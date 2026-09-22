फर्रुखाबाद में 'छत की पड़ताल' पर ईटीवी की ख़बर का असर, लाभार्थी को मिलने लगीं मकान के लिए किस्त
ईटीवी भारत पर ख़बर प्रकाशित होने के बाद नजमा को आवास की प्रथम किस्त मिल गई है और उन्होंने ईटीवी भारत का आभार जताया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : September 22, 2026 at 10:44 AM IST
फर्रुखाबाद : यूपी के फर्रुखाबाद जिले में ईटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला है. बीते माह अगस्त में ईटीवी भारत ने ज़रदोजी का काम करने वाली नजमा को आवास के लिए अप्लाई किया था और आवास नहीं मिला था. यह खबर जब ईटीवी भारत पर प्रकाशित की, तो उसके बाद नजमा को आवास की प्रथम किस्त मिल गई है और उन्होंने ईटीवी भारत का आभार जताया है.
बता दें की ईटीवी भारत ने "तीन नदियों के कटान और जरदोजी के बीच छत की पड़ताल फर्रुखाबाद में सरकारी मकान का असली सच" शीर्षक से चलाई थी. इसमें आवास को लेकर खामियां उजागर की गई थी. जिसका जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए अब व्यवस्थाओं को दूर किया.अब पहले के मुकाबले काफी कुछ बदल चुका है.
वहीं, सदर तहसील की नजमा ने ईटीवी भारत को बताया था कि, मकान में लिंटर नहीं पड़ा था. दोनों तरफ टीन पड़ी हुई थी. और यह भी ज़रदोजी का काम कर करके बनवाई हैं. 2020 में आवास की मांग की थी, मिला नहीं था. सरकारी दफ्तर में कहते हैं कि आपका पैसा आएगा सूची में नाम है. मोबाइल पर मैसेज भी आया, लेकिन खाते में पैसा नहीं. डूडा कार्यालय गए तो कर्मचारी टरका देते हैं.
वहीं, नजमा ने बताया कि वर्ष 2020 में आवास योजना के तहत आवास के लिए अप्लाई किया था. वर्ष 2025 में फिर से अप्लाई किया. वर्ष 2026 में फिर मेरा पास हो गया. ईटीवी भारत ने मदद की. वह घर पर आए थे. उन्होंने खबर चलाई उनका धन्यवाद. लगातार ऑफिस चक्कर लगा रहे थे. कोई सुनवाई नहीं हो रही थी. जब ईटीवी भारत ने खबर चलाई, तो उसके बाद आवास का खाते में पैसा आ गया.
बताया कि एक लाख रुपए खाता में आ गया है. आवास बनवाने का काम शुरू कर दिया है. दो कमरे बनना शुरू हो गए हैं. अभी लेंटर बाकी है. दूसरी किस्त आएगी, तो पूर्ण हो जाएगा. कई साल संघर्ष किया दौड़ते रहे भीगते रहे. टीन उड़ जाती थी. रात में पानी में भीगते रहते थे. रात भर सोते नहीं थे. पन्नी उड़ जाती थी. छत नहीं थी. आंधी आती थी, पन्नी उड़ जाती थी. जब ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की, तो जिला प्रशासन ने हमारी मदद की है. बताया कि खुश हैं.
वहीं, जिला अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने बताया कि एक प्रार्थनी थी वह उन सुनवाई में आई थी. उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी योजना में किस्त ना
मिलने की शिकायत की थी. उसी क्रम में पीओ डूडा को निर्देशित किया गया था.
वेरिफिकेशन करके अगर उनकी यदि फाइल कहीं पेंडिंग है, तो तत्काल उसको क्लियर कराएं. और जितनी भी फाइल थी उनका वेरिफिकेशन होकर के और उनकी, जो किस्तें हैं. वह जारी कराई गई हैं. और बाकी को भी निर्देशित किया गया है कि जितने भी आवास बनने की लाइन में है. उनका वेरिफिकेशन करके यदि कहीं फाइल पेंडिंग है, तो उसको तत्काल क्लियर करवाए.
उन्होंने बताया कि जनपद में हर साल बाढ़ आती है. इस बार भी करीब 130 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे. कुछ गांव में कटान की समस्या थी. जहां पर घर भी बह गए थे. उन्हीं लोगों को एक लाख बीस हजार राहत धन राशि दी गई है. और कुछ आवासीय पट्टे भी दिए गए हैं. लगभग 70 लोगों को आवासीय पट्टे दिए गए हैं. लगभग 97 लोगों को राहत धनराशि भी दी गई है.
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