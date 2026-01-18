ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे ने थामी रफ्तार, ट्रेन और फ्लाइट संचालन बुरी तरह प्रभावित

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़क यातायात के साथ-साथ रेल व हवाई संचालन भी पटरी से उतर गया है. राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जबकि कई उड़ानों को रद्द या विलंबित करना पड़ा है. यात्रियों को घंटों स्टेशनों व एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति पर नजर डालें तो ट्रेन नंबर 12559 शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 20 मिनट, 14727 श्रीगंगानगर–तिलक ब्रिज एक्सप्रेस 50 मिनट, 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 23 मिनट और 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस 1 घंटे 58 मिनट की देरी से चल रही है. इसके अतिरिक्त 14315 इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटे 1 मिनट, 14211 इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटे 22 मिनट, 20817 भुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे 1 मिनट व 12313 सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे 11 मिनट लेट है. ट्रेन नंबर 22462 श्री शक्ति एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट, 14086 सिरसा एक्सप्रेस 2 घंटे 26 मिनट, 20839 रांची–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे, 11078 झेलम एक्सप्रेस 2 घंटे 32 मिनट व 20801 मगध एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंच रही है. वहीं, 22478 वंदे भारत एक्सप्रेस भी 1 घंटे 5 मिनट लेट है.