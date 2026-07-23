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ETV Bharat की खबर का असर, गोपालगंज सदर अस्पताल में बहाल हुई क्रिएटिनिन जांच

ईटीवी भारत की खबर का असर: खबर के प्रसारित करने के बाद ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ. स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी और अस्पताल प्रशासन को आवश्यक केमिकल व किट उपलब्ध कराए गए. खबर चलने के तुरंत बाद जांच व्यवस्था को बहाल कर दिया गया, जिससे मरीजों को अब अस्पताल में ही निशुल्क जांच की सुविधा मिल रही है.

निजी लैब में कराने पड़ रहे महंगे टेस्ट: क्रिएटिनिन टेस्ट किडनी की कार्यप्रणाली जांचने के लिए बेहद जरूरी है. जांच बंद होने के कारण गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. विवश होकर उन्हें निजी पैथोलॉजी लैब में महंगे शुल्क देकर जांच करानी पड़ती थी.

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के मॉडल सदर अस्पताल में पिछले डेढ़ महीने से क्रिएटिनिन जांच पूरी तरह ठप पड़ी हुई थी. ईटीवी भारत द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अस्पताल प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया. अब जांच व्यवस्था तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है.

मरीज और परिजनों ने जताई खुशी: जांच शुरू होने पर मरीजों व उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है. उन्होंने मीडिया की पहल को सराहा और कहा कि अब उन्हें महंगे जांच शुल्क से मुक्ति मिल गई है. सदर अस्पताल परिसर में ही निशुल्क क्रिएटिनिन जांच हो रही है.

लैब टेक्नीशियन ने कहा, ईटीवी भारत का धन्यवाद: सदर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन जय प्रकाश रंजन ने ईटीवी भारत का धन्यवाद व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि संसाधनों की कमी के कारण वे मरीजों की जांच नहीं कर पा रहे थे. खबर प्रसारित होने के बाद सामग्री उपलब्ध हुई और अब सुचारू रूप से जांच हो रही है.

गरीब मरीजों को मिली निशुल्क सुविधा (ETV Bharat)

"संसाधनों और केमिकल्स के अभाव में मरीजों की जांच नहीं कर पा रहे थे, जिससे असहाय महसूस होता था. खबर चलने के बाद सामान की आपूर्ति सुनिश्चित हुई, जिससे अब मरीजों का सुचारू रूप से इलाज संभव हो पा रहा है. पहले किडनी की जांच नहीं होती थी लेकिन ईटीवी भारत पर खबर चली जिसके बाद सर ने संज्ञान लिया और तत्काल केमिकल मंगवाया गया और अब जांच हो रही है."-जय प्रकाश रंजन, लैब टेक्नीशियन

परेशान थे किडनी मरीज, अब जांच शुरू: पहले किडनी संबंधी जांच नहीं हो पा रही थी, लेकिन ईटीवी भारत पर खबर चलने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया. अब मरीजों का सुचारू इलाज संभव हो पा रहा है. गोपालगंज के सबसे बड़े अस्पताल में सुविधा बहाली से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है.

गोपालगंज सदर अस्पताल में क्रिएटिनिन जांच (ETV Bharat)

क्या होता है क्रिएटिनिन टेस्ट?: क्रिएटिनिन टेस्ट ब्लड और यूरिन (पेशाब) टेस्ट है, जिसके जरिए शरीर में क्रिएटिनिन का खतरनाक स्तर जांचा जाता है. क्रिएटिनिन टेस्ट शरीर में किडनी (गुर्दे) की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है. यदि किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो रक्त में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाता है.

क्रिएटिनिन टेस्ट क्यों किया जाता है?: क्रिएटिनिन एक प्रकार का टॉक्सिन है, जो मांसपेशियों द्वारा बनाया जाता है. किडनी खून को फिल्टर करते समय क्रिएटिनिन को छानकर यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है. अगर शरीर में किडनी की कार्यक्षमता कमजोर है तो क्रिएटिनिन स्तर शरीर में बढ़ने लगता है.

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