर की देश में भी पैदावार हो रही है, जिससे उनकी मांग स्थानीय स्तर पर पूरी की जा रही है.

विदेशी फलों का आयात ठप
विदेशी फलों का आयात ठप (ETV Bharat Bharatpur)

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व्यापार पर असर : भरतपुर फल-सब्जी मंडी के अध्यक्ष रामनिवास शर्मा ने कहा कि युद्ध की वजह से कीवी, अंगूर, सेब और ड्रैगन फ्रूट जैसे विदेशी फलों का आयात प्रभावित हुआ है. जब तक हालात सामान्य नहीं होते, तब तक इनकी सप्लाई शुरू होने की संभावना कम है. उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि देश में फलों का उत्पादन अच्छा है, जिससे आपूर्ति बनी हुई है.

न्यूजीलैंड, चिली और ईरान से आते हैं कीवी
न्यूजीलैंड, चिली और ईरान से आते हैं कीवी (ETV Bharat Bharatpur)

विदेशी फलों की कमी का सीधा असर उपभोक्ताओं की पसंद पर पड़ा है. जो लोग पहले नियमित रूप से कीवी, एवोकाडो या ब्लैकबेरी खरीदते थे, अब वे सेब, केला, पपीता और स्थानीय ड्रैगन फ्रूट जैसे विकल्पों की ओर मुड़ रहे हैं. भारत में कई प्रीमियम फल विदेशों से आयात किए जाते हैं. मौजूदा हालात में इनकी सप्लाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. इन देशों से आने वाले फलों की सप्लाई शिपिंग और हवाई मार्गों के जरिए होती है, जो मौजूदा हालात के चलते प्रभावित हो गए हैं.

सऊदी अरब और अन्य मिडिल ईस्ट देश से आता है खजूर
सऊदी अरब और अन्य मिडिल ईस्ट देश से आता है खजूर (ETV Bharat Bharatpur)

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