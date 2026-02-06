ईटीवी भारत की खबर का असर : बेंगलुरु से बच्ची का सफल रेस्क्यू, परिजनों को जिला प्रशासन ने सौंपा
ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर असर हुआ है. कर्नाटक में फंसी बच्ची को सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके वापस परिजनों को सौंपा गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 6, 2026 at 6:59 PM IST
सूरजपुर : कर्नाटक के बेंगलुरु में सूरजपुर की बालिका फंस गई थी. सूरजपुर में बालिका के फंसे होने को लेकर उसके पिता ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई थी.इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था.जिसके बाद प्रशासन की टीम बेंगलुरु गई और बच्ची को सकुशल वापस लेकर आई.
क्या है पूरा मामला ?
जिले के बिहारपुर क्षेत्र की नाबालिग करीब छह माह पहले एक परिचित के साथ बेंगलुरु गई थी, जहां वो रहस्यमय तरीके से गुम हो गई. बाद में पता चला कि बच्ची को बेंगलुरु के यशवंत नगर स्थित एक बालिका गृह में रखा गया है.जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने लगभग दो माह पहले स्थानीय थाने और महिला एवं बाल विकास विभाग को इसकी सूचना दी थी, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद कई महीने बीत जाने के बाद भी बच्ची घर नहीं लौट पाई. इस देरी को लेकर परिजन लगातार परेशान रहे और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए.
पूर्व विधायक ने दर्ज कराई शिकायत
मामला तब और गंभीर हुआ जब भटगांव विधानसभा के पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने बच्ची के परिजनों के साथ कलेक्टर से मुलाकात कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने प्रशासनिक उदासीनता का आरोप लगाते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की. इस पूरे मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया.
खबर प्रसारित होने के बाद कलेक्टर के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग की एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचकर संबंधित बालिका गृह से संपर्क किया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए बच्ची को सकुशल वापस जिले लाया गया.
हमें सूचना मिली थी कि बिहारपुर क्षेत्र की बच्ची बेंगलुरु के यशवंत नगर स्थित बालिका गृह में है. कलेक्टर के निर्देश पर टीम गठित की गई और समन्वय के साथ कार्रवाई करते हुए बच्ची को सुरक्षित वापस लाया गया -शुभम बंसल, जिला कार्यक्रम अधिकारी
बच्ची को परिजनों को किया गया सुपुर्द
जिला कार्यक्रम अधिकारी की माने तो बच्ची का स्वास्थ्य और मानसिक परीक्षण करा लिया गया है.बच्ची फिलहाल स्वस्थ्य है और अपने माता पिता के साथ है.बच्ची की घर वापसी के बाद परिजनों ने प्रशासन और मीडिया का आभार जताया है.
