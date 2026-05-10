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ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर: पर्यटन मंत्री ने राजकीय संग्रहालय के जीर्णोद्धार को लेकर DM को दिए निर्देश

इमारत की दयनीय हालत को लेकर ईटीवी भारत ने प्रकाशित की थी खबर, जिस पर पर्यटन मंत्री ने संज्ञान लिया.

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पर्यटन मंत्री ने राजकीय संग्रहालय के जीर्णोद्धार को लेकर DM को दिए निर्देश (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 7:59 PM IST

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फर्रुखाबाद : यूपी के फर्रुखाबाद में ईटीवी भारत की खबर का असर बड़ा हुआ है. दरअसल, कायमगंज मार्ग पर स्थित बढ़पुर विकासखंड के ग्राम अदिउली (हाथीपुर) के निकट करीब 16 साल पहले राजकीय संग्रहालय का निर्माण हुआ था. करोड़ों रुपये की लागत से तैयार यह अलीशान इमारत खंडहर में तब्दील होने लगी है. भवन की खिड़कियां और दरवाजे उखड़ चुके हैं. दीवारों में दरारे पड़ गई हैं. भवन परिसर के अंदर-बाहर आवारा पशु टहलते रहते हैं.

ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर (Video Credit; ETV Bharat)

इमारत की दयनीय हालत को लेकर ईटीवी भारत ने सितंबर 2025 में खबर चलाई थी. "दुर्दशा, 4 करोड़ की लागत से बना फर्रुखाबाद का राजकीय संग्रहालय हो गया खंडहर" उस खबर के प्रकाशित होने के बाद पर्यटन मंत्री का ध्यान राजकीय संग्रहालय की तरफ गया और उन्होंने डीएम को संग्रहालय के जीर्णोद्धार के लिए लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संग्रहालय में कुछ विषमताएं हैं. मामला उद्देश्य से भटक गया था. डीएम से पूछा है कि उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है? यदि हमें संग्रहालय के रूप में ही उसको पूर्ण करना है तो सही रहेगा या किसी अन्य रूप में उपयोग हो सकता है? उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी आए थे. किसी का सुझाव आया है कि सदर की तहसील की स्थिति ठीक नहीं है. उसको यहां स्थापित किया जा सकता है. इसी तरह और भी कई अन्य सुझाव आए हैं. अब डीएम को जिम्मेदारी दी है. वह सभी लोगों से विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे और सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे.

वरिष्ठ इतिहासकार डॉ. रामकृष्ण राजपूत ने बताया था कि मुलायम सिंह के शासनकाल में यह राजकीय संग्रहालय 2009 में बनकर तैयार हुआ था. बजट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कई किस्तों में मिली धनराशि से संग्रहालय का निर्माण संभव हो सका. अब खंडहर हो रही इमारत के बारे में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पर्यटन, संस्कृति के सचिव, जिला अधिकारी को पत्र भेजे, लेकिन रुचि नहीं दिखाई गई. सरकार की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, यह बहुत ही चिंताजनक है.

स्थानीय निवासी अजीत सिंह, ऋषिपाल सिंह ने बताया था कि संग्रहालय बने करीब 16 साल हो गए हैं. संग्रहालय में चौतरफा घास उग आई है. करीब 10 बीघा में यह बना है. बाउंड्री टूट चुकी है, जंगली जानवर अब इसमें वास करने लगे हैं. भवन जर्जर हो चुका है. अगर यह चालू हो जाए तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

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