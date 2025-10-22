ETV Bharat / state

खरना के खीर का चावल हुआ महंगा, नारियल ने भी लगायी छलांग, फिर भी महंगाई पर आस्था भारी

गिरिडीह: छठ पूजा के सामानों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. इस बार नारियल, गुड़, चावल, फल आदि की कीमतों में पिछले वर्ष के तुलना में वृद्धि दिख रही है. सबसे अधिक दाम किसी खाद्य पदार्थ का बढ़ा है तो वह है गोविंद भोग चावल का. चूंकि छठ में खरना का प्रसाद इसी गोविंद भोग चावल से ही ज्यादातर स्थानों पर बनाया जाता है. ऐसे में इस चावल का महत्व काफी अधिक होता है.

गोविंद भोग चावल की कीमत में तेजी

पिछली दफा खुले बाजार में गोविंद भोग चावल जहां 80 से 90 रुपये किलो की बिक्री हुई थी, वहीं इस बार इसकी कीमत 130 से 140 रुपये प्रति किलो हो गया है. इस संबंध में खाद्य पदार्थ विक्रेता संतोष गुप्ता कहते हैं कि गोविंद भोग चावल की उपज पिछली दफा से कम हुई है. इस कारण बाजार में उपलब्धता कम हो गई. यही कारण है कि इस बार यह चावल महंगा हो गया है.

छठ पूजा सामग्रियों की कीमत पर संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट और दुकानदारों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घी के दामों में कमी, रिफाइन यथावत

दुकानदार संतोष बताते हैं कि जीएसटी की नई दर आने से शुद्ध घी के दामों में गिरावट आयी है. रिफाइन का दाम भी स्थिर है या कह सकते हैं दाम में कुछ कमी ही हुई है. जबकि चना दाल का दाम भी पिछले वर्ष की तरह लगभग स्थिर है. पिछली दफा चना दाल 70 से 75 रुपये प्रति किलो थे, जबकि इस बार 75 से 80 रुपये किलो बिक रहा है. वहीं गुड़ के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई हैं. पिछले वर्ष गुड़ का मूल्य 36 से 40 रुपये था. इस बार 40 से 45 रुपये प्रति किलो हो गया है.