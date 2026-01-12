घने कोहरे से रेल व हवाई यातायात अस्त-व्यस्त, दिल्ली आने-जाने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, कोलकाता की फ्लाइट रद्द
घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम होने पर दिल्ली से देश के विभिन्न राज्यों को जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी हैं.
Published : January 12, 2026 at 9:06 AM IST
नई दिल्ली: कड़ाके की सर्दी के बीच घने कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण कई ट्रेनों के साथ कुछ उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा. खासतौर पर दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली व आनंद विहार पर आने वाली ट्रेनों में भारी देरी दर्ज की गई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की स्थिति
12649 कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस करीब 1 घंटे की देरी से पहुंची. वहीं, ट्रेन नंबर 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 18 मिनट लेट रही. ओडिशा से आने वाली ट्रेन नंबर 20808 हीराकुंड एक्सप्रेस 1 घंटे 34 मिनट की देरी से स्टेशन पहुंची. सबसे अधिक लेट ट्रेन नंबर 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस रही गई, जो 2 घंटे 27 मिनट विलंब से पहुंची.
इसके अतिरिक्त ट्रेन नंबर 12285 सिकंदराबाद–हजरत निजामुद्दीन दूरंतो एक्सप्रेस 1 घंटे 9 मिनट, ट्रेन नंबर 18477 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस 1 घंटे 31 मिनट, ट्रेन नंबर 12617 मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 16 मिनट और ट्रेन नंबर 12903 गोल्डन टेंपल मेल 1 घंटे 17 मिनट की देरी से गंतव्य तक पहुंची. श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12192) सबसे ज्यादा 3 घंटे 34 मिनट लेट दर्ज की गई.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी आने वाली ट्रेनें भी घंटों लेट रहीं. ट्रेन नंबर 14086 सिरसा एक्सप्रेस 1 घंटे 42 मिनट लेट रही. डिब्रूगढ़ से आने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12430 करीब 1 घंटे 21 मिनट की देरी से पहुंची. रांची–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12453) 1 घंटे 51 मिनट और ट्रेन नंबर 20503 डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे 30 मिनट विलंब से गंतव्य पर पहुंची.
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंची. इसके अतिरिक्त दर्जनों ट्रेनें एक घंटे या उससे अधिक की देरी से संचालित होती रहीं.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि,
"घने कोहरे के कारण लोको पायलट को सिग्नल दिखाई नहीं देते हैं. ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की रफ्तार धीमी रखनी पड़ती है, जिससे किसी तरह की दुर्घटना या हादसे से बचा जा सके. उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है."
उड़ानें भी हो रहीं प्रभावित
हवाई यातायात पर भी कोहरे का असर दिख रहा है. फ्लाइट ऑपरेशन की बात करें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट नंबर आईएक्स-5645 का संचालन आज नहीं होगा. आने वाले घंटों में भी कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे रेल व हवाई सेवाओं पर आगे भी असर पड़ने की आशंका है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन व फ्लाइट की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें.
