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ईटीवी भारत की खबर का असर, आपदा के जख्मों पर लग रहा महरम, कार्लीगाड़ में तेजी से हो रहा काम

ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेकर कैबिनेट मंत्री कार्लीगाड़ गांव पहुंचे थे. (ETV Bharat)

वर्तमान समय में 6 जेसीबी मशीनें काम कर रही है. इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्र में आसपास जमीजोद हो चुके मकानों को हटाने का काम भी जारी है. फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले इस गांव में सुरक्षात्मक काम को पूरा कर दिया जाए.

कार्लीगाड़ आपदा मामले में ईटीवी भारत की खबर का असर (ETV Bharat)

अपने दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून डीएम आशीष चौहान ने ग्रामीणों की पीड़ा को सुना था और उनकी मांगों के अनुरूप वहां पर काम करने के निर्देश दिए थे. ईटीवी भारत की खबर का असर ये हुआ कि अब कार्लीगाड़ गांव में मलबे को हटाने का काम तेजी से चल रहा है.

ग्रामीणों ने ईटीवी भारत का किया धन्यवाद: कार्लीगाड़ गांव के ग्रामीणों ने ईटीवी भारत के प्रयासों की सराहना की. आपदा प्रभावित ग्रामीण कृष्ण प्रसाद जोशी ने ईटीवी भारत का धन्यवाद किया.

ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर गांव की जमीनी हकीकत दिखाई थी. (ETV Bharat)

आपदा के बाद ईटीवी भारत के अलावा कोई भी इस गांव में नहीं आया था. ईटीवी भारत ने ही उनकी समस्या को शासन-प्रशासन तक पहुंचाया था. वर्तमान समय जो भी काम हो रहा है, वो ईटीवी भारत की वजह से ही हो रहा है. -कृष्ण प्रसाद जोशी, आपदा प्रभावित-

अब हमारे गांव में जिला प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है. पहले यहीं डर था कि इस साल मॉनसून बारिश में क्या होगा? लेकिन अब यहां पर मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है, जिसके बाद उनकी चिंताए भी दूर हो गई है.

-आनंदी, आपदा प्रभावित-

ईटीवी भारत की टीम इस क्षेत्र में कई बार आ चुकी है, जिसकी वजह से ही डीएम और मंत्री भी इस गांव में पहुंचे थे. उसी के बाद वर्तमान समय में मानसून के कहर से ग्रामीणों को बचाने के लिए सुरक्षात्मक काम भी किए जा रहे है.

-बबीता, निवासी, कार्लीगाड़ गांव-

बीते साल 16 सितंबर को आई आपदा के बाद ईटीवी भारत की टीम ने कई बार कार्लीगाड़ गांव की समस्याओं को उठाया. उसी वजह से आज इस गांव में यह काम चल रहा है. सरकार और प्रशासन ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुना.

-रतन सिंह रावत, आपदा प्रभावित-

इस तरह आपदा प्रभावित कोमली देवी ने कहा कि ईटीवी भारत के सहयोग से उनके गांव में काम अच्छे तरीके से चल रहा है. जब से डीएम ने उनके गांव का निरीक्षण किया है, उसके बाद बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है.

बीते साल आपदा के बाद भी ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर गई थी. (ETV Bharat)

साथ ही कहा कि ईटीवी भारत की टीम कई बार उनके गांव आकर उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे उनको काफी अधिक खुशी है. वही, आपदा प्रभावित धर्मेंद्र ने कहा कि ईटीवी भारत की टीम के यहां आने के बाद से काम बेहतर तरीके से चल रहा है. अब मलबे को साइड में हटाया जा रहा है, ताकि बरसात का पानी सीधे निकल जाए, लेकिन कितना सुरक्षित होगा ये काम उन्हें नहीं पता है. क्योंकि पहले भी बहुत बड़े-बड़े पुस्ते लगे थे, जो आपदा में बह गए थे, लेकिन अब के काम से थोड़ी सुरक्षा जरूर मिलेगी.

ईटीवी भारत की खबर के बाद गांव में तेजी से काम किया जा रहा है. (ETV Bharat)

वही, देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि कार्लीगाड़ आपदा प्रभावित क्षेत्र में कुछ दिन पहले उन्होंने मंत्री गणेश जोशी के साथ विजिट किया था. सीएम धामी के भी निर्देश है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में तेज गति से रिकंस्ट्रक्शन का काम को करना है. जिसके चलते चार सेक्टर में काम किया जा रहा है.

वर्तमान समय में इस गांव में सिंचाई और खनन विभाग की ओर से लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है. कल की रिपोर्ट के अनुसार उस क्षेत्र में करीब 50 फीसदी काम को पूरा किया जा चुका है. कार्लीगाड़ क्षेत्र में चल रहे कामों की निगरानी के लिए पीटीजेड कैमरे भी लगाए गए है और जरूरत पड़ने पर कैमरे के जरिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी.

-आशीष चौहान, डीएम, देहरादून-

बीते साल कार्लीगाड़ में आई थी आपदा: दरअसल, सहस्त्रधारा से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित कार्लीगाड़ गांव है, जहां बीते साल 2025 में 16 सितंबर की रात को बादल फटने के बाद भीषण आपदा आई थी. तभी भी ईटीवी भारत ने कार्लीगाड़ गांव में जाकर ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया था, लेकिन इस आपदा के जख्म अभी भी यहां देखे जा सकते है. ऐसे इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि बीते साल आपदा के दौरान आया मलबा अभी भी गांव में पड़ा हुआ है. गांव में पड़ा ये मलबा कितना खतरनाक है, उसके बारे में ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर जाकर बताया था.

ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून डीएम आशीष चौहान कार्लीगाड़ गांव पहुंचे थे और ग्रामीणों का आश्वासन दिया था कि उनके अनुसार ही यहां पर काम किया जाएगा, जो अब तेजी से चल रहा है.

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