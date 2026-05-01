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ईटीवी भारत की खबर का असर: नगर निगम ने 16 आवारा कुत्तों को पकड़ा, डॉग लवर ने काटा बवाल

बरेली: शहर के कर्मचारी नगर इलाके में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक अब जानलेवा साबित हो रहे हैं. बुधवार तड़के 65 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका मंजू सक्सेना की मौत उस वक्त हो गई, जब वह कुत्तों के हमले से बचने की कोशिश में सड़क पर गिर गईं. मामले के बाद नगर निगम हरकत में आया और कुत्तों की धड़पकड़ शुरू की तो, स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतर कर नगर निगम का जमकर विरोध किया.

डॉग कैचर राहुल कुमार के आनुसार, ये मामला कर्मचारी नगर के वीर सावरकर फेज 2 की है. रिटायर्ड शिक्षिका मंजू सक्सेना अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर दामाद के घर जा रही थी, तभी आवारा कुत्तों ने अचानक उन पर हमला कर दिया. कुत्तों के हमले से घबराकर वह संतुलन खो बैठीं और सड़क पर गिर गईं, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौत हो गई.



आक्रामक कुत्तों के खिलाफ अभियान: ईटीवी भारत ने इस घटना को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद नगर निगम की टीम हरकत में आई और नगर आयुक्त संजीव मौर्य के निर्देश पर आवारा कुत्तों की धरपकड़ शुरू की. इसी क्रम में जब नगर निगम की टीम कर्मचारी नगर पहुंची और कुत्तों को पकड़ना शुरू किया, तो स्थानीय और एनिमल लवर्स ने इसका जमकर विरोध किया. नगर निगम की टीम से नोकझोंक भी की. कुछ लोगों ने कुत्तों को अपने घरों में छिपा लिया, हालांकि निगम अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ और टीम ने कार्यवाई कर 16 कुत्तों को पकड़ा.

कर्मचारी नगर में अब आवारा कुत्तों का मामला बहस का केंद्र बना हुआ है, लेकिन, एक तरफ लोगों की सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी ओर पशु प्रेमियों की भावनाओं का, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी.