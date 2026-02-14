ETV Bharat / state

खबर का असर: 8 महीने बाद जागा प्रशासन! कृष्णा नगर के सतनाम रोड का खतरनाक गड्ढा भरा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जनकपुरी और रोहिणी में गड्ढों में गिरकर दो लोगों की मौत के बाद भी लापरवाही के मामले सामने आ रहे थे. इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके के सतनाम रोड पर पिछले करीब आठ महीनों से सड़क के बीचोंबीच बना गहरा गड्ढा स्थानीय लोगों के लिए खतरा बना हुआ था. अब इस गड्डे को भर दिया गया है. बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईटीवी भारत खुले गड्ढ़े की खबर दिखाई थी. जिसके बाद प्रशासन जागा और इस खुले गड्ढे को भरने का काम किया गया है. इससे अनहोनी घटना को रोकने का काम किया गया.

दरअसल, स्थानीय निवासियों के मुताबिक, कई बार संबंधित विभाग में शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. हालात ऐसे थे कि राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह गड्ढा जानलेवा साबित हो सकता था. क्षेत्र के लोगों ने बताया कि अब तक कई लोग इसमें गिरकर घायल हो चुके थे, लेकिन विभागीय उदासीनता बनी रही. मामला तब बदला जब ईटीवी भारत ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया. खबर प्रसारित होने के बाद दिल्ली जल बोर्ड की टीम सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर गड्ढे की मरम्मत कर दी गई. सड़क को समतल कर यातायात के लिए सुरक्षित बनाया गया.