ETV Bharat Impact; मेरठ पीएम श्री राजकीय कन्या विद्यालय को मिली दुर्गंध और बदहाली से निजात, छात्राओं ने कही ऐसी बात
ईटीवी भारत ने मेरठ के राजकीय कन्या विद्यालय "पीएम श्री स्कूल" में बुनियादी सुविधाओं के हालात पर खबर चलाई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 2:19 PM IST
मेरठ : पीएम श्री राजकीय कन्या विद्यालय (जीजीआईएसी) में बदहाली, दुर्गंध-गंदगी और अव्यवस्थाओं को लेकर ईटीवी भारत की खबर के बाद यहां के हालात बदल चुके हैं. नियमित साफ सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए हैं. दुर्गंध से भी निजात मिल चुकी है. अध्यापक-अध्यापिकाओं और अन्य स्टाफ की कमी की समस्या का समाधान कर लिया गया है. स्टाफ की कमी के लिए नए पदों के सृजन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है.
बता दें, ईटीवी भारत ने "मेरठ में बूचड़खाने की जगह बना 'पीएम श्री स्कूल' बदहाली का शिकार, गंदगी और दुर्गंध के बीच पढ़ने को मजबूर बेटियां " शीर्षक से चलाई थी. विद्यालय की खामियां उजागर की थीं. इसके बाद अपर मुख्य सचिव, मंडलायुक्त, संयुक्त शिक्षा निदेशक, DIOS और नगर आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लिया था. विद्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के प्रयास शुरू किए. अब पहले के मुकाबले विद्यालय में काफी कुछ बदल चुका है. इस लेकर स्कूल स्टाफ और छात्राओं ने ईटीवी भारत के प्रयास का आभार जताया है.
बता दें, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नगर विकास मंत्री रहे आजम खान के प्रयासों से हापुड़ रोड स्थित बूचड़ खाना बंद करके राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना की गई थी. इस कन्या इंटर कॉलेज को पीएम श्री विद्यालय भी घोषित किया गया, लेकिन हालात बेहद खराब थे. विद्यालय और आसपास अवस्थाओं, गंदगी-दुर्गंध का बोलबाला था. विद्यालय के आसपास घरों में चमड़े का काम होता था. पशुओं की हड्डियां छतों पर सुखाई जाती थीं. ऐसे में वातावरण काफी दुर्गंध पूर्ण रहता था. विद्यालय के बाहर और आसपास गलियों में गंदगी के ढेर पड़े रहते थे.
इसके अलावा विद्यालय में शिक्षक-शिक्षिकाओं के अलावा अन्य स्टाफ की कमी भी थी. ऐसे में बालिकाओं की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था. इन तमाम मुद्दों को ईटीवी भारत ने उजागर किया था. शहर विधायक रफीक अंसारी ने भी ईटीवी भारत को भरोसा दिलाया थी कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे. जिसके बाद से मेरठ का प्रशासनिक अमला हरकत में आया. अपर मुख्य सचिव, मंडलायुक्त, संयुक्त शिक्षा निदेशक, DIOS और नगर आयुक्त ने विद्यालय के हालात सुधारने की दिशा में कदम उठाया.
संयुक्त शिक्षा निदेशक ओमकार शुक्ला ने बताया कि विद्यालय के निरीक्षण के दौरान तीव्र दुर्गंध, आसपास में घरों पर पशुओं के अवशेष और हड्डियां सुखाने की बात सामने आई थी. इसके बाद मंडलायुक्त को अवगत कराया गया था. साथ ही नगर आयुक्त से भी संपर्क करके समस्या का समाधान निकालने को कहा गया. नगर आयुक्त एक्शन लेकर संबंधित घरों और गोदाम को सील कराया गया.
छात्रों की संख्या के सापेक्ष शिक्षकों के लिए मंडलायुक्त के माध्यम से अपर मुख्य सचिव से पत्राचार किया गया है. उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षकों की कमी का भी समाधान हो जाएगा. साथ ही कम छात्रों की संख्या वाले विद्यालयों से शिक्षकों के समायोजन पर भी विचार चल रहा है. अतिरिक्त पद सृजन के लिए भी शासन को पत्र भेजा गया है. उम्मीद है कि इसी सत्र में पद सृजित हो जाएंगे. विद्यालय में जनरेटर आदि सुविधाओं के बाबत प्रयास चल रहा है. सफाई के लिए नगर आयुक्त स्तर से व्यवस्था करा दी गई है.
नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि स्कूल के आसपास नियमित सफाई के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. हड्डी और पशु अनशेष का कार्य करने वाले एक भवन को सील भी किया गया है. साथ ही अन्य को हिदायत देकर संबंधित कार्य अन्यत्र शिफ्ट कराया गया है.
प्रिंसिपल राजरानी बताती हैं कि इस विद्यालय में करीब 950 छात्राएं पढ़ती हैं, शिक्षकों की संख्या 11 है. उम्मीद है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर से किए जा रहे प्रयास से शिक्षकों की कमी का समाधान हो जाएगा. पहले के मुकाबले विद्यालय की तस्वीर बदल चुकी है. साफ सफाई के साथ परिसर हरा भरा हो गया है. गृह विज्ञान की प्रवक्ता संदीप कौर कहती हैं कि विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या दुर्गंध और सफाई व्यवस्था थी जिसका समाधान हो गया है.
वहीं ईटीवी भारत से समस्या साझा करने वाली छात्राएं भी अब बेहद खुश हैं. मंतशा ने कहा कि यहां की छात्राएं, अध्यापिका स्कूल स्टाफ दुर्गंध और गंदगी की वजह से बेहद परेशान था. स्कूल के बाहर गंदे नाले और आसपास गलियों में गंदगी के अंबरों से दुर्गंध से बीमारियां भी हो रही थीं. अब हालात बेहतर हो चुके हैं.
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