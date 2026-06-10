ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असर, आपदा के जख्मों पर लग रहा महरम, कार्लीगाड़ में तेजी से हो रहा काम

ईटीवी भारत ने देहरादून कार्लीगाड़ गांव के आपदा पीड़ितों का दर्द सरकार और प्रशासन तक पहुंचाया था, जिसका असर भी हुआ. रोहित सोनी रिपोर्ट.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 10, 2026 at 8:59 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजधानी देहरादून के सटे इलाके में सहस्त्रधारा से करीब 5 किलोमीटर दूर कार्लीगाड़ गांव में बीते साल आई आपदा के जख्म को प्रशासन ने भरना शुरू कर दिया है. बीते दिनों ही कार्लीगाड़ गांव में जाकर ईटीवी भारत ने ग्रामीणों का दर्द प्रशासन के सामने रखा है. ईटीवी भारत की उस खबर का संज्ञान लेकर 4 जून को खुद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून डीएम आशीष चौहान कार्लीगाड़ गांव पहुंचे थे.

अपने दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून डीएम आशीष चौहान ने ग्रामीणों की पीड़ा को सुना था और उनकी मांगों के अनुरूप वहां पर काम करने के निर्देश दिए थे. ईटीवी भारत की खबर का असर ये हुआ कि अब कार्लीगाड़ गांव में मलबे को हटाने का काम तेजी से चल रहा है.

कार्लीगाड़ आपदा मामले में ईटीवी भारत की खबर का असर (ETV Bharat)

वर्तमान समय में 6 जेसीबी मशीनें काम कर रही है. इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्र में आसपास जमीजोद हो चुके मकानों को हटाने का काम भी जारी है. फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले इस गांव में सुरक्षात्मक काम को पूरा कर दिया जाए.

ETV Bharat
ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेकर कैबिनेट मंत्री कार्लीगाड़ गांव पहुंचे थे. (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने ईटीवी भारत का किया धन्यवाद: कार्लीगाड़ गांव के ग्रामीणों ने ईटीवी भारत के प्रयासों की सराहना की. आपदा प्रभावित ग्रामीण कृष्ण प्रसाद जोशी ने ईटीवी भारत का धन्यवाद किया.

ETV Bharat
ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर गांव की जमीनी हकीकत दिखाई थी. (ETV Bharat)

आपदा के बाद ईटीवी भारत के अलावा कोई भी इस गांव में नहीं आया था. ईटीवी भारत ने ही उनकी समस्या को शासन-प्रशासन तक पहुंचाया था. वर्तमान समय जो भी काम हो रहा है, वो ईटीवी भारत की वजह से ही हो रहा है.

-कृष्ण प्रसाद जोशी, आपदा प्रभावित-

अब हमारे गांव में जिला प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है. पहले यहीं डर था कि इस साल मॉनसून बारिश में क्या होगा? लेकिन अब यहां पर मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है, जिसके बाद उनकी चिंताए भी दूर हो गई है.
-आनंदी, आपदा प्रभावित-

ईटीवी भारत की टीम इस क्षेत्र में कई बार आ चुकी है, जिसकी वजह से ही डीएम और मंत्री भी इस गांव में पहुंचे थे. उसी के बाद वर्तमान समय में मानसून के कहर से ग्रामीणों को बचाने के लिए सुरक्षात्मक काम भी किए जा रहे है.
-बबीता, निवासी, कार्लीगाड़ गांव-

बीते साल 16 सितंबर को आई आपदा के बाद ईटीवी भारत की टीम ने कई बार कार्लीगाड़ गांव की समस्याओं को उठाया. उसी वजह से आज इस गांव में यह काम चल रहा है. सरकार और प्रशासन ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुना.
-रतन सिंह रावत, आपदा प्रभावित-

इस तरह आपदा प्रभावित कोमली देवी ने कहा कि ईटीवी भारत के सहयोग से उनके गांव में काम अच्छे तरीके से चल रहा है. जब से डीएम ने उनके गांव का निरीक्षण किया है, उसके बाद बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है.

ETV Bharat
बीते साल आपदा के बाद भी ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर गई थी. (ETV Bharat)

साथ ही कहा कि ईटीवी भारत की टीम कई बार उनके गांव आकर उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे उनको काफी अधिक खुशी है. वही, आपदा प्रभावित धर्मेंद्र ने कहा कि ईटीवी भारत की टीम के यहां आने के बाद से काम बेहतर तरीके से चल रहा है. अब मलबे को साइड में हटाया जा रहा है, ताकि बरसात का पानी सीधे निकल जाए, लेकिन कितना सुरक्षित होगा ये काम उन्हें नहीं पता है. क्योंकि पहले भी बहुत बड़े-बड़े पुस्ते लगे थे, जो आपदा में बह गए थे, लेकिन अब के काम से थोड़ी सुरक्षा जरूर मिलेगी.

Karligad village
ईटीवी भारत की खबर के बाद गांव में तेजी से काम किया जा रहा है. (ETV Bharat)

वही, देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि कार्लीगाड़ आपदा प्रभावित क्षेत्र में कुछ दिन पहले उन्होंने मंत्री गणेश जोशी के साथ विजिट किया था. सीएम धामी के भी निर्देश है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में तेज गति से रिकंस्ट्रक्शन का काम को करना है. जिसके चलते चार सेक्टर में काम किया जा रहा है.

वर्तमान समय में इस गांव में सिंचाई और खनन विभाग की ओर से लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है. कल की रिपोर्ट के अनुसार उस क्षेत्र में करीब 50 फीसदी काम को पूरा किया जा चुका है. कार्लीगाड़ क्षेत्र में चल रहे कामों की निगरानी के लिए पीटीजेड कैमरे भी लगाए गए है और जरूरत पड़ने पर कैमरे के जरिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी.
-आशीष चौहान, डीएम, देहरादून-

बीते साल कार्लीगाड़ में आई थी आपदा: दरअसल, सहस्त्रधारा से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित कार्लीगाड़ गांव है, जहां बीते साल 2025 में 16 सितंबर की रात को बादल फटने के बाद भीषण आपदा आई थी. तभी भी ईटीवी भारत ने कार्लीगाड़ गांव में जाकर ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया था, लेकिन इस आपदा के जख्म अभी भी यहां देखे जा सकते है. ऐसे इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि बीते साल आपदा के दौरान आया मलबा अभी भी गांव में पड़ा हुआ है. गांव में पड़ा ये मलबा कितना खतरनाक है, उसके बारे में ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर जाकर बताया था.

Karligad village
ईटीवी भारत की खबर के बाद गांव में तेजी से काम किया जा रहा है. (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून डीएम आशीष चौहान कार्लीगाड़ गांव पहुंचे थे और ग्रामीणों का आश्वासन दिया था कि उनके अनुसार ही यहां पर काम किया जाएगा, जो अब तेजी से चल रहा है.

पढ़ें---

TAGGED:

ETV BHARAT IMPACT
कार्लीगाड़ गांव आपदा
KARLIGAD VILLAGE DISASTER
UTTARAKHAND MONSOON
KARLIGAD VILLAGE DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.