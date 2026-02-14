ETV Bharat / state

खबर का असर: 8 महीने बाद जागा प्रशासन! कृष्णा नगर के सतनाम रोड का खतरनाक गड्ढा भरा

''समय रहते मरम्मत होने से एक बड़ा हादसा टल गया. आगे भी इसी तरह जनहित से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की जाएगी''-क्षेत्र के लोग

कृष्णा नगर के सतनाम रोड का गड्ढा भरा
कृष्णा नगर के सतनाम रोड का गड्ढा भरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 14, 2026 at 9:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जनकपुरी और रोहिणी में गड्ढों में गिरकर दो लोगों की मौत के बाद भी लापरवाही के मामले सामने आ रहे थे. इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके के सतनाम रोड पर पिछले करीब आठ महीनों से सड़क के बीचोंबीच बना गहरा गड्ढा स्थानीय लोगों के लिए खतरा बना हुआ था. अब इस गड्डे को भर दिया गया है. बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईटीवी भारत खुले गड्ढ़े की खबर दिखाई थी. जिसके बाद प्रशासन जागा और इस खुले गड्ढे को भरने का काम किया गया है. इससे अनहोनी घटना को रोकने का काम किया गया.

दरअसल, स्थानीय निवासियों के मुताबिक, कई बार संबंधित विभाग में शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. हालात ऐसे थे कि राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह गड्ढा जानलेवा साबित हो सकता था. क्षेत्र के लोगों ने बताया कि अब तक कई लोग इसमें गिरकर घायल हो चुके थे, लेकिन विभागीय उदासीनता बनी रही. मामला तब बदला जब ईटीवी भारत ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया. खबर प्रसारित होने के बाद दिल्ली जल बोर्ड की टीम सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर गड्ढे की मरम्मत कर दी गई. सड़क को समतल कर यातायात के लिए सुरक्षित बनाया गया.

कृष्णा नगर के सतनाम रोड का खतरनाक गड्ढा भरा (ETV BHARAT)

पुरानी खबर पढ़ें- कृष्णा नगर: 8 महीने से सड़क पर खुला पड़ा गड्ढा, हादसे का इंतजार कर रहा प्रशासन

स्थानीय विधायक डॉ. अनिल गोयल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आते ही तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए और गड्ढा भरवा दिया गया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में कहीं भी खुदाई के बाद सड़क को खुला न छोड़ा जाए, इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. क्षेत्र के लोगों ने त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताते हुए ईटीवी भारत का धन्यवाद किया. उनका कहना है कि समय रहते मरम्मत होने से एक बड़ा हादसा टल गया. लोगों ने उम्मीद जताई कि आगे भी जनहित से जुड़े मुद्दों पर इसी तरह संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी.

कृष्णा नगर के सतनाम रोड का गड्ढा भरा
कृष्णा नगर के सतनाम रोड का गड्ढा भरा (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

POTHOLE ON ROAD FILLED IN DELHI
POTHOLE IN DELHI
MOTORCYCLIST FALL INTO POTHOLE
IMPACT OF ETV BHARAT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.